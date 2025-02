Colombia estancada: la informalidad laboral sigue disparada y golpea con fuerza en estas poblaciones

La informalidad laboral en Colombia afecta al 43,8% de las ciudades principales medidas y alcanza un 82,8% en zonas rurales - crédito EFE

A pesar de los esfuerzos por reducir la informalidad laboral en Colombia, los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelan que el problema siguió sin cambios significativos en 2024. La informalidad persiste como un desafío estructural, afectando especialmente a las zonas rurales y a las micro y pequeñas empresas, donde la falta de estabilidad laboral es una constante.

Uno de los aspectos más preocupantes es la disparidad en las cifras entre las grandes ciudades y las regiones más apartadas del país. Mientras que en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la informalidad alcanzó el 42,5%, en el total de las 23 ciudades medidas la cifra subió a 43,8%. Sin embargo, en las zonas rurales y poblaciones alejadas, el índice de informalidad se disparó hasta un alarmante 82,8%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Dane relata condiciones precarias especialmente para hombres: un 57,3% fueron clasificados como informales en 2024 - crédito Colprensa

Al analizar el panorama de informalidad por género, el informe señala que los hombres siguen estando más expuestos a esta condición que las mujeres. A nivel nacional, el 57,3% de los trabajadores hombres fueron clasificados como informales entre octubre y diciembre de 2024, mientras que el 53,6% de las mujeres se encontraban en la misma situación. Dentro de las 13 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, la proporción de mujeres informales se situó en 42,4%, mientras que los hombres alcanzaron el 42,5%.

Las cifras varían ampliamente entre ciudades. Sincelejo lidera el ranking de informalidad con un preocupante 68,2%, seguida por Cúcuta (63,8%), Valledupar (63%), Riohacha (61,8%) y Santa Marta (61,3%), todas muy por encima del promedio nacional. En contraste, las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales (34,2%), Pereira (35,9%), Bogotá (36,4%), Tunja (38,3%), Medellín (38,7%) y Armenia (43,3%), todas ellas con registros por debajo del promedio nacional.

El economista Camilo Herrera, fundador de la firma de consultoría Raddar, contextualizó estos datos destacando en El Tiempo que, “el 41% de los ocupados en Colombia son autoempleados y el 55,9% pertenecen a la categoría de ocupados informales”. Herrera señaló que mientras las grandes y medianas empresas emplean al 27,6% de los trabajadores del país, estas generan el 60% del empleo formal.

La brecha entre el empleo urbano y rural evidencia la falta de políticas laborales inclusivas en Colombia - crédito Colprensa

Según el experto, la informalidad es un problema que afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas, además del autoempleo. “Parece obvio, aunque deja ver que el gran reto es que son pocas las pequeñas empresas que logran pasar a ser medianas. Y en este punto es donde el mercado se complica, porque los autoempleados pueden ser personas que no encuentran trabajo en el mercado y algo se ‘rebuscan’”, explicó.

La falta de estabilidad y oportunidades en el sector formal hace que muchas personas opten por aceptar empleos en condiciones informales, con tal de tener algún ingreso. Según Herrera, “los empleados de las micro y pequeñas empresas son personas que aceptan la oportunidad laboral sacrificando en muchos casos la formalidad”.

Desde su perspectiva, el mercado laboral colombiano enfrenta tres retos fundamentales: lograr que las micro y pequeñas empresas operen dentro de la formalidad, generar más empleos y aumentar la cantidad de empresas para reducir el autoempleo. Además, considera clave promover una cultura en la que los trabajadores exijan condiciones laborales adecuadas y protección social.

La informalidad laboral en mujeres es menor que en hombres, pero afecta significativamente a regiones de alta precariedad - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

“La dinámica de la informalidad en Colombia no ha cambiado porque el reto no es solo el autoempleo, sino la permisividad de que las empresas no sean formales”, advierte Herrera. Además, señaló que la falta de regulación y el temor a afectar a los sectores más vulnerables impiden tomar medidas estructurales. “Esta es una consecuencia de los cambios de mercados que tuvimos y la precaución de los gobiernos de no ordenar esto, para no afectar a los ‘más vulnerables’. Desafortunadamente, hace mucho no hay cambios estructurales y es muy posible que muchas personas consideren que la informalidad sigue siendo una buena estrategia”, concluyó el experto.

La falta de avances en la reducción de la informalidad refleja la necesidad de implementar reformas que incentiven la formalización, no solo a nivel empresarial, sino también entre los trabajadores. Mientras no se tomen medidas concretas, millones de colombianos seguirán sin acceso a estabilidad laboral ni beneficios de seguridad social, perpetuando un problema que afecta el desarrollo económico y social del país.