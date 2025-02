La soledad en tiempos modernos: Andrés Corson revela cómo enfrentarlo en su nuevo libro

El pastor Andrés Corson presentó su libro "No Estoy Solo", ofreciendo esperanza y consuelo a quienes luchan contra la soledad en un mundo interconectado - crédito prensa Andrés Corson

En un mundo cada vez más interconectado, la paradoja de la soledad se hace más evidente, pues a pesar de la abundancia de redes sociales y tecnologías de comunicación, muchas personas se sienten aisladas y desamparadas, especialmente en momentos de dolor o dificultad.

En este contexto, el pastor Andrés Corson, uno de los líderes cristianos más influyentes de Colombia, presentó su nuevo libro No Estoy Solo, una obra que ofrece un mensaje de esperanza y consuelo para aquellos que luchan contra la soledad.

En entrevista con Infobae Colombia, el pastor explicó cuál fue la motivación tras el libro, lo que significa entender que Jesús también vivió todas estas emociones y cómo puede ayudar a los no creyentes en Dios a superar la soledad y otros sentimientos.

Una promesa para la inspiración

La inspiración para No Estoy Solo proviene de la promesa bíblica de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará; sin embargo, más allá de este compromiso, Corson se inspiró en la vida de Jesús, que, siendo Dios, se hizo hombre y experimentó todas las emociones humanas, incluyendo la soledad.

Por ejemplo, Andrés Corson recordó que en el libro de Hebreos en la Biblia, se mencionó que Jesús fue tentado y probado en todo, lo que genera una empatía divina que se convierte en el eje central del libro, que busca mostrar cómo Jesús puede identificarse con las experiencias humanas y ofrecer consuelo.

“No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no nos entienda o que no tenga empatía por nosotros, sino uno que fue en su humanidad tentado, probado en todo. Entonces, toda prueba que nosotros hemos vivido, Jesús lo experimentó para entendernos”.

La soledad de Jesús y su relevancia en la actualidad

Jesús vivió momentos de profunda soledad y traición, dado que fue rechazado por su propio pueblo, traicionado por uno de sus discípulos más cercanos y negado por otro.

Incluso, en el momento de su mayor angustia, sus amigos más cercanos se durmieron en lugar de acompañarlo en oración, por lo que estas experiencias humanas de Jesús son un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, no estamos solos.

“Cuando Jesús lo experimentó, él le pidió a los tres amigos más cercanos que lo acompañaran a Getsemaní a orar y la Biblia dice que se durmieron, entonces no solo estuvo triste hasta la muerte, deprimido, sino que encima de eso, la gente con la cual él contaba que lo ayudaran en ese momento se durmieron”.

Un llamado a la acción

No Estoy Solo no solo busca consolar, también inspirar a los lectores a transformar su soledad en fuerza.

A través de 21 capítulos, Corson invita a los lectores a descubrir la compañía de Dios en momentos de soledad y dolor, pues cada capítulo aborda una prueba específica, como la ansiedad, la tristeza o el rechazo, y muestra cómo Jesús experimentó y superó estas mismas situaciones.

El libro es una invitación a vivir una vida más plena y significativa, recordando siempre que Dios está con los que lo necesitan: “El propósito con el libro es que la gente pueda ver a Jesús acompañándolos, quizás cerrar sus ojos y leer las promesas en la Biblia, donde Dios nos dice que está con nosotros, que Él nos entiende en todas las pruebas”.

Un mensaje para creyentes y no creyentes

Uno de los aspectos más destacados del libro es su accesibilidad para personas de todas las creencias.

En ese sentido, Andrés Corson explicó que el libro está escrito de manera que no genere rechazo, sino que invite a todos a considerar la posibilidad de conocer a Dios como un padre amoroso y a Jesús como un salvador compasivo.

Las soluciones ofrecidas son bíblicas, pero presentadas en un contexto actual, dejando en evidencia que, aunque no lo crean, realmente necesitan a Dios.

“Aun el ateo que dice que no cree en Dios, cree en Dios porque fuimos creados o hechos con un vacío en nuestro interior que solo Dios puede llenar”.

La influencia de la pandemia y las redes sociales

En la entrevista, Andrés Corson agregó que la pandemia y el uso intensivo de las redes sociales han ocasionado que se aumenten los sentimientos de soledad y ansiedad.

La comparación constante con vidas aparentemente perfectas y el aislamiento forzado llevaron a muchas personas a enfrentar sus emociones más profundas; por lo que en ese sentido, el pastor reconoció que estas situaciones han sacado a flote problemas de salud mental que siempre han existido, pero que ahora son más visibles.

“La pandemia, las redes sociales, ese bombardeo permanente en las redes sociales de comparación de gente más bonita que nosotros, más exitosos que nosotros y la soledad que se sintió durante la pandemia. Creo que lo sacó más a flote”.