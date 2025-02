Kevyn, ganador del ‘Desafío XX’, reveló qué hizo con la millonada que recibió y afirmó que no quiere volver a ver a Natalia, su pareja en el programa

Kevyn habló de Natalia del Desafío - crédito Caracol Televisión

Kevyn, el deportista que se coronó como ganador del Desafío XX en 2024, volvió a ser el centro de atención tras una entrevista en la que habló sobre su experiencia en el reality, su vida después del programa y su relación con otros participantes.

El atleta, que se llevó un premio de 1.350 millones de pesos, compartió cómo invirtió el dinero y reflexionó sobre los momentos más controvertidos de su paso por el concurso.

En una conversación con el periodista Jhoncito Preguntón, de Caracol Televisión, Kevyn reveló que una parte del dinero ganado fue destinado a cumplir sueños personales y familiares.

El deportista, que se llevó 1.350 millones de pesos, reveló detalles sobre sus proyectos personales y su experiencia en la competencia - crédito @desafiocaracol/Instagram

Entre sus inversiones, destacó la compra de una casa para él y otra para su madre, además de iniciar un proyecto empresarial del que no quiso dar mayores detalles. Según detalló el deportista, antes de ingresar al reality trabajaba como vigilante en Mosquera, Cundinamarca, y su situación económica era modesta, con un salario mínimo y algunos ahorros.

“Algunos saben que me fui para Medellín. Empecé una nueva vida, tuve que comprar cosas, invertir en mi empresa. No les puedo contar en este momento, pero ya lo sabrán (...) También, obviamente, uno de mis sueños era tener una casa, ¿verdad? Vamos con esa. No he malgastado el dinero, la verdad. Pues no. Mi mamá es aparte, gracias a Dios. En Puerto Vallarta, el alcalde y allá me ayudaron con la casa para mi mamá. Un sueño hecho realidad también (...) Yo ganaba el mínimo, ahorraba lo que podía en mis quincenas y horas extras”, expresó el deportista.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Kevyn habló sobre su relación con Natalia Rincón, creadora de contenido y excompañera en el reality. Al ser cuestionado sobre con quién no se tomaría un café, el deportista respondió que no lo haría con Natalia, argumentando que no veía la necesidad de hacerlo.

Durante una entrevista, el deportista afirmó que no veía la necesidad de retomar contacto con su excompañera del reality - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Bueno, Johncito la verdad, yo creo que con todos me hablaría, pero que no me tomaría un café con Natalia. No, ya. Johncito no creo que haya el por qué (...) A Johncito le gusta lo picante. No, la verdad yo creo que todo ya quedó ahí y no veo por qué ni la necesidad de hacerlo, con los demás, bien”, afirmó.

La relación entre Kevyn y Natalia fue uno de los temas más mediáticos durante el Desafío XX. Ambos desarrollaron un romance dentro del programa, a pesar de que Kevyn tenía una relación fuera del reality con Derly Hurtado. Sin embargo, tras un receso en la competencia, la pareja regresó a la ciudadela con una actitud distante y confirmó el fin de su vínculo.

Las declaraciones de Kevyn sobre Natalia no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde los internautas se dividieron entre quienes lo apoyaron y quienes lo criticaron. Algunos indicaron que su respuesta mostraba inmadurez, mientras que otros defendieron su derecho a elegir con quién relacionarse.

El romance entre Kevyn y Natalia en el Desafío XX fue uno de los temas más comentados del programa- crédito Canal Caracol

“De lo que Dios libro a Natalia 🙏”; “Llegaremos al Desafío 2060, le hacen la misma pregunta y vuelve a responder lo mismo.😂”; “No la supera”; “Que suelte ya Natalia tiene a su cantante”; “Un café no.. Lo que le sigue😂😂 ardido todavía.🔥”; “Pero si ya se lo tomo que se queja 😂; “Que inmadurez”; “Si no quiere tomarse un café con ella es su decisión. Uno comparte con quien uno desea y con quien lo hace sentir bien a uno y listo”; “Adolorido, un hombre no se expresa así, con ignorarla es suficiente”; “No la supera”, son algunas reacciones en las redes sociales.

Mientras tanto, Caracol Televisión anunció que las inscripciones para la próxima edición del reality, titulada Desafío del Siglo XXI, estarán abiertas hasta el 28 de febrero. Esta temporada reunirá a más de 30 deportistas colombianos que competirán en pruebas de bienestar, servicios, comida, salvación y eliminación. Según informó el canal, las inscripciones son gratuitas y no requieren intermediarios.