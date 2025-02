Este es el mercado de pulgas de Bogotá donde puede encontrar desde libros hasta ‘duendes encantados’

En el centro de Bogotá, cada fin de semana, un espacio singular cobra vida en unos parqueaderos adaptados exclusivamente para esta ocasión. Se trata del mercado de pulgas San Alejo, un lugar que, según reportes, se ha convertido en un punto de encuentro para locales y turistas interesados en explorar objetos únicos y curiosos.

Este mercado, que opera únicamente los domingos y días festivos, ofrece una experiencia que combina historia, cultura y comercio en un ambiente vibrante y lleno de sorpresas. Así lo documentó la creadora de contenido para la plataforma digital de YouTube, Pao Pineda.

San Alejo está cerca del tradicional ‘Septimazo’ en la carrera Séptima, un popular recorrido cultural - crédito Pao Pineda/YouTube

De acuerdo con lo informado por Pineda, el mercado se encuentra a pocos pasos del tradicional ‘Septimazo’, un recorrido popular en la emblemática carrera Séptima de Bogotá. Este sector, conocido por su riqueza histórica y su constante flujo de visitantes, sirve como antesala para quienes buscan adentrarse en el mundo de San Alejo.

Entre los artículos que se pueden encontrar en este mercado destacan libros antiguos, porcelanas, muñecas y otros objetos que despiertan la curiosidad de los asistentes.

“Nosotros acabamos de ingresar y les voy a mostrar un lugar muy curioso que nos acabamos de encontrar a la entrada del mercado. Son esta colección de duendes. Miren todos estos duendes. Y yo sé que a muchos que muchos de los que están viendo este video les encanta. Pero yo estaba hablando con el propietario del lugar y él me dijo coge uno. Y yo le dije no me da miedo“, expresó.

Según explicó el propietario de estos objetos, los duendes que se venden en este mercado son fabricados sin nombres ni propósitos específicos, lo que permite a los compradores personalizarlos según sus intenciones. Sin embargo, aclaró que hay ciertos espacios donde los comercializan que sí le dan una intención al objeto, lo que puede poner en riesgo al propietario de llevarse malas energías.

Se cree que personalizar un duende podría vincularlo a energías positivas o negativas - crédito Pao Pineda/YouTube

“Entonces haz de cuenta que ellos están totalmente desvinculados a todo tipo de energía, pero, pues eso es lo otro, que hay lugares que te los venden a ti ya con un nombre, con un propósito. Hay lugares que te los ofrecen a ti ya con un nombre, con un propósito que ahí es de tener como cuidado porque puede ser llevarse energías de otra persona”, le explicó el comerciante a Pineda.

En cuanto al ciclo de vida de estos objetos, se explicó que algunas personas los conservan durante toda su vida, mientras que otras deciden desprenderse de ellos una vez que consideran que han cumplido su propósito. En estos casos, se recomienda realizar un ritual de agradecimiento y llevarlos a un lugar natural, donde, según las creencias, podrían cobrar vida en su propio mundo.

Un espacio lleno de historias y objetos únicos

El mercado de pulgas San Alejo no solo es un sitio para adquirir objetos, sino también para descubrir historias detrás de cada artículo. Según se detalló la mujer, uno de los hallazgos más llamativos fue un libro para tejer que, en lugar de incluir fotografías, presenta miniaturas tejidas junto con las instrucciones para replicarlas en tamaño real. Este tipo de descubrimientos es lo que hace de San Alejo un sitio especial para los amantes de lo inusual y lo artesanal.

En el mercado destacan objetos como libros antiguos, muñecas y porcelanas llenas de historia - crédito Pao Pineda/YouTube

Además, el mercado de pulgas San Alejo no solo es un espacio para el comercio, sino también un reflejo de la diversidad cultural y las tradiciones de Bogotá. Su ubicación estratégica, cerca de la Torre Colpatria, uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad, lo convierte en un destino ideal para quienes desean explorar tanto la historia como la modernidad de la capital colombiana.

El ambiente del ‘Septimazo’, con su mezcla de música, arte callejero y gastronomía, complementa la experiencia de visitar San Alejo. Este recorrido, que atrae a una gran cantidad de personas cada fin de semana, es una muestra del dinamismo y la riqueza cultural de Bogotá.

Pineda destaca que el mercado de pulgas San Alejo se consolidó como un punto de referencia para quienes buscan objetos únicos y experiencias auténticas en Bogotá. Su combinación de historia, cultura y comercio lo convierte en un lugar imprescindible para explorar durante los fines de semana.

El mercado de pulgas San Alejo se ubica en el centro de Bogotá y opera los domingos y días festivos - crédito Pao Pineda/YouTube

Ya sea para adquirir un objeto con historia, descubrir curiosidades o simplemente disfrutar del ambiente, San Alejo ofrece algo para todos. Además, este mercado no solo es un espacio de intercambio comercial, sino también un lugar donde las tradiciones y las creencias se entrelazan, ofreciendo a los visitantes una experiencia enriquecedora y única en el corazón de la capital colombiana.

“Este es el mercado de las pulgas más antiguo de Bogotá. Es el más grande y donde ya, como ustedes lo han visto, vienen muchas personas a comprar sus productos y productos de alta calidad. Unas reliquias y colecciones que no se consiguen en ningún otro lugar”, sumó Pineda.