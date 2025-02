Multitudinaria caravana de motociclistas que despedía a alias Terror, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Isaza, bloqueó la autopista Medellín - Bogotá

El video se grabó la noche del martes 25 de febrero de 2025 en una vía del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia - crédito Brayan Camargo / MiOriente

En las redes sociales se conocieron dos videos que muestran el apoyo y aceptación que tenía Oliverio Isaza Gómez, más conocido como alias Terror, por parte de la población del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.

Las imágenes recordaron el maremágnum durante el sepélio del capo colombiano Pablo Escobar, en Medellín, el 2 de diciembre de 1993.

En esta ocasión, el cuerpo de Isaza Gómez, abatido en un enfrentamiento entre sus escoltas y agentes de la Dijín el sábado 22 de febrero 2025, regresó en un féretro en una lujosa camioneta, a la población ubicado en la subregión del Magdalena Medio, acompañado de decenas de sus habitantes, que la noche del martes 25 de febrero quedaron captados en video.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la grabación se puede observar una extensa caravana de motociclistas e, incluso, lugareños que con banderas blancas acompañaron el paso del vehículo con el ataúd.

Además de alias Terror, se conoció por parte del medio local MiOriente que también habrían llegado los demás cuerpos (cinco) de los integrantes de su cuerpo de seguridad que murieron tras el intercambio de disparos con las autoridades que llegaron a capturarlo.

Con las bocinas de las motocicletas sonando sin parar, una parte de la comunidad salió a recibir los féretros, y como informó Alerta paisa, de Radio Uno, días antes en el corregimiento de Las Mercedes, los mismos pobladores increparon a los encargados de inmovilizar los vehículos del temido jefe paramilitar, casi todos de alta gama.

En esa zona queda ubicada la finca hasta donde llegaron los agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido, para capturar al delincuente.

Incluso, el mismo sábado 22 de febrero, como informaron medios locales de la región, en la vía Santuario - Caño Alegre, a la altura del kilómetro 108+000 se reportó un bloqueo por parte de la población Las Mercedes, que no se mostró de acuerdo con el operativo que terminó con alias Terror.

La población civil lanzó todo tipo de improperios contra los oficiales que decomisaron los vehículos de alta gama de alias Terror en el corregimiento de Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia - crédito Alerta Colombia/Facebook

El temor por un posible ‘plan pistola’ tras la muerte de alias Terror en Puerto Triunfo, Antioquia

Tal y como informó Caracol Radio la tarde del domingo 23 de febrero, como retaliación a la acción desarrollada por la Policía, ese día el Clan del Golfo ordenó el cierre del comercio, provocando temor y zozobra en la población local sobre lo que podría ocurrir en los siguientes días por cuenta de la ofensiva de las autoridades.

“Nosotros desde el día sábado nos enteramos del operativo. Fueron llamadas de la comunidad del corregimiento de Las Mercedes donde nos manifestaban algunos sobrevuelos, algunos disparos. Nosotros como administración nos enteramos por la información que tenían las redes sociales. Sin embargo, el día domingo, después de las 8 de la mañana, hicimos un consejo de seguridad con el departamento de Antioquia, donde nos informaron y nos dejaron claro que eran unos operativos que realizaban desde el Gobierno nacional”, aseguró Franklin Portillo Gómez, alcalde de Puerto Triunfo, en diálogo con TeleMedellín.

Además, el mandatario local precisó que se mantuvo una charla constante con los comandantes de la estación y subestación de Policía, esto con el fin de dar tranquilidad a la comunidad, debido a que entre los habitantes de esta zona ubicada en el Magdalena Medio (región marcada a lo largo de la historia reciente del país como uno de los puntos donde se asentaron grupos paramilitares en las décadas del 80 y 90, uno de ellos, los del papá de alias Terror, Ramón Isaza Arango, conocido como alias el Viejo).

El general Carlos Triana, director de la Policía, dio detalles de este operativo que además de alias Terror, dejó a otras cinco personas abatidas tras la reacción del equipo de seguridad de Isaza Gómez - crédito Policía Nacional

La carta de una joven que aseguró que fue una “masacre” lo que ocurrió con alias Terror, a quien calificó como “líder comunitario”

Debido a la muerte de Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, y a la reacción que tuvo la población local en el corregimiento de Las Mercedes, a través de las redes sociales se conoció una publicación que compartió a través de su perfil de Facebook una joven residente de la zona la mañana del martes 25 de febrero, y en donde se dirigió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, el periodismo y la fuerza pública.

“Ciudadanos colombianos, la comunidad del Magdalena Medio siente que esta masacre sucedida en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia (violación de los derechos contra el señor Oliverio Isaza Gómez) fue más un atropello a la comunidad”, así inició la misiva la ciudadana.

Dentro de los motivos que explicó la mujer, aseguró que Las Mercedes es “una comunidad tranquila, que está en paz”, y lo que llegaron a hacer fue, en palabras de la lugareña, “una masacre, porque no existe otra palabra para lo sucedido… una comunidad que nunca se sintió insegura, ni con miedo del líder comunitario que nos arrebataron”.

Además de dirigirse hacia alias Terror como un líder para su comunidad, también expresó que el mismo Isaza Gómez les “brindaba seguridad y tranquilidad, porque sabíamos que mientras él estuviera jamás iban a entrar fuerzas contrarias a aterrorizar nuestro pueblo como lo es el ELN, que ahora se encuentra muy cerca de nuestro municipio”.

La joven aseguró que con Isaza Gómez la población civil en Las Mercedes se sentía segura, y que lo que informaron las autoridades fue "una mentira haciendo una fachada de un supuesto 'combate' que nunca hubo" - crédito Facebook

La joven acusó a la fuerza pública de decir mentiras acerca de los detalles del operativo

La carta de la joven fue mucho más allá y hasta le lanzó una pulla a los medios de comunicación al referirse a cómo se informaron los hechos.

“De esta zona jamás sale una demanda ni de terrorismo, ni de secuestro, ni de extorsión para que los medios amarillistas así lo comuniquen... les pedimos a los periodistas que hagan bien su trabajo e investiguen antes de hacer un reporte (que no solo sea lo que diga el gobierno corrupto que tenemos) empezando porque no saben el lugar en el que sucedieron los hechos ni el cronometraje (cronología) de lo sucedido, las fuerzas públicas mostrarán una mentira haciendo una fachada de un supuesto combate que nunca hubo, “señores periodistas” si es que así se les puede llamar a personas que no hacen su trabajo de investigar y solo replican información falsa en nuestra región ya sucedieron dos hechos (masacre de alias Zeus y alias Terror que nos demuestran que no podemos confiar en las noticias de nuestro país”.

Debido a esta publicación, se ha generado un debate en las redes sociales debido a que, además de personas que la apoyaron, también hubo comentarios en su contra. “Colombia, el país de la doble moral.. exigen paz y aman a los bandidos...” mencionó uno de los usuarios, dejando a la vista que no es la misma percepción que manejan los pobladores locales, donde según lo que menciona la joven en redes, alias Terror les brindaba “seguridad”.