El Padre Chucho condenó a Melissa Gate por los ataques a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: “Es humillante”

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, al que sus fieles seguidores conocen como el “Padre Chucho”, fue consultado por Junior Florez, el mejor amigo de Yina Calderón, que lo buscó para solicitarle su opinión sobre las frases que utiliza Melissa Gate dentro de La casa de los famosos Colombia 2025 en donde sostiene un rifirrafe con la empresaria de fajas.

El periodista compartió con el religioso fragmentos de videos en los que la creadora de contenido paisa porta cachos rojos como parte de su atuendo y, le pidió opinar sobre la forma en la que ataca a la Dj opita, tal y como lo hace cuando acude al comentario que se ha hecho tendencia en redes sociales. “Eres fea, Dios te odió primero”.

“No podemos poner en el lugar de Dios palabras que condenan al trato y descalifican a un ser humano porque pues esa actitud me parece que eso no está bien, es humillante”, esto fue lo primero que dijo el sacerdote tras analizar el material que Junior le mostró en una tableta, ya que el Padre Chucho hizo saber que no sigue el programa del Canal RCN.

Junior Florez, amigo de Yina calderón, habló con el Padre Chucho para que opinara acerca del comportamiento agresivo de Melissa Gate dentro de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @yinacalderontv/Instagram