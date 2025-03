Taxista murió rumbo a una clínica tras ser retenido por un agente de tránsito: aunque le explicó su dolor, no lo dejó ir

Las autoridades trabajan por investigar los hechos - crédito @YaCelacanto / X

La muerte de un taxista identificado como Héctor Fabio Hurtado, desató indignación en Cali, debido a las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Según informó Telepacífico Noticias, el taxista murió durante el primer fin de semana de marzo de 2025 tras sufrir un infarto al ser retenido por un agente de tránsito. Al parecer, el conductor se dirigía de urgencia a una clínica por un fuerte dolor en el pecho y, presuntamente, cruzó un semáforo en rojo, pero en lugar de permitirle continuar hacia el centro médico, el funcionario lo habría detenido durante varios minutos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer que acompañaba al taxista y que fue recogido por el medio local, Héctor Fabio le contó al agente que estaba experimentando un dolor intenso en el pecho y que necesitaba atención médica inmediata. Sin embargo, el funcionario habría ignorado la gravedad de la situación: “Él le dice: ‘Voy con un dolor en el pecho’, entonces el guarda nos dice: ‘Pero uno cuando se pasa las infracciones mata a la mamá, al papá, mata a todo el mundo’… Yo lo veo pálido, me salen unas lágrimas y él me las limpia y me dice ‘Te amo’. En ese momento, cae sobre mí y le da el infarto", relató la acompañante.

Según esta versión, el agente de tránsito habría retenido al vehículo durante al menos 20 minutos, tiempo que pudo haber sido crucial para salvar la vida del conductor, por lo que se generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad caleña, que exige respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades.

Ante este llamado se pronunció el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, que expresó su solidaridad con la familia de Héctor Fabio y aseguró que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido: “No estamos escatimando en la investigación de los hechos, revisando testimonios, horas y recorridos, y corroborando los sucesos con todos los actores”, declaró Orozco.

El funcionario también anunció que se realizará una revisión profunda de los protocolos actuales para atender emergencias en las vías de la ciudad para evaluar los procedimientos de los agentes de tránsito, la operación de los vehículos de emergencia y el uso del carril exclusivo del sistema de transporte masivo MIO en situaciones similares.

“Capacitaremos a nuestro personal y a otros gremios interesados en estas medidas para mejorar nuestra reacción ante situaciones similares de riesgo y emergencia. Quienes no acaten los principios establecidos tendrán la responsabilidad y efectos que consigna la ley. La vida de todos los usuarios, de todos los caleños, es prioridad en la gestión de esta Alcaldía», afirmó el secretario.

El fallecimiento del taxista desató un intenso debate en Cali sobre la actuación de los agentes de tránsito y la falta de protocolos claros para manejar emergencias médicas en las vías, por lo que los ciudadanos cuestionan la falta de apoyo por parte del funcionario involucrado, así como la poca sensibilidad en una situación que claramente requería una respuesta inmediata.

La muerte de Héctor Fabio Hurtado no solo conmocionó a su familia y amigos, sino que también puso sobre la mesa el debate de la importancia de actuar con humanidad y rapidez en casos de emergencia.

Mientras la polémica continúa encendida en la región, las autoridades avanzan en la investigación y en la revisión de los protocolos, por lo que la comunidad caleña espera que este lamentable deceso sirva como un punto de inflexión para mejorar la gestión de emergencias en la ciudad y evitar que se repitan tragedias de este tipo en el futuro.