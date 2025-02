Estudiante confronta a Petro por su “comportamiento improvisado” y sus trinos culpando a terceros

Miles de estudiantes recibirán notificaciones por la suspensión de subsidios a créditos del Icetex - crédito Colprensa

La crisis del Icetex volvió a ser un tema de debate tras el anuncio de que miles de estudiantes recibirán una notificación sobre la suspensión de los subsidios a la tasa de interés y de sostenimiento. Esta medida incrementará los costos de los créditos hasta en un 50%, generando preocupación en el sector estudiantil, especialmente entre quienes confiaban en la promesa del Gobierno de aliviar la carga financiera de los beneficiarios.

María José Castañeda, presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes, criticó la falta de cumplimiento de las promesas de campaña de Gustavo Petro y lamentó que el presidente culpe a terceros en lugar de asumir la responsabilidad. Petro, a través de su cuenta en X, señaló a la Corte Constitucional y a la oposición como los responsables de la situación, argumentando que la Corte tumbó la tasa de interés cero para créditos educativos aprobada en el Congreso.

“El informe no tiene en cuenta el dato más importante, fue la Corte Constitucional, en su sabiduría— aunque no entienda las razones—, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos, que el gobierno logró aprobar en el Congreso. Pregunto ¿por qué la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del Icetex cuando fue ella la que promovió su derrumbe en la Corte?”, afirmó Petro.

Sin embargo, líderes estudiantiles consideran que esta respuesta no aborda el problema real. “Lo que nosotros hemos conocido de los jóvenes es que están bastante preocupados, algunos van a intentar hacer el esfuerzo de pagarlos, pero en muchos casos deben tomar la decisión de simplemente esperar el reporte (de moroso), porque no hay otra solución y más porque acá es claro que estas decisiones sí son irresponsables”, expresó Castañeda en Blu Radio.

Para Castañeda, la crisis del Icetex no es nueva y su reforma ha sido postergada desde hace años, sin que ningún gobierno tome medidas efectivas. “Esto hace parte de la voluntad política del Gobierno, o sea, la falta voluntad política, pero además, yo creo que esto hace parte de su comportamiento habitual, de un comportamiento improvisado. Nosotros no venimos peleando la reforma del Icetex hace tres años que llegó Gustavo Petro al poder. No. Nosotros venimos desde el 2018 denunciando que el Icetex no tiene solidez, que el Icetex tiene problemas de fondo y le dijimos, cuando llegó Gustavo Petro: ‘Oiga, hay una cosa y es que necesitamos la reforma de manera urgente’. Cosa que no pasó y hoy las consecuencias son evidentes”.

En noviembre de 2024, los estudiantes ya habían advertido que no bastaba con garantizar recursos para los créditos de 2025, sino que era necesario hacer una reforma estructural que corrigiera los problemas de raíz. “Esto ya lo preveíamos y hoy no han tomado las medidas por falta de voluntad política”, insistió Castañeda, agregando que los estudiantes y sus familias son los más perjudicados y que cada día la situación se agrava más.

Además, criticó la estrategia del presidente para desviar el debate. “El trino de Petro es una excusa para evitar asumir la responsabilidad. Nadie está diciendo que el Icetex esté bien. El Icetex está muy mal, su modelo está mal, termina ahogando a los jóvenes en deudas y la responsabilidad política de este Gobierno era haber hecho la reforma desde hace tres años, y no lo han hecho”.

Mientras tanto, miles de estudiantes y sus familias enfrentan el temor de no poder pagar sus créditos y caer en mora. La falta de soluciones concretas dejó a los jóvenes en una situación de incertidumbre, viendo cómo sus expectativas de alivio financiero se desmoronan. Lejos de resolverse, la crisis del Icetex sigue siendo un problema latente que impacta a miles de colombianos que buscan acceder a la educación superior sin quedar atrapados en un sistema de endeudamiento insostenible.