Cual Blancanieves, religiosa logra que las aves vengan a ella y la acompañen en su canto en Cundinamarca

El ave habría quedado "encantada" con el canto de la ministra, al punto en que decidió acompañarla - crédito @plomoparejo / X

El talento de una religiosa del Santuario Rosa Mística, de Tenjo, Cundinamarca, sorprendió en redes sociales y llevó, incluso, a que los internautas compararan su talento con el de las princesas de cuentos de hadas.

En un video compartido a través de las redes sociales se le ve interpretando la composición del músico austriaco Franz Schubert, Ave María, un himno a la virgen que en su origen no tenía letra, pero años más tarde un autor desconocido la escribió, para adaptarla del teatro a la liturgia.

El ave quedó "encantada" con su canto - crédito @plomoparejo / X

Su voz trabajada y las notas cambiantes de la canción terminaron atrayendo a un ave que, curiosa, se posó sobre su brazo y empezó a caminar hasta llegarle al hombro, desde donde decidió acompañarla.

Una escena peculiar que no pasó desapercibida en redes sociales, donde no bajan a la religiosa de “encantadora de aves” por la química que tuvo con el pájaro mientras cantaba.

“Un ave se posó en una de las servidoras del ministerio de música del Santuario Rosa Mística, Tenjo, Colombia”, se lee en uno de los reportes en X de lo ocurrido.

Ave se hace viral por alegarle a hombre en Medellín cuando no le da el desayuno:

Un balcón en Medellín se ha convertido en un punto de encuentro con la naturaleza. Así lo dio a conocer el creador de contenido antioqueño Daniel Brisket, tras establecer una relación única con las aves que visitan su apartamento, ubicado frente a un área arbolada.

Y es que estas visitas diarias han permitido que Brisket interactúe de manera cercana con especies exóticas, recordando la riqueza de biodiversidad que caracteriza al país.

El creador de contenido ha logrado que las aves se sientan lo suficientemente seguras como para acercarse a él y aceptar granos de alpiste directamente de sus manos. Este vínculo, que se ha desarrollado con el tiempo, ha sido documentado por Brisket en sus redes sociales, donde comparte videos que muestran estas interacciones. En uno de ellos, se le escucha bromear sobre la insistencia de las aves en recibir alimento, incluso cuando él no tiene nada que ofrecerles.

Brisket y los pájaros que lo visitan han construido lo que se conoce como una relación interespecífica - crédito @danielbrisket / TikTok

Sin falta, la misma ave llega todos los días al balcón de Brisket, a veces acompañada por otra, para recibir su ración de comida. Aunque en ocasiones el creador de contenido no tiene alimento disponible, las aves siguen visitándolo, demostrando una confianza que ha sido construida a lo largo del tiempo.

En uno de los videos compartidos, Brisket comenta con humor cómo una de las aves parece “regañarlo” cuando no encuentra comida en su mano. “Esa exigencia suya, es mucha exigencia y no, yo no voy a tolerar esa grosería suya”, dice en tono jocoso mientras interactúa con el ave.

A pesar de las bromas, el creador de contenido ha mostrado una actitud tranquila y amable hacia sus visitantes alados, lo que ha permitido que estas interacciones se mantengan constantes. Incluso cuando no hay comida, las aves se acercan de manera cautelosa, picoteando la palma de su mano en busca de algo que comer. En ocasiones, se marchan sin éxito, pero siempre regresan al día siguiente, confiando en su inusual compañero humano.

Su balcón, ubicado en medio de los árboles, le ha permitido entablar una relación de confianza con algunas aves que llegan en búsqueda de alimento - crédito @danielbrisket / TikTok

Colombia es un país reconocido por su diversidad en especies de aves. Con más de 1.900 especies registradas, ocupa el primer lugar a nivel mundial en diversidad de aves, lo que convierte este tipo de encuentros en algo único, pero no sorprendente dentro del contexto nacional.

La ubicación del apartamento de Brisket, frente a un área arbolada, ha sido clave para que estas visitas se produzcan. Este entorno natural permite que las aves encuentren un espacio seguro para interactuar con los humanos, algo que no sería posible en una Medellín peleada con la vegetación.