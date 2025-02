Juan Guillermo Monsalve, testigo clavo en el caso de Álvaro Uribe, confirmó que no fue golpeado por el Inpec: “Encontré mis medicamentos”

Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo estrella en el caso contra Álvaro Uribe - crédito Colprensa

El 25 de febrero de 2025, el abogado Miguel Ángel del Río denunció que un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) supuestamente golpeó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez —que es investigado por la justicia por presunto fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal—.

“El día de hoy, guardia del Inpec irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación”, indicó Del Río.

No obstante, el propio Juan Guillermo Monsalve, en una declaración que rindió ante la unidad investigativa del Inpec, reveló cómo se llevó a cabo el operativo en su celda en La Picota.

“El día de hoy hubo un operativo como a las 8:30 a. m. Escucho que golpean la puerta y, al momento que voy a abrir, la empujaron reventando la chapa y me pega en la mano. El cabo Peña, a los 5 minutos ingresa el resto de funcionarios y hacen el operativo, como revolcaron la habitación, yo no encontraba los medicamentos que me tengo que tomar a las 9:00 a. m., pero al arreglar la habitación, los encontré”, se lee en el documento suministrado por el Inpec.

Documento del Inpec con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve - crédito Inpec

El oficial Leal Rueda le preguntó a Juan Guillermo Monsalve si quería interponer alguna denuncia penal por lo sucedido en su celda a lo que respondió lo siguiente: “No. Yo no soy de denuncios, pero sí deseo me organicen la puerta como estaba por mi seguridad”.

El testimonio del testigo clave en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que no fue golpeado por los guardias del Inpec.

El documento en donde quedó registrada la declaración de Juan Guillermo Monsalve sobre lo sucedido el 25 de febrero, quedó acompañada con su firma y huella.

El documento en donde quedó registrada la declaración de Juan Guillermo Monsalve sobre lo sucedido el 25 de febrero, quedó acompañada con su firma y huella - crédito @ElPensador75/X

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, entregó detalles de lo ocurrido. Según comentó la jefa de cartera, los hechos ocurrieron cuando los guardias del Inpec intentaron entrar a la residencia fiscal en la que permanece Monsalve para adelantar una requisa rutinaria.

Sin embargo, la ministra aseguró que el testigo clave se opuso al procedimiento, impidiendo el ingreso de los funcionarios de la cárcel, lo que desató un forcejeo que terminó en varias lesiones en una las extremidades de Monsalve.

“Él trata de evitar, según me han dicho, la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él trata de cerrar la puerta e, incluso, el guardián intenta abrir la puerta y, según él mismo declara, efectivamente se lesiona la mano porque la pone contra el borde de la puerta”, comentó Buitrago en una entrevista concedida a Blu Radio.

Asimismo, la ministra de Justicia aclaró que, contrario a lo informado a través de X por del Río, Juan Guillermo Monsalve no se encuentra recluido en una celda convencional de La Picota, sino que permanece en una casa fiscal exclusiva para él dentro del complejo penitenciario, con puertas que son controladas por el detenido.

“El uso de la casa fiscal es un sentido porque él ha dicho que está amenazado, entonces es para protegerlo de que no vaya a haber alguna agresión dentro del centro carcelario, pero es régimen carcelario. La casa fiscal es parte de la cárcel. Significa que tiene las mismas reglas y las mismas obligaciones: no puede consumir alcohol, no puede ingresar elementos prohibidos, no puede generar fiestas, no puede trabajar como si fuera una casa particular”, señaló la ministra al medio radial.

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia de Colombia - crédito @MinjusticiaCo/X

Además, Buitrago aseguró que, pese a los “beneficios” otorgados al testigo estrella, debe permitir el ingreso del equipo de seguridad de la prisión sin ningún tipo de restricción.

Finalmente, la ministra aseguró que en medio de las labores de requisa se encontraron varios cargadores de celular y cabes USB, aunque admitió que no encontraron rastros del teléfono celular con el que el testigo clave habría informado al exterior de lo ocurrido.