Gobernación de la Cauca ofrece recompensa millonaria por información de responsables del atentado en Morales, Cauca

Autoridades ofrecen recompensa de $30 y $50 millones de pesos por responsables de hostigamientos en Morales, Cauca - crédito redes sociales

El comandante de la Policía del Departamento del Cauca comunicó que se dispuso de una cantidad millonaria para dar con los responsables del atentado perpetrado en el municipio de Morales, en horas de la tarde del lunes 24 de febrero de 2025, que dejó más de veinte heridos, entre ellos varios menores de edad, luego de la detonación de una moto bomba en cercanías a dos instituciones educativas y una estación de Policía.

En las declaraciones, el uniformado atribuyó el atentado terrorista al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, que se ha dedicado a acabar con la tranquilidad de la población de Morales. Este frente es el grupo criminal con mayor número de atentados ejecutados en el municipio en contra de la comunidad.

De igual manera, reveló que los hombres que estarían al mando de esta sucesión de actos violentos serían “Alias Botas, alias Acate, alias el Paisa, uno de sus principales cabecillas de comisión, quienes estarían detrás de estos nefastos actos”.

Por estos guerrilleros, la Gobernación del Cauca ofreció hasta $50 millones de pesos por su paradero y captura.

Además, se dispuso otra cantidad para aquellos ciudadanos que logren cooperar con la investigación y se logre detener al responsable de este ataque: “Por quien brinde información que nos ayude a aclarar este hecho y su autor material, hasta 30 millones de pesos”.

Un video compartido por el alcalde de Morales tras la explosión, muestra varios menores de edad corriendo del lugar del ataque - crédito @cauca_oscar / X

Óscar Guachetá, alcalde de Morales, en vista del grave panorama de seguridad en el municipio y demás territorios del departamento, tenía previsto reunirse con los demás mandatarios afectados y miembros del Gobierno nacional para exigir el cumplimiento del Plan Cauca, que, según él, solo ha sido anunciado y el interés por atender la emergencia es prácticamente nulo, comentó para RCN Radio.

Así mismo, el mandatario comentó la solicitud que le hizo uno de los menores que fue alcanzado por la onda explosiva y las esquirlas del artefacto. Aseguró que un grupo de jóvenes, que nada tiene que ver con los conflictos armados, fue uno de los principales blancos de este ataque:

“Durante mi visita a los heridos que dejó el atentado en el hospital local, el testimonio de un menor afectado por la explosión refleja lo que están viviendo los habitantes de esta región. El pequeño me dijo: ‘Señor Alcalde, me quemaron las piernas’, y para el mandatario, no es justo que eso esté ocurriendo con los niños y jóvenes de su municipio, que hoy sufren los rigores de la guerra”, explicó Guachetá.

Atentado perpetrado en el municipio de Morales, en horas de la tarde del lunes 24 de febrero de 2025, que dejó más de veinte heridos, entre ellos varios menores de edad - crédito @mapias15/X

Luego del preocupante episodio, y finalizado el consejo de seguridad llevado a cabo, desde la Alcaldía se dio la orden de suspender las clases en la jornada de este martes 25 de febrero, decretar toque de queda y ley seca en toda el área urbana del municipio.

Desde muy temprano se han venido realizando labores de inspección en el lugar por parte de las oficinas de gestión del riesgo de Morales.

El casco urbano de Morales, Cauca, fue el epicentro de un atentado explosivo que afectó a menores de edad y policías, generando alarma entre los pobladores - crédito redes sociales

En entrevista con W Radio, el secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, fue contundente al rechazar este acto de violencia en contra de la población. Señaló que, después de la Operación Perseo en Morales, los ataques aumentaron y la violencia se recrudeció por parte de estos grupos alzados en armas. “Después de la Operación Perseo son constantes los hostigamientos y ataques con drones en el corregimiento de El Plateado”, dijo.

Por lo que realizó un llamado a Otty Patiño, comisionado para la paz, para que se agilicen las mesas de diálogo con la participación de miembros de la población civil, con el fin de intentar mitigar el impacto de las acciones de estas estructuras.