Iván Calderón mostró a nueva novia: es una cirujana

Iván Calderón vuelve a creer en el amor tras su separación de Paola Jara - crédito @ivancalderonz/Instagram

El compositor y músico vallenato Iván Calderón parece haber encontrado nuevamente el amor. El artista, que se había mantenido reservado sobre su vida personal desde su separación en 2019 de la cantante Paola Jara, ahora presumió públicamente a su nueva pareja Lorena Galeano Quintero, una médica cirujana especializada en medicina estética.

Lorena Galeano Quintero es una profesional con 15 años de experiencia en procedimientos antiedad para el rostro y trabaja en Medellín. Su vínculo con Calderón habría comenzado debido a su cercanía con el mundo del vallenato, ya que es conocida por atender a varios artistas del género, como Jean Carlos Centeno.

La relación parece ir en serio, pues la pareja ha compartido momentos en sus redes sociales, como unas vacaciones familiares en Cancún durante diciembre y un paseo reciente por Barú.

El compositor y cantante mostró a su nueva pareja en redes sociales - crédito @dralorenagaleano/Instagram

Además, el compositor Wilfran Castillo, amigo cercano de Calderón, dio a entender la posibilidad de una boda al comentar en una publicación de la pareja: “¡¡Ese matrimonio lo toco yo!!”

Este romance se robó la atención de sus seguidores, no solo por la felicidad que refleja el compositor, también generó rumores sobre un posible matrimonio. “Hermosos!!! ❤️🙌🙏🏾”; “Que viva el amor 👏❤️”; “La gente si es bien criticona, la chica bien hermosa y profesional, que sean felices 👏🙌”; “Eso si es amor de verdad y del bueno”; “La gente y su mala manía de criticar la vida ajena, se vive una sola vez y si es con personas maravillosas mucho mejor, bendiciones 🙌”; “Bendición a esos amores ❤️❤️”; “Linda pareja .. 😍”; “Se merece una nueva oportunidad ..felicitaciones 👏”; “Maestro, que alegría verlo 😍”, son algunas reacciones en las redes sociales.

A pesar de los buenos comentarios en las plataformas digitales, varios detractores aprovecharon para criticar la nueva relación del compositor y compararla con su expareja Paola Jara: “Por eso es que les pasa lo que les pasa. Buscan hijas no mujeres para su edad”; “Pensé que era su hija hasta que leí los comentarios 🤦🏼‍♀️”; “Me lo imagino a él sin plata y se que esa niña ni la hora le daría”; “Con plata no hay hombre feo ni viejo tampoco 😂”; “Ve lo que le hizo Paola Jara y no aprende, cree que una mujer así está con el por amor”; “Yo diría que un hombre ya de edad no debería meterse con niñas !!eso es por interés es falso !!solo salen lastimados estos hombres”; “Otra como Paola Jara para después dejarlos por otro más joven, búsquese una de su edad hasta donde llegan”.

Iván Calderón comenzó una relación con Lorena Galeano Quintero - crédito @ivancalderonz/Instagram

Iván Calderón se mudó a Medellín junto a su familia siendo muy joven, ahí fue donde desarrolló su talento musical, destacándose en instrumentos como la guitarra y el bajo, además de su habilidad para la composición. Calderón y su hijo Daniel Calderón han logrado reconocimiento en el ámbito musical con el grupo Los Gigantes del Vallenato.

A lo largo de su trayectoria, Calderón ha compuesto numerosos éxitos que han ocupado los primeros lugares en las listas musicales. Entre sus obras más destacadas se encuentran temas como El amor es divino interpretado por Los Anaya, Ya no me interesas y No podrán separarnos en la voz de Jorge Celedón, así como clásicos como Voy a olvidarte de Los Chiches Vallenatos y Muero por verla de Luis Mateus. Su legado musical no solo ha influido en el vallenato tradicional, también ha dejado una marca en las nuevas generaciones.

La vida sentimental de Iván Calderón también ha sido un tema de interés público. Su relación con Paola Jara, actual esposa de Jessi Uribe, comenzó en 2009, en un momento en que ambos artistas estaban en un buen momento en sus respectivas carreras musicales. Durante diez años, la pareja compartió una historia de amor que parecía sólida, pero en 2019 confirmaron su separación. Desde entonces, Calderón había mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, hasta que recientemente decidió compartir su felicidad junto a Lorena Galeano.

Lorena Galeano Quintero es experta en medicina estética con 15 años de trayectoria - crédito @dralorenagaleano/Instagram