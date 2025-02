Gabriel Coronel confesó cuál es su papel en la vida de Salomé, hija de James Rodríguez: “Yo vengo a sumar”

Gabriel Coronel habló de su relación con Salomé, hija de James y Daniela Ospina -crédito @daniela_ospina5/Instagram

Daniela Ospina y James Rodríguez fueron considerados una de las parejas más estables del mundo del futbol, pero el amor llegó a su final cuando el 10 de la selección Colombia pasaba por su buen momento en el balompié en el Real Madrid.

Junto a ellos llegó la pequeña Salomé, con apenas un año de vida, y tema de conversación en los diferentes portales de internet.

Tres años después de su llegada a España, la pareja decidió romper lazos y el colombiano se quedó enfocado en su carrera en el fútbol, mientras que la empresaria antioqueña tomó rumbo a Estados Unidos para darle rienda suelta a sus sueños en los negocios.

Ospina creó su marca de ropa deportiva mientras cuidaba de Salomé y, por cosas del destino, conoció a Gabriel Coronel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La llegada de su segundo hijo, Lorenzo Coronel Ospina, ha sido un motivo más de emoción para sus fans. El pequeño nació el 11 de noviembre de 2023 en Miami, Estados Unidos, producto de su relación con el cantante y actor Gabriel Coronel - crédito @daniela_ospina5/Instagram

En agosto de 2022, después de meses de relación con el actor y cantante venezolano, la pareja se comprometió y poco más de un año después, en noviembre de 2023 confirmaron a medios de comunicación que había nacido su hijo Lorenzo.

Aunque ese mismo año comenzaron los rumores de su matrimonio, ninguno de los dos confirmó nada hasta febrero de 2024, siendo motivo de cientos de mensajes de sus seguidores felicitándolos.

Daniela, Gabriel, Salomé y Lorenzo residen actualmente en Miami - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Sin embargo, con la llegada de Lorenzo y la cercanía que tiene Coronel con Salomé, en diferentes dinámicas en redes sociales le preguntaron al venezolano cuál era su función como padrastro de la hija de Daniela con James.

Al respecto, el también cantante venezolano aseguró que llegó a la vida de la menor a aportar más que convertirse en una figura paterna, pero no fue hasta un reciente pódcast donde habló un poco más.

En una publicación que subió a Instagram, incluyó un carrete de fotografías que capturaban momentos significativos de su relación - crédito @daniela_ospina5 / IG

De acuerdo con lo expuesto en el pódcast Cara a cara, el esposo de Daniela Ospina dijo que era importante que los niños crecieran en un hogar donde existe una persona que es el reflejo de esa figura ausente, en este caso, James Rodríguez como papá. Sin embargo, recalcó que “la responsabilidad siempre será del padre o de la madre”, pero entendiendo que sus acciones van a influenciar al menor.

Y agregó que en ningún momento ha llegado a buscar o tomar posesión del lugar que le corresponde al mediocampista, pues el Rodríguez el papá biológico, sino que se ha convertido en una ayuda y apoyo para su pareja, pues considera que ella le ha dado un juego en todo lo que relaciona a Salomé.

El futbolista colombiano ha tratado de estar presente en cada etapa de la pequeña Salomé - crédito @jamesrodriguez10 / Instagram

“Ha sido muy bonito la posición de Daniela. Al final nosotros en casa entendemos que la responsabilidad no es mía, yo vengo a sumar, soy una pieza que suma muchísimo y con la llegada de Lorenzo ha sido más bonito aún … Le admiro mucho a Daniela que no me ha hecho responsable de la situación, porque al final ella tiene a su papá, pero que bonito que haya una persona como yo en este caso que tiende siempre a sumar y trato en lo que yo pueda sumar”, agregó Coronel al pódcast.

Las reacciones de quienes siguen el programa a través de YouTube no tardaron en aparecer, felicitando al actor por su buena relación con la hija del futbolista colombiano, con mensajes como: “Definitivamente un gran ser humano, caballeroso y respetuoso de las situaciones”; “Bello Gabriel Coronel. Un caballero, transparente, educado, equilibrado”; “creo que entendió la dinámica que no debe llegar a invadir el espacio de Salomé, sino a aportarle como persona”; “Me encanta cuando dice ‘ella tiene a su papá’, porque todos quieren llegar a convertirse en lo que no son”, entre otros.