Entutelaron a Karol G, J. Balvin, Maluma, Feid y Blessd por ‘+57′: así planean defenderse

Feid, Maluma, J Balvin, Karol G, Dfzm, Dfzm, Ryan Castro y Ovy on the drums trabajaron en +57 - crédito @karolg/Instagram

+57, la canción con la que Feid, Karol G, Blessd, JBalvin, Ryan Castro y Maluma pretendían “romperla” en noviembre del 2024, terminó enfrentándolos a una demanda ante el Consejo de Estado en la que Ramit Osorio Peña y Daniel Eduardo de Castro los señalan de promover la violencia, explotación y sexualización de menores de edad.

La frase, “Una mamacita desde los fourteen (14 años)” con la que se refieren a la protagonista de sus versos fue cambiada en plataformas digitales el 13 de noviembre, ante las críticas y quejas de quienes consideraban que era inapropiada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, el caso continúa y tanto Osorio como Castro, en “representación” de los menores de edad, pretenden marcar un precedente con el que otros artistas sean persuadidos a la hora de referirse a niños, niñas y adolescentes en sus canciones.

El caso fue tomado por el magistrado Jorge Edison Portocarrero y, según se informó a la prensa, los últimos días se anexaron los argumentos de la defensa de los artistas colombianos que se vieron salpicados por su participación en la polémica canción.

Una frase en específico provocó la demanda en su contra - crédito @jbalvin

Entendiendo que “la acción de tutela presentada se enfoca en una frase específica de la canción (...) el demandante argumenta que esta expresión vulnera los derechos de los menores de edad, al considerar que su contenido puede interpretarse como una incitación a la violencia sexual con menores de edad”, los abogados de La Bichota insistieron que:

“En respuesta a las preocupaciones del público y con el objetivo de evitar interpretaciones equivocadas, el 13 de noviembre de 2024 se lanzó una nueva versión de la canción en plataformas digitales. En esta versión, la letra ha sido modificada, cambiando la expresión ‘mamacita desde los fourteen’’ por ‘mamacita desde los eighteen’, con el fin de alinear el contenido con el respeto a los derechos de los menores”.

Además, la defensa de la intérprete insiste en que antes del cambio, la canción no invitaba a sus seguidores a cometer algún tipo de delito o acercamiento indebido a los menores de edad:

Los reguetoneros obtuvieron el primer lugar en el "top canciones" global en Spotify con la polémica canción - crédito @maluma/Instagram

“Es importante enfatizar que la canción, en ninguna de sus partes, promueve, incita o sugiere la comisión de delitos sexuales, y mucho menos en relación con menores de edad. Por lo tanto, no existe fundamento para plantear acciones penales, ya que la referencia en la letra no se encuadra en ninguno de los tipos penales previstos en el Código Penal Colombiano”.

Y, por tanto, la defensa de su pareja sentimental (Feid), considera una vulneración a los derechos que, llegue a sugerirse la remoción d eplataformas digitales de +57: “La acción de tutela no puede servir como mecanismo para materializar conductas proscritas por la Constitución Política, es decir, atentar contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20″.

Argumento similar al del también paisa, conocido artísticamente como JBalavin: “A pesar de que el accionante interpretó de forma equivocada el mensaje de la canción, su censura atentaría contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia”.

El éxito de la canción se vio opacado por la poémica - crédito Blessd / Instagram

¿Qué dijo Karol G en su disculpa por +57?

A contados días de su lanzamiento, La Bichota publicó un comunicado a través de insta Stories en el que se disculpaba por las malinterpretaciones que pudo generar la frase en cuestión:

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva”.

Y al cierre, precisó: “Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.