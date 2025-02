Mafe Carrascal respondió a las críticas en su contra por saludo a Armando Benedetti: “Por qué no muestran a los que fueron a saludarlo directamente”

Mafe Carrascal le salió al paso las criticas por su actuar feminista, por su cercanía con Armando Benedetti - crédito @MafeCarrascal - @AABenedetti/X

La llegada de Armando Benedetti al Congreso, el 25 de febrero, tras los rumores su próxima designación como ministro del Interior, provocó reacciones diversas, especialmente por la forma en la que fue recibido por algunos representantes del Pacto Histórico. Las críticas se centraron en la aparente incongruencia entre las posturas feministas que abanderan algunas congresistas y el recibimiento que le dieron al funcionario, que enfrenta denuncias por violencia de género.

Uno de los nombres que está en el centro de la polémica desde ese día es el de la congresista Mafe Carrascal, que fue señalada por haber saludado efusivamente a Benedetti y ante la oleada de cuestionamientos, la representante a la Cámara utilizó su cuenta en X para responder a las críticas, explicando una vez más las razones detrás de su comportamiento y defendiendo su postura como representante política.

“El que llega, saluda”, escribió Carrascal, indicando que Benedetti, como cualquier visitante en la plenaria, se limitó a saludar a los presentes. La congresista cuestionó que solo se haya visibilizado el saludo que él le dio a ella y a otras dos congresistas del Pacto Histórico, ignorando a los demás parlamentarios que también lo saludaron. Con esto, la legisladora sugirió que las críticas podrían tener una carga selectiva y tendenciosa.

La congresista defendió su rol como representante política, enfatizando que su trabajo implica interlocutar con distintos actores del poder, independientemente de las denuncias que enfrenten. “Somos congresistas, ocupamos un espacio de representación y nuestro rol implica interlocutar con otros poderes”, afirmó en su mensaje, refiriéndose a la naturaleza de su labor legislativa.

Además, Carrascal hizo un llamado a no instrumentalizar el feminismo para desacreditar a las mujeres en política, argumentando que las críticas hacia ella y sus compañeras obedecen a una estrategia para debilitar su proyecto político. “Me preocupa la instrumentalización del feminismo para atacar nuestra credibilidad y a nuestro proyecto político”, señaló.

La congresista también se refirió a lo que considera un intento de disciplinamiento hacia las mujeres que participan en política, destacando que no se debe exigir a las mujeres que abandonen los espacios conquistados para demostrar coherencia: “Las mujeres no tenemos que abandonar nuestros espacios para demostrar coherencia, ni cargar con lo que hacen los hombres (...) El mensaje es: ‘si no quieren que las juzguen por feministas, mejor no lo sean’”.

La polémica reabrió el debate sobre la coherencia en la militancia feminista y los desafíos que enfrentan las mujeres en la política, especialmente cuando se trata de interactuar con figuras cuestionadas. La discusión evidenció las tensiones entre la necesidad de mantener la coherencia en las posturas ideológicas y las obligaciones propias del ejercicio político.

Es importante mencionar que, las críticas surgen a raíz de las acusaciones contra Armando Benedetti. En 2024, su esposa, Adelina Guerrero, lo denunció por violencia de género en España, aunque el proceso no avanzó. Asimismo, en los audios divulgados por la revista Semana en 2023, el alto funcionario empleó un lenguaje ofensivo y despectivo hacia Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores, a quien insultó y humilló.

De hecho, Sarabia calificó en su momento estas expresiones como “misóginas y ruines”.

La postura de Mafe Carrascal generó críticas debido a la aparente contradicción entre su discurso y sus acciones. Mientras en redes sociales se ha proyectado como una firme defensora de las mujeres en la política y ha rechazado cualquier forma de violencia contra ellas, no cuestionó públicamente los antecedentes de Armando Benedetti ni sus declaraciones misóginas.

Por el contrario, lo recibió en el Congreso sin hacer referencia a las denuncias en su contra. Para muchos, esta actitud reflejó un doble estándar en su discurso feminista, ya que actualmente lo respalda, aunque Carrascal manifestó que su proyecto progresista se mantiene y señaló que los casos de violencia de género ocurren en todos los partidos, algunos consideran que su postura evidencia que la defensa de los derechos de las mujeres se ejerce selectivamente contra quienes no se apoyan, en lugar de condenar cualquier acto de agresión sin distinción.