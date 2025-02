Marbelle se quebró en llanto al confesar detalles de la relación con su papá: “Nos alejamos muchos años”

La cantante afirmó que está muy agradecida con su papá, que le dio lecciones de vida importantes - crédito @marbelle.oficial/Instagram

Marbelle es una cantante que ha demostrado ser polifacética a lo largo de su carrera. La intérprete de sencillos como Amor sincero (1997), Collar de perlas (1996) y Cómo me haces falta (2018) se ha caracterizado por su resiliencia ante adversidades que, en algunos momentos, incluso han puesto en riesgo su vida.

También ha incursionado en la televisión como presentadora y jurado en distintos proyectos. Actualmente, hace parte del grupo musical Planchando el despecho, un espectáculo que reúne a artistas y actrices del país en presentaciones teatrales donde combinan la música con relatos personales y actividades culturales.

Junto con Laura Mayolo, Alisson Joan, Diana Hoyos y Stefany Zabaleta, Marbelle se presentó en el programa de entretenimiento Bravíssimo, donde hablaron sobre el impacto que ha tenido este proyecto en sus vidas y la experiencia de cantar juntas.

La cantante reveló que su relación con su padre es buena, pues está basada en el respeto y la honestidad - crédito @Marbelle30/X

En medio de la entrevista, los presentadores del programa mañanero propusieron una dinámica en la que mostraban una foto de un familiar a cada una de las invitadas. En el caso de Mauren Belky Ramírez Cardona, nombre real de Marbelle, el programa reveló una imagen de su padre, Ignael Ramírez Murcia.

Al verla, la cantante reaccionó con emoción y expresó: “Ay... mi padre hermoso”. Luego, compartió que, aunque estuvieron distanciados durante mucho tiempo, han tenido la oportunidad de reconstruir su relación. “Nos alejamos muchos años, pero hemos venido en un proceso de reconstrucción. Lo que más agradezco a ese hombre es el ejemplo y su honestidad”, señaló.

También reconoció que su padre, como cualquier persona, tiene defectos, pero destacó el amor y la integridad que siempre le brindó.

“Es un ser que nunca se dejó descarrilar por nada. Con muchos defectos, claro que sí, pero siendo el papá más amoroso del mundo”, afirmó. Además, recordó que fue él quien permitió que Marbelle y su madre viajaran por Colombia para dar a conocer su talento.

“Fue quien nos permitió a mi mamá y a mí volar y hacer muchas cosas. Un gran ejemplo, un gran abuelo”, concluyó la cantante.

| Foto: Instagram @marbelle.oficial

Luego de estas palabras, los presentadores del programa le pidieron a Marbelle que escribiera un mensaje para su padre en un papel, con el propósito de que él conociera lo que ella pensaba sobre su relación.

La cantante leyó en voz alta lo que anotó: “Gracias por ser el mejor papá del mundo, no necesité nada más”. Después, explicó la razón detrás de su mensaje y reflexionó sobre el sentimiento de los padres de familia respecto a sus hijos.

“A veces los padres se sienten en deuda con uno, creen que no han hecho lo suficiente, y en el caso de mi papá no es diferente. Eso es algo que he tenido que trabajar con él, y le he dicho que gracias a Dios no necesité nada más que lo que él es. No necesita dejarme nada”, expresó la artista.

La cantante colombiana Marbelle. Foto: @marbelle.oficial

Finalmente, Marbelle destacó que lo más importante para ella fue el amor incondicional que su padre le brindó durante su infancia. “Lo más importante es su inmenso amor”, afirmó la cantante con una sonrisa.

A lo largo de su vida, Marbelle y su padre atravesaron un distanciamiento, especialmente después de la trágica muerte de su madre, María Isbeth Cardona Restrepo, quien falleció tras someterse a una cirugía estética en 2002.

A pesar de las dificultades, su relación se fue reconstruyendo poco a poco, y el reencuentro que vivieron fue uno de los momentos más significativos para la cantante. Aunque en los años previos se comunicaron a través de llamadas, en 2015 tuvieron la oportunidad de verse nuevamente, lo que Marbelle compartió con sus seguidores en redes sociales, expresando su felicidad por el reencuentro y reafirmando lo importante que era Ignael para ella: “Mi papá es el mejor del mundo”.