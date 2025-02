Luisa Fernanda W fue cuestionada por mostrar una “vida perfecta” en sus redes sociales: así respondió la empresaria

Luego de compartir algunos rasgos poco conocidos de su personalidad, la creadora de contenido respondió a un usuario que la acusó de proyectar una imagen de sí misma poco realista - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W continúa en 2025 fiel a lo que le caracteriza y le transformó en una de las creadoras de contenido más populares de Colombia. La paisa entretiene cada día a sus millones de seguidores con publicaciones relacionadas con moda, estilo de vida, maquillaje, y hasta sus situaciones cotidianas.

Paralelamente se centra en su faceta como empresaria, ya sea por cuenta de los restaurantes Rancho MX de los que es copropietaria junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, o su marca de maquillaje Divva, así como en la de madre de dos niños, Máximo y Domenic.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Sumado a esto, todo indica que los preparativos de su anticipada boda siguen su curso, aunque de momento de manera reservada, pues es poco lo que ambos han dado a conocer al respecto.

Por ese motivo, las noticias que deja Luisa Fernanda W son relacionadas con sus propias publicaciones, y una en particular generó reacciones encontradas.

En su cuenta de Instagram, la antioqueña compartió un reel en el que modelaba un outfit de corte elegante, acompañado de unas palabras que sirivieron para revelar algunos rasgos de su personalidad no tan conocidos por sus admiradores.

La empresaria y creadora de contenido admitió que no le gustan los abrazos, y no se considera una persona nostálgica - crédito @luisafernandaw/Instagram

“Sí, yo puro té de cúrcuma en las mañanas, ‘psicóloga’ de mis amigas, mamá que se siente culpable cada vez que sale de casa, loca por los buenos outfits, amante de todo lo bonito, carácter definido, no me gustan los abrazos, cero nostálgica”, añadió en el texto que acompaña la grabación.

Como es costumbre, la publicación logró miles de “me gusta” y comentarios halagadores de su público, que no ocultó su sorpresa frente al hecho de que no se considere nostálgica ni que disfrute de los abrazos.

Pero hubo un usuario que no se mostró impresionado por la publicación, y hasta le recriminó que tuviese tendencia a mostrarse de una manera que consideró poco ajustada a la realidad.

"Porque solo muestras una ‘mujer perfecta’ porque las redes hacen que todo se vea tan mágico y tan perfecto... Pero la realidad es otra, muy seguramente“, manifestó.

Luisa Fernanda W le respondió a un usuario que le recriminó que lo que mostraba en redes sociales no era tan "perfecto" como parecía - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa respondió al comentario y expresó su punto de vista al respecto: “Créeme que yo hago todo porque mi vida sea mágica, con lo bueno y lo no tan bueno, busco siempre ser mi mejor versión, dejando todo a la voluntad de Dios sin dejar de trabajar en mi y en mis sueños, por eso se ve una vida ‘perfecta’”, indicó.

Pese a que la propia creadora de contenido manifestó que para ella la perfección no existe, “siempre hago todo por vibrar en esa energía de amor, aprendizaje, respeto, belleza y tranquilidad”. En cuanto al hecho de la imagen que proyecta en la red, explicó que “de hecho cuido mucho lo que muestro por redes sociales, porque a veces no es tan bueno mostrar tu felicidad absoluta, hay gente que no puede con tanto”. Por último, advirtió que “es demasiado enriquecedor guardar lo realmente importante para ti y los tuyos”.

Luisa Fernanda W sorprendió con un exclusivo ‘regalito’

El interés de Luisa Fernanda W por la moda y los accesorios de lujo no es algo nuevo - crédito @luisafernandaw / IG

Días atrás, la influenciadora captó la atención de sus seguidores al mostrar una de sus más recientes adquisiciones.

Y es que recientemente se dio el gusto de comprar un bolso de la prestigiosa marca francesa Chanel, específicamente el modelo 22, cuyo precio asciende a €6.500 euros, equivalentes a cerca de 28 millones de pesos al cambio actual.

Según los detalles de la marca en su página web, este artículo de alta gama está confeccionado con piel de ternera y detalles dorados, características que lo convierten en un objeto de deseo dentro del mundo de la moda.