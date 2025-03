Gustavo Petro y Gustavo Bolívar protagonizaron tenso momento en el Consejo de Ministros: “No le pregunté cuánto cuestan”

El presidente de Colombia y director del Departamento de Prosperidad Social protagonizaron un tenso momento en el Consejo de Ministros - crédito Transmisión Consejo de Ministros

En la noche del lunes 3 de marzo de 2025 se transmitió el segundo Consejo de Ministros en vivo, dejando un hecho que llamó la atención de los espectadores: los protagonistas fueron el presidente Gustavo Petro y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

El mandatario y el funcionario tuvieron un tenso momento, luego de que Gustavo Petro le solicitara una cifra sobre la atención de adultos mayores en el Catatumbo, Norte de Santander, con el propósito de anticipar la aplicación de su polémica reforma pensional, proyecto que se está discutiendo en la Corte Constitucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“¿Cuánto vale eso?”, preguntó el mandatario a Gustavo Bolívar. El director del DPS respondió: “5.286 millones, que incluye el valor de la transferencia y los servicios financieros, pero yo con el Ministerio de Hacienda…”.

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social - crédito Presidencia

El presidente Petro lo detuvo y manifestó de forma vehemente: “No le pregunté cuánto cuestan los gastos administrativos, si no cuánto cuesta la totalidad de los…”.

Gustavo Bolívar alegó: “5.286 millones. No creo. De los 30… por un solo pago, presidente. 230 mil por 12, ¿cierto? No, no, no, por un solo pago, presidente”.

Al ver que el director del Departamento de Prosperidad Social no entendía su pregunta, el jefe de Estado insistió: “No, pero yo estoy hablando del año”.

“Ah, no, pues el año. Como me dijeron que se puede pagar solamente dentro de los noventa días de la excepcionalidad”, manifestó el director del DPS.

Acto seguido, el presidente Gustavo Petro respondió: “No, no, ahí le informaron mal, porque fiscalmente podemos ir hasta el 31 de diciembre. Si se prolonga… ¿Me gustaría saber esas cifras simplemente para hacer el plato? No, ya le multiplico por doce, más o menos son como unos…”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el segundo Consejo de Ministros televisado - crédito Presidencia

El funcionario interrumpió y dijo: “Como unos 60 mil millones, costaría, presidente, los doce meses. ¿Cuánto? sesenta mil millones, doce meses. Setenta mil, dicen, para que ustedes hagan bien la cuenta. En nueve meses, porque estamos en marzo, serían 54 mil millones, más o menos ahí, por ahí. Si queremos pagarles todos los meses”.

Gustavo Petro terminó el tenso momento con la siguiente respuesta: “bueno, vamos a verlo”.

Críticas al Congreso

Recientemente, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, lanzó fuertes críticas contra el Congreso de la República.

En su publicación, aseguró que el 90% de quienes llegan a esta corporación lo hacen con el objetivo de enriquecerse de manera corrupta.

“En los casi 8 años que llevo metido en las entrañas del Congreso y del Estado, lo que yo llamo ‘nido de ratas’, he llegado a una conclusión: el 90% de la gente que aquí llega, viene a robar, a hacer negocios, a enriquecerse de manera corrupta”, escribió Bolívar.

Además, agregó que quienes intentan mantenerse al margen de estas prácticas reciben presiones para involucrarse: “A los pocos que no nos corrompemos nos dicen: ‘Tienes que ensuciarte si quieres ganar’”.

El exsenador y actual funcionario del Gobierno también cuestionó la actitud de la ciudadanía frente a la corrupción. En su mensaje señaló que muchos ciudadanos “aplauden a los corruptos” y normalizan la politiquería, lo que, en su opinión, contribuye a que estas prácticas persistan.

Pronunciamiento de Gustavo Bolívar sobre el Congreso de la República - crédito @GustavoBolivar/X

Asimismo, criticó que los recursos obtenidos de manera irregular sean utilizados por políticos para lujos personales, mientras la población enfrenta dificultades económicas.

“Muchos de ustedes aplauden a los corruptos, se toman fotos con ellos, normalizan la politiquería como “algo necesario”. Si uno los denuncia, usan frases como “la ropa sucia se lava en casa”, o, cuando uno quiere desmarcarse de ciertos personajes gritan: ‘deje de dividir’”, aseveró el funcionario.

Y agregó: “Usan lo robado para viajar por el mundo y humillarlos con sus fotos en Instagram. Roban para educar a sus familias en las mejores universidades, mientras ustedes luchan por pagar el agiotista Icetex. Y aún así los aplauden, los justifican, les dan likes”.

Gustavo Bolívar insistió en que la ciudadanía debe ser más crítica frente a los políticos con antecedentes de corrupción.