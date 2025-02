Shakira aumentó reproducciones en Spotify Colombia tras el inicio de su gira en el país: estas son las canciones más escuchadas

Shakira aumentó reproducciones con su llegada a Colombia - crédito @shakira/Instagram

Tras el inicio de las fechas de la gira de Las mujeres ya no lloran en Colombia el jueves 20 de febrero, los fanáticos de Shakira se han dado a la tarea de no solo disfrutar de las canciones durante los conciertos, pues varios de los éxitos de la barranquillera se han disparado tras su llegada al país.

Según datos oficiales de Spotify, la cantante volvió a posicionar diezde sus éxitos entre las canciones más escuchadas por los colombianos, ganando miles de streamings en la plataforma.

Entre las canciones más escuchadas por los fanáticos en Colombia está Soltera, Antología, Tqg, Inevitable, Las de la intuición, Hips don’t lie, entre otras, que se catapultaron con la llegada de Shakira al país.

Según datos de Spotify Charts, la canción que más ganancia tuvo el 20 de febrero fue Las de la intuición, escalando 55 puestos hasta quedar en la casilla 88 con 66 mil reproducciones solo en Colombia.

Las de la intuición de Shakira fue la canción que más ganancia tuvo en la fecha del concierto en Colombia - crédito Spotify Charts

Estas son las canciones más escuchadas en Colombia tras la llegada de Shakira al país, y las pocisiones que ocuparon en el top 200:

# 55: Soltera - 74.451 reproducciones

# 64: Antología - 67,393 reproducciones

# 85: Tqg con Karol G - 60.659 reproducciones

# 86: Inevitabl e - 60. 628 reproducciones

# 88: Las de la intuición - 60.587 reproducciones

# 125: H ips don’t lie - 49.365 reproducciones

#132: Estoy aquí - 48.558 reproducciones

#151: La tortura con Alejandro Sanz - 46.121 reproducciones

Los streamings de estas canciones fueron solamente las que se alcanzaron en Colombia, durante el jueves 20 de febrero, día de la primera fecha de la barranquillera.

Estas canciones de la barranquillera lograron hacer un poco más de 400 mil reproducciones en 24 horas, solo en Colombia.

Las cifras globales de Shakira

Pese a que la cantante logró marcar un contundente regreso a su natal Barranquilla con el incremento en las reproducciones de sus canciones, las cifras globales son aún más impactantes.

Pues según la plataforma Kworb, encargada de sumar las cifras globales, arrojó que solo el 20 de febrero, la cantante logró hacer 14 millones de reproducciones en el mundo, siendo su canción más popular, Hips don’t lie, recibiendo 956.263 reproducciones en 24 horas.

Se espera que con el paso de Las mujeres ya no lloran World Tour por los diferentes países en donde está programado, estas reproducciones aumenten.

La cantante escaló y ahora es la artista número 40 más escuchada en el mundo - crédito Spotify Charts

Por otro lado, la cantante se encuentra como la artista número 40 más escuchada en el mundo, según Spotify, escalando 14 posiciones en un solo día, esto como respuesta del su gira en Colombia.

Shakira regresó a Barranquilla tras 19 años y ofreció un espectáculo ante 46.000 personas

La presentación comenzó con una entrada impactante. La cantante apareció en el escenario luciendo un llamativo atuendo plateado, acompañada por un grupo de bailarines que complementaron la energía de su actuación. El público, emocionado, coreaba su nombre mientras la artista daba inicio a una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

Shakira, quien no había realizado un concierto en Barranquilla desde hacía 19 años, expresó su profunda emoción por volver a cantar en su ciudad.

Durante su intervención, la artista compartió unas palabras que reflejaron su conexión con su tierra y su gente: “Estoy muy feliz de estar aquí, en casa, en mi casa. Es un sueño hecho realidad cantar entre los míos: mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre, y cantar para ustedes, los que me vieron crecer y para los que crecieron conmigo también. Gracias, Barranquilla, estoy muy emocionada. No hay nada como cantar en casa, y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Esta noche, mi gente, y siempre, somos uno”.

Masterlive Perú

El concierto ofreció un repaso por los grandes éxitos de la carrera de Shakira, desde sus inicios hasta sus más recientes producciones. Entre las canciones interpretadas estuvieron clásicos como Estoy aquí, Antología, Hips Don’t Lie y su popular colaboración BZRP Music Sessions #53, que ha sido un fenómeno global.