Shakira alcanzó nuevo récord de reproducciones en Spotify con ‘Antología’: impuso hito en la música en español

"Antología" de Shakira se convirtió en la cuarta canción de la barranquillera en superar los 500 millones de reproducciones en Spotify, lo que la convirtió en la primera cantante hispanohablante en tener cuatro canciones que alcanzan dicha cifra, de cuatro décadas distintas - crédito @shakira/Instagram

Shakira culminó el pasado 27 de febrero su paso por Colombia, como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour. La barranquillera convocó más de 80.000 espectadores en sus dos noches en el estadio El Campín, con las que tocó sus grandes éxitos, así como las canciones de su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran.

El impacto del paso de la cantante por el país se hace evidente a distintos niveles. Desde hechos insólitos como el bordillo en Barranquilla que se viralizó luego de tomarse una foto sentada y disfrazada cuando se dirigía a la Guacherna junto a sus hijos Milan y Sasha, hasta otros como el impacto económico de sus conciertos tanto en Bogotá como en Barranquilla, no cabe duda que es uno de los fenómenos de popularidad más importantes vistos en el país.

Todo esto deriva en el incremento de la cantidad de reproducciones en plataformas digitales. Y en la más popular de ellas, Spotify, la cantante sumó un nuevo récord de reproducciones.

Durante la semana, previo a los conciertos de la colombiana en el estadio El Campín, Shakira impuso una nueva marca en Spotify - crédito @shakira/Instagram

Durante la última semana, su canción Antología, uno de los sencillos más recordados de su álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998) superó los 500 millones de reproducciones en Spotify. Es la cuarta vez que Shakira alcanza esta cifra en la plataforma, y la primera vez que lo consigue con una composición de su repertorio de los años 90.

Pero, ahí no termina el logro, pues la colombiana se transformó en la primera artista de habla hispana que consigue que cuatro canciones de cuatro décadas distintas superen los 500 millones de reproducciones en plataforma. Y es que a Antología se suman Hips Don’t Lie, su colaboración con Wiclef Jean incluida en Oral Fixation vol. 2 (2005), Chantaje con Maluma de El Dorado (2017), y TQG con Karol G de Las mujeres ya no lloran (2024).

"Antología" se sumó a "Hips Don't Lie", "Chantaje" y "TQG" como las canciones de la colombiana que superan los 500 millones de reproducciones en Spotify - crédito captura de pantalla Spotify

Para dimensionar este logro, figuras contemporáneas a Shakira como Julieta Venegas o Jennifer Lopez solo tienen una o dos canciones que superan los 500 millones de reproducciones en la plataforma. Mientras la mexicana alcanzó esta meta con Me voy, la cantante de ascendencia puertorriqueña llegó a esa meta con On The Floor y Ain’t Your Mama, que son temas cantados mayoritariamente en inglés.

Yendo más atrás, el que más se acerca al hito de Shakira es Luis Miguel, que tiene tres canciones que superan los 500 millones de reproducciones: Ahora te puedes marchar y La Incondicional (ambas de los años 80), y Hasta que me olvides, de 1993.

Las próximas fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Shakira continuará con 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en marzo, terminando la manga latinoamericana en República Dominicana - crédito @shakira/Instagram

Tras concluir su paso por Colombia (y ante la expectativa por la reprogramación de su concierto en Medellín), Shakira continuará con la manga latinoamericana de su primera gira mundial en siete años en Chile, Argentina, México (incluyendo siete fechas en el estadio GNP Seguros) y República Dominicana, donde culminará la primera manga latinoamericana el 2 de abril.

Tras un descanso de varias semanas, la cantante llevará su espectáculo a Norteamérica: 19 fechas en Estados Unidos y dos en Canadá conforman su itinerario en dicha región. Se espera que próximamente se anuncien las fechas de la gira en Europa y Asia, que tendrían lugar durante el segundo semestre de 2025.

Además, ya hay dos fechas pactadas en el estadio Nacional de Lima en noviembre, para compensar la cancelación de la primera de ellas por enfermedad de la cantante. Se espera que la reprogramación para Medellín se produzca en la misma fecha.

A continuación, las próximas fechas de la barranquillera en la región:

2 de marzo: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

3 de marzo: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

7 de marzo: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires (Argentina)

8 de marzo: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires (Argentina)

12 de marzo: Estadio BBVA, Monterrey (México)

13 de marzo: Estadio BBVA, Monterrey (México)

16 de marzo: Estadio Akron, Guadalajara (México)

17 de marzo: Estadio Akron, Guadalajara (México)

19 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

21 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

23 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

25 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

27 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

30 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

2 de abril: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)