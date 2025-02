Francia Márquez, tras renuncia al Ministerio de Igualdad, habló del Gobierno: “Hay varios escándalos de corrupción, eso no está bien. No es lo que elegimos”

La vicepresidenta habló sobre su denuncia de amenazas y confirmó que tiene diferencias con el presidente Petro - crédito Ángel Cosme/Vicepresidencia

Aunque se pensó que la turbulencia ministerial de Gustavo Petro culminaría con el anuncio del nuevo gabinete, salió a la luz la renuncia de la vicepresidenta Francia Márquez a su cargo como ministra de la Igualdad y la Equidad, que estuvo acompañada de denuncias sobre amenazas contra ella y su familia.

En una entrevista que la vicepresidenta de Colombia le concedió a W Radio, Márquez se refirió a los detalles de salida del despacho del Ministerio de la Igualdad, una cartera creada por el mismo Gobierno Petro para resarcir los derechos de las mujeres y las minorías étnicas, económicas y sociales de Colombia.

Sin embargo, en medio de todas sus respuestas, la vicepresidenta dio a conocer que aún tiene una desazón por la aparente falta de coherencia entre lo que prometió Gustavo Petro y su equipo en la campaña presidencial del 2022, bajo la sombrilla ideológica del cambio y de la Política de la Paz Total, y lo que ha resultado en el mandato actual. Habló, especialmente de la corrupción.

Durante el diálogo, la mujer con el segundo cargo del poder ejecutivo más alto del país afirmó que, de manera sorpresiva, se ha ido enterando de entramados de corrupción que la han llevado a “una autocrítica” del Gobierno.

“Hay varios escándalos de corrupción. Eso no está bien. No es el gobierno que elegimos. No hice campaña para un Gobierno que tiene estas expresiones de corrupción. Hay una autocrítica a un gobierno que tiene personas que se prestan (...) Yo tengo que decir que he encontrado una cultura de la corrupción. Me sorprende, hay gente que tiene como natural tráficos de corrupción”, dijo.

Los escasos avances del Ministerio de la Igualdad, que lidera Francia Márquez reflejan la falta de recursos y apoyo institucional, según la vicepresidenta - crédito Colprensa

Estas declaraciones concuerdan con el fuerte pronunciamiento que hizo Márquez Mina al presidente Petro durante su intervención en el polémico Consejo de Ministros televisado, el 4 de febrero de 2025, que se dejó al descubierto un tensionante cruce de opiniones en el interior del Gobierno, y que dio vía libre a la conformación de un nuevo gabinete y a una serie de renuncias irrevocables y protocolarias.

En ese momento, la exministra de la Igualdad afirmó que “no todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando aquí al país. Y eso es parte de mis dolores, porque ayude a elegir a este Gobierno y hoy me duele que se presenten tantos actos de corrupción, y tenemos que decirlo de frente”, afirmó.

En ese momento, como posible presagio de su renuncia a la cartera de la Igualdad y la Equidad, también dijo que consideraba “un dolor” haber recibido una designación para levantar la institución de ceros.

Francia Márquez reveló conflictos internos con ministros, como la canciller Laura Sarabia - crédito Colprensa

El lío con Armando Benedetti y Laura Sarabia

Durante la entrevista, la servidora pública también afirmó que “respeto al presidente y sus decisiones, así no las comparta. Espero yo equivocarme, pero respeto sus decisiones aunque no las comparto”, sobre los recientes nombramientos a Laura Sarabia como Canciller de la República y a Armando Benedetti, en primera instancia como asesor de Presidencia en el Dapre, y luego como ministro del Interior.

Con especial atención hizo hincapié en el nombramiento de Benedetti, que ha resultado controversial en todas las designaciones que ha recibido desde la campaña presidencial del 2022, que por ahora está bajo investigación administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que también cuenta con denuncias de presunta violencia intrafamiliar por parte de su compañera sentimental.

Gustavo Petro y Francia Márquez parecen estar distanciados, y la vicepresidenta indica que hay diferencias - crédito Fernando Vergara/AP Foto

De hecho, este último aspecto es el que generó mayor incomodidad en el saliente gabinete, y en Márquez, que no ha dudado en dejar clara su disensión con el mandatario: “Cero tolerancia con las violencias de género, contra las mujeres, por eso le pedí al presidente que me permitiera liderar la política de género. Cuando empezó la campaña no tenía conocimiento de los casos de violencia de género (sobre Benedetti). Pero es incoherente con lo que hablamos en campaña “, dijo durante el diálogo.

En el controvertido Consejo de Ministros también le dijo de frente al primer dignatario colombiano: “Presidente, usted sabe, que con el aprecio que le tengo, también he sido honesta, y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen de este Gobierno, y las cosas que comparto. Y no me parecen, en este Gobierno, las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle «Respéteme, que soy la vicepresidenta», y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión de traer a este Gobierno a estas personas que, sabemos, tiene gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país”, dijo.