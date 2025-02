Karol G fue blanco de fuertes críticas tras su reaparición con cambio de ‘look’ y pasada de kilos: “Ese vestido no le favorece”

La paisa asistió a una gala benéfica de su fundación - crédito @famososhastalaz/IG

Después de varias semanas de ausencia en redes sociales y en diferentes presentaciones en público donde era aclamada, Karol G reapareció en una alfombra roja. La paisa, exitosa en el género urbano, sorprendió a sus fans con un cambio de look en su cabellera que pasó de un lacio y rubio, a rulos y un tono cobrizo.

La artista sorprendió con su nueva apariencia en medio de la gala benéfica que desarrolló de su fundación Con Cora, con la que pretende apoyar diferentes iniciativas en Colombia y Estados Unidos, especialmente a mujeres. Aunque para varios de sus seguidores el atuendo de color verde satinado y flecos resaltó su figura, otros criticaron el hecho de que se veía pasada de kilos sin dejar de lado la elegancia que le imprimió.

La paisa fue blanco de críticas en redes sociales por el atuendo que eligió para su gala benéfica - crédito @karolgsite/IG

“Estoy supernerviosa”, aseguró frente a los camarógrafos que buscaban el mejor ángulo de la intérprete de temas como Mañana será bonito, Contigo y Mientras me curo del cora, el respaldo de algunos de sus seguidores no se hizo presente. Para muchos, Karol G intentaba imitar a Shakira —envuelta en una polémica por su cancelación de su gira en Medellín—, con la forma de su cabello y algunas de sus expresiones.

Mensajes como “siempre tratando de imitar a Shakira” o “se ve idéntica a nuestra Shaki” fueron de los más comunes en las redes sociales, otros expresaron su opinión con certeros comentarios como: “Siento el material de la tela es cero favorecedor, parece pasada de kilos”; “como siempre avergonzándonos la mal vestida”; “se adelantó a la Semana Santa con ese tejido que parece del Domingo de Ramos” o “un tamal mal amarrado” para referirse a su nueva apariencia física.

Fans de la artista especulan que podría estar embarazada debido a su prolongada ausencia de redes - crédito @karolgsite/IG

Teniendo en cuenta las críticas que recibió, sus fieles seguidores no tardaron en salir a su defensa con mensajes en los que afirmaban que la labor que realiza pasa por encima de un vestido y su cuerpo, mientras que otros dijeron: “La gente sigue sin aprender que de los cuerpos ajenos no se comenta nada”; “hermosa como siempre, tiene ese look caribeño”; “malo si se ve grilla, malo si se ve elegante, vivan y dejen vivir a los demás, dejen tanto odio de lado por Dios”, entre otros.

Karol G estaría embarazada

La polémica se generó en redes sociales, debido a una fotografía que muestra a Karol G en bikini, con el cabello recogido y una gorra, mientras juega con su sobrina. A su lado, se encuentra Feid que también aparece en traje de baño interactuando con la pequeña.

Karol G y Feid aparecieron juntos en una imagen que generó especulaciones de un posible embarazo - crédito @karolgficial/Instagram

Aunque la imagen parece ser un momento familiar cotidiano, los seguidores de la cantante no tardaron en notar lo que describieron como una “pancita”, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales especulando sobre un posible embarazo.

“Karol G está embarazada”; “Así quiero verlos con sus bebes algún día si Dios quiere 🙌💞”; “La panza de la vieja”; “Amo va a ser la mejor mamá 😍”; “Pienso que Karol G está embarazada por eso no aparece será?”; “Al fin da señales de vida 🤩🤩 ya te extrañaba”; “Cómo que les luce ❤️❤️❤️❤️❤️ se ven hermosos”; “OMG, Karol G está esperando un bebé”; ¡Mini Karol o mini Feid en camino!”,; “Se imaginan que Karol G esté desaparecida de las redes porque está embarazada, aún no estoy preparado para tener un hermanito por favor, que primero nos dé el álbum”, son algunas reacciones en las redes sociales.

La pareja hizo una selfie mientras recorrían la isla en un carro - crédito @karolg/Instagram

Sin embargo, la pareja no ha confirmado nada en sus redes sociales sobre la posible llegada de un nuevo integrante a su familia por lo que tendrán que esperar sus fans que compartan la buena noticia.