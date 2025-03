Caso Álvaro Uribe: Centro Democrático reveló contradicciones en el testimonio sobre el reloj espía de Juan Guillermo Monsalve

El partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, mostró las incongruencias que se han presentado en las audiencias contra su líder- crédito @CeDemocratico/X

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal ha generado nuevas polémicas tras las declaraciones de Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso. El partido Centro Democrático, liderado por el mismo exmandatario, señaló inconsistencias entre el testimonio de la mujer y las declaraciones del abogado Héctor Romero, que habría actuado como intermediario para la entrega de un reloj espía.

La controversia surgió luego de que Gómez admitiera que adquirió el dispositivo para que Monsalve grabara posibles acercamientos de Diego Cadena, entonces abogado de Uribe. Durante la audiencia, la testigo aseguró que explicó a Romero el funcionamiento del reloj antes de que este lo entregara al testigo.

“Entonces usted, haciendo caso a la petición de su pareja, consigue el reloj, usted ya lo relató, se lo consigue, se lo entrega al abogado Héctor Romero y le explica cómo era que se activaba y se desactivaba el mismo, ¿cierto?”, preguntó el abogado de Uribe, Jaime Granados, a lo que Deyanira Gómez respondió: “Sí. Correcto”.

El partido Centro Democrático advierte inconsistencias en el testimonio de Deyanira Gómez sobre el reloj entregado a Monsalve - crédito Daniel Coronell/YouTube

No obstante, Romero desmintió esta versión al declarar que nunca recibió instrucciones sobre el reloj. “Ella me entregó un reloj suelto, sencillo, simplemente para entregárselo a Juan Guillermo, no más. Me dijo, vea este reloj, me dijo que ‘a Juan Guillermo se le había dañado el otro, no sé, dijo, se le había extraviado o algo así que necesitaba reloj’”, afirmó el litigante. También agregó que se enteró meses después de que el reloj era en realidad una grabadora oculta. “Yo creo que fue como a los dos meses, algo así meses o más de dos meses después de la cita”, indicó el abogado.

El Centro Democrático, a través de su cuenta oficial en X, señaló: “Las contradicciones entre Deyanira Gómez y su exabogado Héctor Romero son evidentes. Mientras Deyanira asegura que le explicó a Romero cómo manipular el reloj espía, el propio Romero desmiente que supiera de las características del dispositivo. Que se vino a enterar dos meses después que era un reloj espía”.

La publicación fue acompañada de un fragmento audiovisual de la audiencia donde se exponen las versiones opuestas.

El Centro Democrático cuestiona la credibilidad de las pruebas presentadas por la defensa de Juan Guillermo Monsalve - crédito @CeDemocratico/X

Es relevante mencionar que, la importancia de este reloj radica en que Monsalve, mientras se encontraba retenido en la cárcel La Picota, utilizó dicho objeto para grabar sus conversaciones en el lugar. Aunque su expareja Deyanira afirmó haber dado instrucciones a su exabogado para entregarlo, los testimonios indican que esto no ocurrió. Por esta razón, las grabaciones obtenidas podrían no ser utilizadas, ya que no existía consentimiento para realizarlas, especialmente tratándose de un recluso.

La jueza Sandra Heredia, encargada del proceso, destacó que todas las pruebas presentadas serían evaluadas con rigor. “Cada prueba será analizada con detalle para garantizar la transparencia del proceso”, afirmó durante la sesión. Asimismo, recordó que las denuncias por posibles abusos por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deben ser remitidas a las autoridades competentes para su investigación.

La defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, insistió en que no hay pruebas concluyentes contra el expresidente. “Hasta la fecha, no existe evidencia que demuestre que el doctor Álvaro Uribe Vélez haya participado en actos irregulares”, declaró Granados, mientras que Miguel Ángel del Río, abogado de Monsalve, sostuvo que las grabaciones son clave para demostrar presuntas presiones sobre su cliente.

El abogado Héctor Romero niega haber recibido instrucciones sobre el funcionamiento del reloj espía entregado a Juan Guillermo Monsalve - crédito Daniel Coronell/YouTube

“Juan Guillermo Monsalve ha sido objeto de múltiples presiones para retractarse de su testimonio”, afirmó del Río.

El proceso judicial continúa avanzando, y se espera que las próximas audiencias permitan esclarecer las versiones presentadas por las partes involucradas. La controversia sobre la participación de Gómez y las contradicciones en los testimonios siguen siendo un punto central en el caso, mientras se analiza el valor probatorio del material recopilado.