El posible nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior despertó más críticas contra Gustavo Petro: “Esto es una escupida en la cara”

Este sería el quinto cargo que ocupa el político en el Gobierno Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Flickr

Aunque no se ha hecho oficial el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Juan Fernando Cristo, su inminente llegada al equipo ministerial de Gustavo Petro generó fuertes reacciones en el país.

De hecho, aunque el país ya había conocido las apreciaciones de algunos precandidatos a la Presidencia en 2026 y de otros tantos congresistas, en la mañana de este lunes 24 de febrero continuaron las críticas contras el Gobierno nacional.

Uno de los mensajes contra el Ejecutivo provino de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que no cesó sus comentarios contra el jefe de Estado.

En su cuenta de X, la congresista aseguró que se trata de un retroceso en el proyecto que, desde 2022, ha intentado implementar en el país Gustavo Petro.

La congresista señaló que el nombramiento de Benedetti es una "escupida en la cara" para el país - crédito red social X

“T R A I C I Ó N al mandato social de cambio. Esto es una escupida en la cara a la gente que confió en Gustavo Petro. Un promotor de la reelección de Uribe, investigado por compra de votos como Benedetti, es el dueño del Gobno. Y el Liberal, la U y el Conservador comiendo de lo lindo! (sic)”, escribió la representante.

Asimismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, usó un viejo video de un debate en el que cuestionó al hoy presidente por su cercanía con Benedetti que, ahora, sería el nuevo ministro.

“Desafortunadamente el tiempo me terminó dando la razón. Le pregunté a Petro por Benedetti y jamás respondió. Hoy tampoco lo hace. Que los que hoy posan de “dignos” dentro del Gobierno Petro, ahora no vengan a decir que no sabían. Que tampoco se hagan los bobos, quienes lo ayudaron a elegir y que hoy posan de salvadores", comentó el mandatario paisa.

Fico Gutiérrez se refirió al posible nombramiento de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior - crédito red social X

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández también se levantó contra el presidente, insinuando que su designación se debería a “sobornos” para evitar que el actual jefe de despacho de la Presidencia revele supuestos secretos del mandatario.

“Cuando benedetti amenazó a Petro con Sapear la corrupción del financiamiento de la campaña, vemos como hoy fue nombrado ministro del interior. Quedó confirmado que este gobierno es el más corrupto de la historia (sic)“, comentó el congresista.

Jota Pe Hernández sobre nombramiento de Benedetti - crédito red social X

A través de sus redes sociales, el entonces consejero para las comunicaciones de Iván Duque, Hassan Nassar, también se pronunció frente al posible nombramiento.

En un tono satírico, señaló que Armando Benedetti representa el ADN del Gobierno Petro, que se ha visto envuelto en varios escándalos de alto calibre, incluido el reciente descubrimiento de la presunta participación de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en la campaña de Gustavo Petro.

“Justo y merecido nombramiento el de Armando Benedetti como MIN Interior del gobierno ancestral. Nadie mejor que él representa con mayor honestidad y vigor el verdadero ADN de este gobierno, sus convicciones y principios. El Pacto Histórico y sus bodegueros le deben todo”, comentó el exfuncionario de Iván Duque.

El exconsejero de Iván Duque reaccionó al posible nombramiento de Benedetti - crédito red social X

El posible traslado de Armando Benedetti al Ministerio del Interior ha generado un intenso debate, no solo dentro del gabinete, sino también en la opinión pública.

Benedetti, quien recientemente asumió como jefe de despacho del presidente Petro, es una figura que no está exenta de polémicas. El funcionario enfrenta actualmente siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, entre las que destaca una por presunto tráfico de influencias, delito por el cual deberá enfrentar un juicio.

Además, Benedetti ha sido señalado en un caso de presunta violencia de género. De acuerdo con las acusaciones, habría amenazado a su esposa, Adelina Guerrero, con un cuchillo, llegando incluso a cortar sus prendas de vestir.

A pesar de estas controversias, el presidente Petro ha defendido las designaciones de Benedetti, incluyendo su reciente nombramiento como jefe de despacho, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera del Gobierno.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior permanece bajo la dirección provisional de Gustavo García, pero los rumores sobre el posible nombramiento de Benedetti como titular de esta cartera han cobrado fuerza.

Según informó W Radio, esta decisión podría materializarse en los próximos días, lo que consolidaría aún más la presencia de Benedetti en el círculo cercano del presidente Petro.