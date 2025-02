Carolina Gómez hizo un video de maquillaje con audios de Yeferson Cossio y divirtió a sus seguidores con las ocurrencias de su novio

Yeferson Cossio protagonizó video de Carolina Gómez y causó reacciones - crédito @carolinagomezec/IG

Carolina Gómez sorprendió a sus seguidores al unirse a una tendencia de redes sociales en la que las mujeres se maquillan mientras de fondo se reproducen audios de diferentes personas de su familia, amigos y especialmente los de sus parejas o exrelaciones.

Sin embargo, fiel a su estilo, la influenciadora decidió darle un giro inesperado a este reto y, en lugar de elegir mensajes tiernos, optó por compartir algunas de las notas de voz más inusuales de su prometido, Yeferson Cossio.

El video, publicado en su cuenta de Instagram, muestra a Carolina mientras un maquillador profesional la está preparando para lo que parece ser una sesión de fotos. Lo curioso es que, en lugar de escuchar frases dulces o románticas de Cossio, los audios seleccionados revelan comentarios espontáneos y situaciones cotidianas de la vida del creador de contenido.

Esta inesperada elección provocó risas y comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes en la publicación que compartió la modelo paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

“No, amor, las bolas. Yo ya lo intenté, pero eso no sale nada, mi culo es súper tímido, me voy a reventar los intestinos acá”, dice la primera parte del audio.

Carolina Gómez expuso los audios de Yeferson Cossio y causó risas - crédito @yefersoncossio/Instagram

“Vea amor, si yo soñé que usted me fue infiel, es por algo, así que suéltelo, dímelo y ya, yo me aguanto”, se escucha en el segundo audio que utilizó.

La divertida publicación dejó en evidencia la cercanía y confianza que existe entre Carolina y Yeferson, quienes han construido una relación sólida en el mundo digital. Más allá del maquillaje y la tendencia viral, el video reflejó la naturalidad con la que ambos manejan su relación y cómo disfrutan compartir momentos auténticos con su audiencia.

“Amor, la verdad, estoy un poquito ganoso entonces para saber si la espero o si Manuela, que nunca me abandona, la llamo. Amor, cómo que quién es Manuela, pues obvio mi mano, ay Dios“, dice Yeferson en el siguiente clip.

En la publicación se oye a Cossio hablarle de temas personales, íntimos y de conexión a Carolina, todo esto mientras ella se prepara en un set de grabación. En algunos momentos le habla de sus mascotas y el amor que le tienen, así como también le expresa el amor y admiración que le tiene.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar y dejar ciento de mensajes al respecto, no solo de la confianza que se tienen, sino también de las ocurrencias de Yeferson Cossio y la manera en la que le demuestra el amor a su prometida.

“JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA EL FINAL JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, “Pensé que quien la estaba maquillando era Yef, qué chistoso”, “Jajajaj Yeferson nos confundió con ese TQM, ya sé cuando me lo digan”, “Yo y los estreñidos identificados con los audios de Yeferson”, “Me encanta esta versión de Cossio”, “Qué chimba de relación la de estos dos”, “Yo quiero esa confianza con mi novio”, “Quién lo diría que detrás de esa coraza, Yeferson tiene su lado tierno”, dicen algunos de los mensajes.

Video de Carolina Gómez con audios de Yeferson Cossio que causaron risas - crédito @carolinagomezec/IG

El romance entre Carolina Gómez y Yeferson Cossio ha capturado la atención de sus seguidores desde hace años, y recientemente dieron un paso más en su historia al comprometerse en matrimonio.

La propuesta fue tan original como la personalidad del influenciador: Cossio alquiló una sala de cine privada y proyectó un video en la pantalla grande con la esperada pregunta. La respuesta de Carolina no se hizo esperar, aceptando emocionada frente a sus familiares y amigos, quienes celebraron con ellos brindando con champagne.

Si bien la pareja aún no ha revelado la fecha exacta de la boda, sus seguidores permanecen atentos a cada detalle de este esperado evento. Mientras tanto, continúan compartiendo momentos de su relación en redes sociales, demostrando que, más allá de la fama, su conexión se basa en el cariño, la diversión y la autenticidad.