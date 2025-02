Hassam reveló que enfrenta nuevo quebranto de salud tras batallar contra el cáncer: “Derrotando”

El comediante habló con sus seguidores sobre una "mala noticia" que recibió - crédito @oficialhassam/Instagram

Hassam se ha ganado el cariño de sus seguidores, gracias al carisma que presume en sus redes sociales, además, no es un secreto que con su sentido del humor también conquista más de un corazón. Su popularidad fue en aumento cuando formó parte del programa Sábados felices, donde dio vida a personajes como Proculo Rico, Güevardo y Rogelio Pataquiva uno de los más recordados.

En 2019 Gerly Hassam Gómez Parra, nombre de pila del comediante, comunicó públicamente a sus seguidores que padecía mieloma múltiple, es decir, cáncer en las células plasmáticas. Varias son las veces en que el bogotano ha hablado de su lucha contra la enfermedad y, recientemente, contó de un problema que derivó de su agresivo tratamiento de quimioterapia.

Con una sencilla publicación en el gimnasio, el comediante confesó a sus seguidores que producto del tratamiento al que se sometió, tuvo un efecto secundario por el que debe ejercitarse constantemente evitando que en el futuro ocurran más problemas. A través de sus Instastories, debido a la quimioterapia padece de artrosis postquimio, por lo que debe asistir al gimnasio con regularidad.

De acuerdo con el portal Inforeuma, “la artrosis es una enfermedad reumática que lesiona el cartílago articular produciendo dolor, hinchazón, rigidez e incapacidad funcional”. Es por esta razón que los ejercicios deben realizarse con el objetivo de fortalecer los músculos del cuerpo, llevando una alimentación saludable y manteniendo un peso saludable; sin embargo, “los casos graves, se recurre a la cirugía para sustituir las articulaciones a fin de reducir el dolor y recuperar la movilidad”.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus mensajes de apoyo al comediante como, por ejemplo: “Nada más sano que seguir una buena dieta, ejercitarse y tener tranquilidad”; “es normal, los tratamientos de ese tipo muchas veces debilitan zonas del cuerpo y con un buen cuidado se sale adelante”; “ánimo Hassam, no hay mal que dure 100 años”, entre otros.

Los difíciles momentos tras su separación

Su separación se hizo pública hace tres años, generando una ola de comentarios y polémicas en redes sociales, incluso, provocando reacciones de su expareja. El mundo del entretenimiento se sacudió con esta noticia en 2022, después de ser una de las parejas más sólidas del momento.

En una reciente entrevista en el programa Sinceramente Cris de la presentadora Cristina Estupiñán, Hassam reveló que la ruptura fue una de las experiencias más difíciles de su vida, describiéndola como un “infierno” que incluso lo llevó a considerar abandonar su carrera: “No quería hacer shows (...) crep que fue la experiencia más negra, oscura e iba a tirar mi carrera a la borda, me iba a retirar, me iba a dedicar a otra cosa”.

“Fue más fuerte estar en ese luto emocional del divorcio que cuando me dijeron que estaba enfermo de cáncer porque tú puedes luchar contra el dolor físico o lo puedes calmar con algún acetaminofén o qué sé yo, pero el dolor espiritual no se calma, sino con fe, con risas y la comedia me tiene aquí gracias a Dios, la comedia es lo que me ha ayudado a llevar toda esta realidad”, confesó el exparticipante de MasterChef Celebrity en 2029.

El duelo por la separación le duró tres años, durante los cuales buscó a Tatiana hasta en Estados Unidos, pero no logró retomar la relación. Su hija Mariana fue un apoyo constante durante este tiempo, aunque tuvo que presenciar momentos difíciles, como ver a su padre llorar mientras comía. El comediante admitió que la presencia de sus hijas le recordaba constantemente a Tatiana, lo que complicaba aún más la situación.