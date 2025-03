Martín Elías Jr. sigue el legado de su abuelo Diomedes Díaz: ganó el Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla 2025

Martín Elías Jr. sigue los pasos de Diomedes Díaz y va tras el Congo de Oro que el Cacique ganó dos veces - crédito @martineliasjr/Instagram

Martín Elías Jr., que asumió la responsabilidad de revivir el ‘martinismo’ que seguía a su padre, el Gran Martín Elías, también lleva sobre sus hombros el legado de su abuelo Diomedes Díaz, razón por la que el joven intérprete se propuso conquistar el Carnaval de Barranquilla en el Festival de Orquestas donde espera recibir el Congo de Oro.

Esta máxima distinción que otorga el encuentro musical en medio de las fiestas carnavalescas fue otorgado en dos oportunidades al Cacique de La Junta, así como también a Rafael Santos y Elder Dayán, hecho por el que el joven artista está motivado a seguir el legado de la dinastía Díaz.

“Familia martinista, les informamos que Martín Elías Jr. es el ganador del Congo de Oro en la Noche de Orquestas. Gracias porque este premio es de ustedes”, informó a través de sus historias de Instagram Caya Varón, mamá de Martín y quien además hace parte de su grupo de trabajo.

Martín Elías Jr. recibió Congo de Oro en Carnaval de Barranquilla 2025 tal y como lo hizo Diomedes Díaz en 1983 y 1990 - crédito @martineliasjr/Instagram

Por su parte, “Martincito”, como es llamado por su familia, celebró la notificación por parte de la organización del concurso y puso en manos de Dios todo el triunfo que está teniendo su naciente carrera artística, pues fue apenas en noviembre del 2024 que lanzó al mercado su primer trabajo musical junto al acordeonero Santiago Oñate.

“He luchado solo con el apoyo de mi gente por eso amo tanto a los martinistas. Pero lo que pasa en mi vida nadie se puede llevar el crédito sino solamente DIOS y públicamente digo que sin él no soy nada, él es el único que sabe cuánto trabajo, todo lo que sueño y quien soy. Todos los días seguiré trabajando y preparándome no para ser el más famoso sino para ser el mejor ejemplo para el mundo de que con Dios de la mano ni aunque te caigan 1000 te vencerán. Aquí está Martín Elías ustedes si conocen mi corazón. LOS AMO”, escribió en su Instagram tras confirmarse que había sido merecedor de la distinción.

Fue en 1983 y 1990 cuando en la misma categoría de vallenato, Diomedes Díaz se alzó con esta distinción que recibió 35 años después, uno de sus nietos que se dedica al igual que él, a la música.

Con ayuda de Diomedes Díaz, su nieto Martín Elías Jr. logró viralizar el video de su canción 'Carnavalero soy' - crédito @martineliasjr/Instagram

“Vamos hijo esto es de Dios siempre confíanos en ti que se callen los habladores viva Martincito vamos pollo”, “según entiendo no es premio es un pase para participar el año que viene si no me equivoco”, “empezó con pie derecho”, “siempre he tenido fe en este Niño!! Sabia que se lo ganaría!! Felicidades mi niño! Tu padre debe estar orgulloso de ti!”, “jodaaa pobre Martín jr lo han sabido montar en una nube totalmente falsa”, “que risa en lo que terminan estos eventos de gran nivel”, son parte de las reacciones de los internautas.

Martín Elías Jr. triunfó en Carnaval de Barranquilla 2025

El vallenato brilló en la Noche de Orquestas del Carnaval de Barranquilla 2025. Demostrando su talento, Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías Díaz, fue galardonado con una invitación a participar en el Congo de Oro del 2026. Esta es la primera vez, que el joven cantante de 17 años se hace presente y participa de la programación musical.

Martín Elías Jr., nieto de Diomedes Díaz triunfa con ‘Carnavalero soy’ - crédito Martín Elías Jr./YouTube

La Noche de Orquestas tiene como propósito brindar un espacio a nuevos artistas y agrupaciones musicales del Caribe para impulsar sus carreras. En ese sentido, los nuevos talentos compiten por ser los mejores de cada categoría, alzándose con el prestigioso premio ‘Congo de Oro’, además del derecho de participar en el Festival de Orquestas del siguiente año.

Cabe recordar que el Festival de Orquestas es un espectáculo musical que hace parte de la programación oficial del Carnaval de Barranquilla. En este concurso, artistas colombianos y de otros países con amplia trayectoria, deben enfrentarse en una competencia reñida para lograr convencer a los jurados y ganarse un ‘Congo de Oro’ en su categoría.

Para 2025, en la conmemoración de los 55 años del certamen, la organización del Carnaval de Barranquilla anunció que solo habrá un ‘Congo de Oro’, es decir, la competencia musical será aún más compleja puesto que los artistas y agrupaciones participantes disputarán todos contra todos.