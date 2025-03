Yeison Jiménez boleteó a Luis Alfonso con Rigoberto Urán: dijo que se le copió del estilo

Yeison Jiménez le preguntó sobre Luis Alfonso a Rigoberto Urán porque le parecen iguales - crédito @yeison_jimenez/G

El cantante Yeison Jiménez es una de las figuras más destacadas del género popular en Colombia, pero desde hace unos meses viene incursionando en el mundo de las entrevistas, pues abrió su propio pódcast y ha llevado a varias celebridades para tomarse unos tragos con ellas, mientras les pregunta sobre diferentes temas de su vida.

De camino al éxito, nombre que le puso a su show, busca contar los detalles y las anécdotas más importantes de la vida de los artistas con el fin de que el público conozca cómo fue que estas personalidades lograron llegar hasta donde están, los obstáculos que tuvieron que superar y también conocerlos de una manera más íntima.

Aunque ya llevaba varios días lejos de su proyecto, el cantante lo retomó con un invitado especial, pues llevaba varios días detrás de él, según contó.

Se trata del exciclista Rigoberto Urán, el cual por diferentes motivos profesionales y personales no se había podido reunir con Yison Jiménez.

Sin embargo, en las últimas horas se publicó la entrevista de una hora en la que el deportista habló de su carrera, su infancia, su relación sentimental, la labor como padre y también hubo tiempo para divertirse hablando de otras personalidades, como el cantante Luis Alfonso.

Luis Alfonso fue comparado con Rigoberto Urán y esto dijo el exciclista - crédito @luisalfonso/Instagram

Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores con un curioso comentario que hizo durante la reciente entrega de su pódcast, ya que en medio de la conversación le preguntó a Rigoberto Urán por “su hermanito”, iniciando de esta manera un momento de humor al comparar su actitud y estilo con el del cantante Luis Alfonso.

Jiménez no dudó en lanzar una observación sobre la forma de hablar y expresarse de Luis Alfonso, asegurando que el cantante parece haber adoptado el estilo característico de Urán, incluso, aseguró que para él son como si fueran familia.

“Cambiando de tema. Yo estoy un poquito pensativo, huevón. ¿En qué momento lo separan a usted de su hermanito?“, preguntó Yeison Jiménez.

“¿De cuál hermanito?“, contestó Rigoberto con cara de confundido.

“De Luis Alfonso, huevón, son igualistos, marica”, dijo Yeison entre risas.

“Ah. No sé ese hijueputa., mínimo... ¿Será que mi papá estuvo por allá, en dónde es que vive ese malparido?”, respondió entre carcajadas, dejando en el aire una insinuación de que Luis Alfonso podría ser un hermanastro no reconocido.

Rigoberto Urán y Luis Alfonso son comparados por Yeison Jiménez - crédito @luisalfonso y @rigobertouran/IG

“Para mí ese hijuepta está copiando un poquito el estilo y el hablado de Rigo, porque el primero que salió con eso fue Rigo. Él fue el primero en salir a hablar como si tuviera un machete en la mano”, dijo el intérprete.

Fiel a su estilo, Rigoberto Urán no dejó pasar la oportunidad de seguir la broma y lanzó una respuesta con su toque de picardía, pero además, recordó cómo su manera de hablar se ha convertido en un sello personal y en algo que la gente espera de él.

“Sí, y sabe que me lo permitió todo el mundo, huevón. Imagínese, les voy a contar algo. A veces nos encontramos gente en la calle y me dicen: ‘¿Rigo me ve a dar un videito?’, y yo: ‘Sí, ¿qué necesita?‘, me dicen: ’Regáleme un video a mi hija que está cumpliendo años, Sofía’, entonces yo: ’Sofi, feliz cumpleaños, muchas bendiciones, que cumpla muchos años más', y me dice: ‘¿Lo puede repetir?‘, y yo: ’¿Por qué?‘, y me dice: ’Ay, ¿le puede decir una grosería?‘. Entonces ahí yo: ’Ey, Sofía, manéjate bien y deja de mariquear a tu papá. Cuídate y Juicio'. La misma gente me lo pide", explicó Rigoberto.

“Yo entendí que eso eres tú. Yo que estoy afuera, pero soy una persona que respeta y admira tu trabajo”, expresó Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez comparó a Luis Alfonso con Rigoberto Urán y esto fue lo que dijo el exciclista - crédito @yeison_jimenez/IG

El episodio con Rigoberto Urán fue el número 14 del pódcast de Yeison Jiménez, pues ya ha conversado con algunas de las personalidades más reconocidas de Colombia, como La Liendra, La Segura, Piter Albeiro, Gregorio Pernía, Laura Acuña y el exfutbolista Macnelly Torres.

El formato ha sido un espacio donde Jiménez no solo entrevista, sino que también busca generar conversaciones amenas y espontáneas con sus invitados y espera traer más celebridades al espacio. Sin embargo, no deja de lado su carrera como cantante, incluso, Jiménez continúa preparándose para uno de los momentos más importantes de su carrera: su concierto en El Campín de Bogotá el próximo 26 de julio, donde hará historia al ser el primer artista del género popular en llenar el icónico estadio.