Así fue el enfrentamiento de Yaya y Melissa Gate en la noche de eliminación en ‘La casa de los famosos’: “Te apesta la boca”

Melissa Gate y Yaya Muñoz fueron las protagonistas de la noche de eliminación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

En la noche del 2 de marzo se llevó a cabo uno de los ‘posicionamientos’ más controvertidos de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Aunque en el pasado las protagonistas fueron Yina Calderón y Melissa Gate, en esta oportunidad la huilense tuvo un respiro, ya que la antioqueña se fue contra la ibaguereña Yaya Muñoz.

Dahian, como es el nombre de pila de la comunicadora, fue sentenciada por la propia Melissa que obtuvo el beneficio de sacar a alguien de la placa, eligiendo a Emiro Navarro y de inmediato, sin medir palabra, ingresó a Yaya dejándola en riesgo de ser eliminada.

Durante el ‘posicionamiento’, los famosos exponen frente al habitante en riesgo los motivos por los que quieren que estén fuera de la ‘casa estudio’.

Yaya Muñoz alterada cuando Melissa Gate la ubicó en la placa de sentenciados en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

La discusión, que estaba cantada por Muñoz, se enfocó en los motivos por los que Melisa eligió a su llamada “nueva enemiga” para quedar sentenciada, argumentando que “las personas tenemos derecho a cambiar de opinión”.

Las palabras de Gate subieron de tono, cuando le dijo a la presentadora que le había dado la oportunidad de acercarse a ella, pero falló en el intento, por lo que le seguía pareciendo “falsa e hipócrita” que el primer día en que se conocieron en otro reality.

Yaya Muñoz fue la quinta eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' por decisión del público - crédito @canalrcn/Instagram

“Por eso me paro ante ti y me encantaría que te fueras de la casa. Además, el miércoles me gritaste invadiendo mi espacio personal y aparte, te confabulaste con las arpías de tus amigas para gritar afuera de mi cuarto”, expuso inicialmente Gate, esperando la reacción de Yaya, que no dudó en responderle de manera contundente llamándola “Mala Hate”.

La discusión continuó, pues la recién eliminada de la convivencia le explicó a Melissa que en el pasado, cuando ingresaron a la competencia, no se iban a tirar entre ellas, a lo que agregó: “Usted fue falsa y lo sabe”. En otro de los argumentos expuestos por Muñoz, le criticó a la paisa que no le dijera las razones a la casa por las cuales había decidido cambiar de opinión “confabulaste a mis espaldas”.

Melissa Gate defendió su decisión de enviar a Yaya Muñoz a nominación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

“El segundo punto en la terraza, le dijiste a Mateo una cosa que yo dije … Primero lo confié en ti porque estábamos en reunión, compartiendo y dándome la oportunidad de conocerla porque no quería tener diferencias con usted, luego va y le dice a Mateo lo que yo dije, pero no lo hace con la intención de ‘pobrecito Mateo’, sino que lo hace en manera de rabia y eso no te queda bien querida”, continuó hablando Muñoz.

Pero ahí no terminó todo, porque el momento más álgido del posicionamiento entre las dos mujeres vino cuando la exparticipante de La casa de los famosos volvió a jugar la carta de la atracción que tiene Melissa por Jose -pareja de Yaya dentro de la competencia- a lo que con ironía la creadora de contenido le responde “¡Me encanta! Está riquísimo” y Muñoz le sigue el juego diciendo que “eso lo sé”.

Yaya Muñoz reaccionó al duro posicionamiento de Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

Mientras Jose apenas se reía por la discusión de las dos participantes y de la que él fue parte del foco de atención, Yaya le decía a Melissa que no tenía problema en habérselo compartido a la paisa: “Eso no me da problema … No te va a escoger porque eres tan mala persona, que por eso no te escogió a ti, sino que me escogió a mí”.

Fue ahí, donde Melissa le dijo a Yaya “te apesta la boca”, haciendo una clara referencia a que no prestaría más atención a los ataques de la presentadora ibaguereña, que le respondió: “A ti te apesta todo, te apesta el corazón”, concluyó la discusión.

En las redes sociales donde se viralizó el contenido, no tardaron en aparecer las opiniones de los seguidores del reality, con mensajes como: “Yaya no es una chica muy inteligente que digamos”; “Melissa es lo que necesitamos en esa era de cristal”; “Melissa sabe a qué fue a ese programa, a ver el mundo arder”; “yo también amé la parte en la que se refiere a Jose como ‘el negrito’…”, entre otros.