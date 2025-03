Murió Erika Morales, la joven que solicitó la eutanasia tras quedar cuadrapléjica por un brutal ataque en un bar de Pasto

Joven de 20 años a la que se le concedió la eutanasia luego de quedar cuadriplejía por un ataque en una discoteca de Nariño - crédito redes sociales

El sábado 1 de marzo de 2025 se cumplió, finalmente, la última voluntad de Érika Deyanira Morales, una joven de 20 años que, luego de ser atacada con una botella en un bar cuando tenía 17 años, quedó cuadripléjica.

La joven, oriunda de Los Andres, Sotomayo (Nariño), había solicitado la eutanasia a través de comunicaciones asistidas por su familia, enfatizando en el dolor físico y emocional que padecía a diario. Sin embargo, según había denunciado la familia de Morales, su EPS Emssanar le había negado acceder al procedimiento.

La joven se comunicaba a través del movimiento de los ojos - crédito Kevin Ulloa/Facebook

Gracias a la insistencia de Tatiana Morales, su hermana, y a la viralidad del caso, el 22 de febrero la entidad de salud aprobó el procedimiento, y en la tarde del sábado se confirmó su deceso. “Vuela muy alto, mi bello ángel, te amo hermanita siempre“, publicó en un mensaje de WhatsApp, acompañado de una fotografía de ambas. Más tarde, compartió otra imagen que mostraba las manos de Erika junto a las suyas, un gesto que simbolizó el vínculo inquebrantable entre las dos hermanas.

Según citaron algunos medios locales, Morales había enfrentado complicaciones médicas en los últimos días, aunque aún no se ha confirmado si esa fue la causa exacta de su muerte.

El caso de Erika capturó la atención de la opinión pública, especialmente por los mensajes que su familia compartió en redes sociales, donde detallaron la difícil situación que vivió durante los últimos años. La joven, quien perdió la movilidad y dependía completamente de terceros para realizar sus actividades diarias, se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a morir dignamente.

A pesar de haber sobrevivido al ataque, Morales quedó cuadrapléjica - crédito Redes sociales/Facebook

Cabe señalar que tras conocerse la aprobación del procedimiento por parte de la EPS, Tatiana Morales expresó en redes sociales la complejidad emocional que enfrentaba al apoyar a su hermana en esta decisión.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, a mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logré que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia”, escribió.

El comunicado fue emitido tras el revuelo generado en medios de comunicación y redes sociales - crédito Emssanar EPS / Facebook

Así fue el accidente que cambió la vida de Érika

El 2 de agosto de 2021, Érika, en ese entonces de 17 años, salió con sus amigas a un bar en Pasto (Nariño). En ese lugar, al parecer, en medio de una discusión, Morales recibió un golpe contundente con una botella de Whisky mientras se encontraba en el baño del lugar, provocándoles un infarto cerebral múltiples y una lesión medular severa, dejándola en una condición de cuadriplejia.

Este evento transformó radicalmente su vida, afectando no solo su salud física, sino también su bienestar emocional. Tras un año y siete meses de salir del estado crítico, Morales recuperó la consciencia; sin embargo, no tenía la capacidad de movilizarse ni respirar por sus propios medios. “El especialista habló con mi madre y le dijo que el pronóstico no era alentador”, contó Tatiana a Caracol Radio.

Desde entonces su hermana y madre se encargaron de darle las mejores condiciones de vida a Érika, a pesar de las dificultades económicas: “Tuvimos que pedir ayudas para que ella pagara el arriendo, para que le llevara los pañales, cremas a mi hermana, entre tantas otras cosas que piden en un hospital”, complementó al medio.

Lo que se sabe de las agresoras

Entre tanto, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de las presuntas responsables del ataque a la joven en los baños del establecimiento comercial. Aunque no se conocen avances oficiales del caso. Las mujeres fueron identificadas como Glair Gómez y Leidy León.