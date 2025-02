Greeicy Rendón contó detalles del día que conoció a Shakira: el hijo le hizo una pataleta

Así fue el primer encuentro de Greeicy Rendón con Shakira - crédito @greeicy/IG

En medio de una entrevista que le hicieron en la alfombra de los Premios lo Nuestro a Greeicy Rendón, la artista habló de cómo fue la primera vez que se reunió con Shakira y reveló una historia inédita de ese momento, así como también las palabras que le dijo.

De acuerdo con sus declaraciones, el día en el que la conoció personalmente no fue en la fiesta de las fotos que se publicaron en las redes sociales, sino que previamente tuvieron un espacio para verla e interactuar por primera vez.

Todo ocurrió gracias a una invitación de la cantante y creadora de contenido Lele Pons, amiga cercana de Shakira. Pons, quien tenía planeada una reunión con la artista y otras personas, le propuso a Greeicy que se uniera. Sin embargo, para la colombiana la situación se complicaba, ya que ese día estaba a cargo de su hijo Kai y no contaba con alguien que la ayudara a cuidarlo.

“El día que la vi por primera vez, no es el día del party, sino la primera vez que la vi fue en una cena, yo le dije a Lele, que fue la que me invitó, que no podía ir porque estaba con el niño. Le dije: ‘No puedo porque estoy solita con el niño y no tengo con quien dejarlo’”, empezó contando Greeicy.

Sin embargo, Lele Pons no le vio problema al hecho y le dijo que estaba invitada junto con su pequeño hijo, incluso, le aseguró que iba a ser un momento tranquilo, sin licor y con el cuidado necesario.

“Me dijo: ‘Vente, no pasa nada, que es solo una cena y es muy tranquilo’”, le respondió la venezolana.

Teniendo en cuenta la situación, las condiciones y lo que le estaban ofreciendo, Greeicy Rendón contó que accedió a reunirse con la colombiana y sus amigas en la cena, así que fue hasta el lugar junto a su hijo, pero no se imaginaba lo que iba a pasar después, pues el pequeño no estaba en su temporada más sociable.

“Me fui con Kai y Kai estaba en esa época, justo en esa época de que tiene sensación de no querer que yo hablara con nadie, como de mi mamá es mía y que no mire a nadie ni hablara con nadie y estábamos en el muellecito viendo el agua cuando yo veo unos crespos divinos y dije: ‘Esa es Shakira’, pues yo no tenía gafas y estaba de noche. Me fui con Kai y le dije: ‘Hola, ¿cómo estás?, mucho gusto soy Greeicy’, y ella me dijo: ‘Hola, mucho gusto Shakira’, le dije: ‘Mira, mi bebé’ (le mostró y presentó a su hijo Kai) y él grita: ‘Nooo’. Yo (hace gesto de que quedó tiesa y con pena) decía como es Shakira, es Shakira, Kai", reveló Greeicy Rendón.

Según la artista, su hijo le hizo la pequeña pataleta porque no estaba con ganas de socializar, así que le hizo pasar la pena de no querer saludar a Shakira y también de no dejarla acercársele a ella. Greeicy se sintió incómoda y trató de manejar el momento con la artista barranquillera, sin embargo, lo que pasó después le dio la calma que necesitaba e hizo que admirara más a Shakira.

“Pero fue muy bien, la pasamos rico y ella me dijo: ‘No, tranquila, así son los niños, me recuerda a mi hijo’. Yo (agaché la cabeza) y : ‘Bueno, está bien’”, confesó Rendón.

Shakira comprendió la situación por la que estaba pasando Greeicy con su primogénito y le dio las palabras de tranquilidad que necesitaba. Además, la hizo sentir en confianza y armonía tanto con ella como con todos los demás presentes, según indicó Greeicy.

Finalmente, cenaron, compartieron anécdotas, risas y tuvieron una noche amena, incluido el hijo de Rendón.