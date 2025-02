Con elogios a Bogotá y cifras récord cerró el primer concierto de Shakira: “¡Una loba con su manada ‘Auuuuú’!”

Bogotá. Febrero 26 de 2025. La cantante barranquillera Shakira se presentó en la capital para su primera fecha en el estadio Nemesio Camacho El Campín. (Crédito: Colprensa / Lina Gasca)

El escenario más importante de la capital colombiana, el estadio Nemesio Camacho El Campín, con su capacidad máxima copada para recibir a 40.000 espectadores, fue testigo de la apoteósica reunión de Shakira con sus fanáticos, en el primero de sus dos conciertos, durante la noche del 26 de febrero, que dejó una serie de momentos para la posteridad.

‘La Loba’, cuya boletería se agotó de manera anticipada el año pasado, tras el anuncio de sus dos conciertos, elogió a la ciudad que ella misma reconoció le permitió conquistar al planeta entero con su voz y sus caderas, las que nunca mienten.

“¡Qué felicidad estar en mi país! ¡Qué felicidad! Ayer le contaba a mis hijos precisamente lo que significa para mí esta ciudad. Aquí en esta ciudad, que es sencillamente espectacular, se abrió mi intelecto, se empezaron a realizar mis sueños. ¡Aquí produje mi álbum Pies Descalzos! ¡Aquí cerré con broche de oro mi última gira: El Dorado! Y aquí, hoy, vuelvo a ser feliz otra vez, gracias a ustedes. ¡Definitivamente no hay mejor reencuentro para una loba con su manada ‘Auuuuú’!”, expresó la barranquillera en uno de los momentos más emotivos de su show.

Tras sus sentidas palabras, el público no paraba de gritar y aplaudir a la artista que logró que el país dejara de ser recordado por su tristemente célebre historial de violencia, y pasara a ser evocado como la nación que vio nacer y surgir a la reina del pop latino.

Y es que la artista colombiana de mayor reconocimiento en el mundo, como ya es costumbre, volvió a imponer récords, esta vez en Bogotá, donde, de acuerdo con datos de la alcaldía Mayor, se estima que se “facturarán” entre 130.000 y 150.000 millones de pesos por sus presentaciones de lleno total, esto es más del doble de lo que trajo Radamel ‘El Tigre’ Falcao García durante todo el semestre pasado, cuando se convirtió en el jugador estrella de Millonarios y logró mover 52.000 millones de pesos.

“Encontramos resultados como los que arroja la Secretaría de Desarrollo Económico que habla de casi 140.000 millones de pesos para la ciudad. Hay más de 7.000 empleos directos y en sectores como el vestuario ya hay escasez de productos”, señaló en el informativo de la televisión bogotana Citynoticias Juan Esteban Orrego, director de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Agregaron en el noticiero capitalino que el sector hotelero alcanzó un 85 % de ocupación, y los dos conciertos representarán el 0,13 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad del primer trimestre de este año.

“Bogotá está preparada y es una ciudad de 140 eventos al año, entre conciertos y oferta cultural. Para las dos fechas llegarán más de 30.000 turistas nacionales e extranjeros, y más de 200 tiquetes adicionales hacia la capital. Generará más de 15.000 empleos y unos 150.000 millones de pesos (unos 36 millones de dólares) en impacto económico solamente en temas logísticos y ventas formales e informales”, afirmó Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo.

La loba desatando la locura en Bogotá

La ‘shakiramanía’ en Bogotá comenzó desde la noche del martes, cuando sus fanáticos incluso acamparon en los alrededores de El Campín para estar listos al inicio del ingreso al escenario deportivo.

De hecho en la noche anterior a la barranquillera se le vio en la Zona T, ya no de incognito como en su ciudad natal durante la Guacherna, y cenó con sus hijos Sasha y Milan, y su hermano en el restaurante Andrés Carne de Res, en medio de un fuerte esquema de seguridad, que incluyó uniformados de la Policía Metropolitana.

Y ya en la tarde del miércoles, una vez se enteraron del lugar en el que se estaba hospedando, sus fans se agolparon para lograr un video o una fotografía, así como para expresarle todo su cariño y admiración, cuando partió hacia el Coloso de la 57.

Su show, como era de esperarse, fue grandioso y con su voz hizo retumbar hasta Galerías, por lo que muchos de los que no consiguieron boleta, se reunieron hasta en el puente peatonal de la avenida Norte Quito Sur (NQS) para escucharla a lo lejos con temas como Ojos Así, Hips Don’t Like y el más reciente con el que superó sus propio récords Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, cuyo coro titula esta gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que incluso dio sorpresa de lujo con la presentación de uno de sus clásicos Te aviso, te anuncio.