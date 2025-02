Padre del menor asesinado a las afueras de un colegio en Bogotá dio nuevos detalles del crimen: “Lo estaban esperando seis personas”

Joven murió al ser atacado por sus compañeros en el sur de Bogotá - crédito ministerio de Educación/redes sociales

Un episodio de violencia entre dos adolescentes culminó con la muerte de un joven de 16 años en el barrio Los Naranjos, ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

El ataque tuvo lugar en las inmediaciones del colegio Fernando Mazuera Villegas I.E.D. Sede A. El enfrentamiento entre los dos jóvenes habría sido provocado por un acto de intolerancia. Al parecer, la disputa escaló rápidamente hasta derivar en una agresión física que dejó a uno de los involucrados con heridas fatales.

En el momento del hecho, la comunidad alcanzó a alertar a las autoridades, que respondieron de manera inmediata y lograron capturar al menor que, al parecer, fue quien le propinó las heridas a la víctima con un arma cortopunzante. El joven fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata para Menores de la Fiscalía General de la Nación.

El Q’hubo logró entablar conversación con el padre de la víctima, Pedro Molina, quien advirtió sobre situaciones de confrontaciones previas entre Daniel Felipe Molina Barón y su hermano con algunos compañeros de la institución horas antes del ataque.

Molina narró que sus hijos estudiaban en la jornada nocturna porque estaban validando su bachillerato y que ya les había advertido sobre algunos enfrentamientos.

“Mis dos hijos estaban validando el bachillerato en la jornada nocturna. El martes 25 de febrero, Daniel estaba en el comedor cuando una profesora le pidió que se quitara la gorra, ya que estaba prohibido usarla dentro de la institución. Él obedeció, pero un estudiante de un curso más avanzado, aproximadamente de décimo, comenzó a hacerle bullying y a insultarlo. Daniel no se dejaba de nadie y le respondió que no se metiera con él. Entonces, el otro muchacho le dio un golpe en el pecho. Mi hijo le dijo que no quería problemas y que se verían a la salida”, contó Molina al medio de comunicación.

Efectivamente, el grupo de jóvenes atendió la cita a las afueras de la institución sobre las 10:00 p. m. y, en el momento en que el hermano menor de Daniel, de 15 años, vio que iban a golpearlo, intentó defenderlo. Fue entonces cuando salieron a relucir varias armas blancas, entre ellas machetes, y el menor resultó herido en uno de sus dedos.

Daniel, al ver que su hermano había intentado defenderlo y terminó herido, le quitó un cuchillo a otro joven y le causó una herida en uno de los glúteos, según relató su padre. Luego del altercado, Molina llevó al menor de sus hijos a un centro asistencial para que lo atendieran por la lesión en sus dedos.

“Ellos llegaron a casa y llevé al menor al centro médico. Le cogieron diez puntos. En ningún momento apareció la Policía. A la mañana siguiente, les preparé el desayuno, hice aseo y el cansancio me venció. En la tarde hablé con Daniel sobre lo sucedido y le advertí: ‘Las cosas no se arreglan así. Un cuchillo solo trae dos cosas: cárcel o muerte. Si alguien te ofende, no es la forma de reaccionar; debiste acudir a un profesor’. Pero mi hijo no se dejaba de nadie. Aun así, tenía una actitud diferente, me pidió disculpas y me prometió que no volvería a pasar”, recordó Molina en medio del dolor por la pérdida de su hijo.

Preocupado por la situación, ese mismo día les advirtió a sus hijos que iría a la institución para conversar con las directivas sobre los enfrentamientos y les pidió que esa noche no fueran a estudiar. Sin embargo, los jóvenes hicieron caso omiso y, cuando Pedro se percató, ya no estaban en casa.

Como solución para evitar cualquier problema, salió rumbo al colegio. En el camino, sobre las 6:45 p. m., recibió una llamada del Hospital de Bosa donde le informaron que su hijo había sido apuñalado. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía le mostraron los videos de la agresión y le explicaron que ellos mismos habían trasladado al menor al hospital.

Pedro Molina aseguró que, tal como quedó registrado en las imágenes, se trató de una emboscada: “Mis hijos solo iban a estudiar, pero a Daniel lo estaban esperando seis personas. Tres de ellas lo atacaron a traición. En el video se ve cómo lo distraían mientras otro lo apuñalaba por la espalda. Le dieron tres puñaladas que perforaron sus pulmones y el hígado, además de otra que le cortó arriba de la ceja derecha. Su hermano intentó defenderlo, pero otro de los agresores lo golpeó con un bate mientras los demás acababan con la vida de Daniel”.

Finalmente, el hombre contó para Q’hubo que, en medio de su desesperación, le pidió a un motociclista que lo acercara a la institución médica. Al joven le practicaron una intervención quirúrgica y lograron salvarle uno de los pulmones, pero el otro estaba demasiado comprometido, lo que le generó dos paros cardiorrespiratorios que finalmente le causaron la muerte.