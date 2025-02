Claudia Bahamón pidió ayuda por problemas de salud: “Me dijeron que estaba deshidratada mal”

Claudia Bahamón reveló las complicaciones que tiene tras una cirugía de vesícula - crédito @claudiabahamon/Instagram

La presentadora Claudia Bahamón, del programa Masterchef Celebrity, generó preocupación entre sus seguidores al revelar los problemas de salud que enfrenta desde que fue sometida a una cirugía para extraerle la vesícula en noviembre de 2024.

Bahamón compartió detalles de su estado a través de sus redes sociales, donde explicó que las secuelas de la operación han afectado su calidad de vida.

La presentadora opita explicó que después de la operación los médicos le aseguraron que su vida continuaría con normalidad. Sin embargo, desde entonces ha experimentado una serie de complicaciones digestivas que incluyen náuseas, diarrea, acidez y malestar general.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Claudia Bahamón atraviesa frecuentes episodios de náuseas, diarrea y acidez tras la extracción de su vesícula - crédito @claudiabahamon/Instagram

La presentadora indicó que estos síntomas se repiten aproximadamente cada dos semanas, lo que ha llevado a que recientemente le diagnosticaran un cuadro severo de deshidratación.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Claudia Bahamón detalló que los problemas digestivos comenzaron poco después de la extracción de la vesícula. Según sus palabras, “todo me cae mal”, lo que ha derivado en episodios recurrentes de malestar que afectan su rutina diaria. La presentadora también expresó su frustración al no encontrar una solución clara para manejar su alimentación y evitar los síntomas que la aquejan.

“En noviembre me operaron y me sacaron la vesícula. Me dijeron que la vida seguía como si nada, pero al parecer el tema de la digestión es compleja. Todo me cae mal (náuseas, diarrea, acidez, malestar general). He pensado que es un virus, pero se repite todo esto al menos cada dos semanas; y hoy me dijeron que ya estaba deshidratada mal (mareo y todo). Esta cirugía parece que es más común de lo que imaginé, pero necesito entender cómo manejar la vida, después de sacar de mi cuerpo la vesícula”, fueron las palabras de la opita.

La presentadora habló de los problemas de salud que enfrenta - crédito @claudiabahamon/Instagram

Bahamón, que cuenta con cinco millones de seguidores en Instagram, utilizó esta plataforma para pedir consejos a sus seguidores sobre cómo adaptarse a la vida sin vesícula. “¿Es normal? ¿Qué hago para que no todo me caiga mal?”, preguntó la presentadora, haciendo un llamado a quienes puedan tener experiencia o conocimiento sobre este tipo de situaciones.

En medio de estas complicaciones, Claudia Bahamón ha contado con el respaldo de su familia, en especial de su madre Claudia Jaramillo.

La presentadora compartió en sus redes sociales que, al sentirse vulnerable, pidió ayuda a su mamá, que no dudó en viajar para estar a su lado. “Dije: ‘Mamita, te necesito’. 1, 2, 3, avión y llegó”, expresó Bahamón, mostrando su gratitud por el apoyo incondicional de su progenitora en este momento difícil.

La madre de la presentadora viajó a apoyarla luego de un pedido de ayuda ante sus problemas de salud - crédito @claudiabahamon/Instagram

¿Por qué se realiza una colecistectomía?

La colecistectomía, una cirugía destinada a extirpar la vesícula biliar, es un procedimiento común para abordar diversas complicaciones relacionadas con este órgano. Según informó Mayo Clinic, esta intervención se realiza principalmente para tratar los cálculos biliares y las afecciones derivadas de ellos, como inflamaciones.

La vesícula biliar, un órgano con forma de pera ubicado debajo del hígado, desempeña un papel esencial en el sistema digestivo al almacenar bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a descomponer las grasas.

De acuerdo con Mayo Clinic, la principal razón para llevar a cabo una colecistectomía es el tratamiento de los cálculos biliares, también conocidos como colelitiasis, que pueden causar síntomas como dolor intenso, náuseas o problemas digestivos. Estos cálculos, que se forman en la vesícula biliar, también pueden desplazarse hacia el conducto biliar, una condición denominada coledocolitiasis, lo que puede generar complicaciones graves si no se trata a tiempo.

La colecistectomía es una cirugía que consiste en la extirpación de la vesícula biliar - crédito Shutterstock

Otros motivos incluyen la presencia de pólipos grandes en la vesícula, que podrían volverse malignos, y la inflamación del páncreas, o pancreatitis, cuando esta es causada por cálculos biliares. En algunos casos, la preocupación por un posible cáncer de vesícula también puede llevar a los médicos a optar por la extirpación del órgano como medida preventiva.

La cirugía puede realizarse de dos maneras principales: mediante una técnica mínimamente invasiva conocida como colecistectomía laparoscópica, o a través de una incisión más grande en el abdomen, en lo que se denomina colecistectomía abierta.