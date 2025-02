Gustavo Petro volvió a justificar sus enfrentamientos con Donald Trump: “Arrodillados no somos patria, somos un rebaño”

Petro criticó que varios sectores lo cuestionaran durante la crisis diplomática con el Gobierno de Donald Trump - crédito Redes Sociales/Presidencia

Durante su intervención en el encuentro con los Gobernadores del país en Villa de Leyva (Boyacá), el presidente de la república, Gustavo Petro, volvió a lanzar fuertes críticas contra quienes cuestionaron sus discusiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la deportación de centenares de colombianos que se encontraban indocumentados en ese país.

En su intervención, el mandatario mostró su molestia frente a la situación diplomática que se generó el pasado 26 de enero de 2025, al considerar que mientras en otros países, sectores respaldaron a sus presidentes, en Colombia, el caso fue totalmente distinto.

“Me tocó devolver dos aviones de (Donald) Trump, y me criticó, fue mi prensa, mi gente rica. Mientras a México, la prensa de México y la gente rica de México abrazó a la presidente (Claudia Sheinbaum), porque hay que defender la nación y la bandera, o si no, arrodillados, no somos patria. Somos un rebaño y nos llevan para donde sea. Y nos están llevando, es para la muerte con los ojos cerrados”, declaró el presidente.

Gustavo Petro Criticas A Sectores Por Pelea Con Trump - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

Además, Petro sostuvo que el país, durante varios años, “estaban tan acostumbrados a arrodillarnos a la política gringa, que entonces nos pareció terrible que el presidente de la República devolviera dos aviones llenos de colombianas, colombianos y niños y niñas de colombianos y colombianas encadenados, como si no hubiéramos luchado contra la esclavitud”.

Del mismo modo, el presidente colombiano recordó: “como si los liberales de 1850, que fue cuando apareció el Partido Liberal, no hubieran levantado como su principal bandera la que tenía Bolívar y se había quedado ensuciada y escondida la libertad de los esclavos”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, evitó las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump tras un acuerdo para que los migrantes indocumentados sean repatriados en vuelos comerciales - crédito Depositphotos

Así fue la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro empezaron en la madrugada del domingo 26 de enero de 2025, cuando el presidente colombiano negó la autorización para el aterrizaje de dos aviones del ejército de Estados Unidos, que traían tenían previsto traer de regreso a más de cien colombianos que se encontraban en el territorio norteamericano de manera ilegal.

En su publicación de X, el mandatario denunció que los connacionales deportados tenían su movilidad restringida, por medio de cadenas amarradas a sus manos y pies, por lo que pidió al gobierno norteamericano que sean tratados dignamente.

Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató la crisis con EE. UU., por negarse, en primer lugar, a recibir migrantes - crédito @petrogustavo/X

A raíz de ello, el Gobierno de Trump impuso medidas represivas como aranceles del 25% a las importaciones colombianas y la revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano, así como la suspensión de la solicitud de visas para colombianos en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Sin embargo, en la noche del domingo 26 de enero, la Casa Blanca anunció que se había llegado a un acuerdo entre ambos países, donde se confirmó la suspensión de las sanciones impuestas por el presidente Trump, así como la deportación de los colombianos indocumentados.

A través de un comunicado, la Casa Blanca confirmó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Colombia - crédito Casa Blanca

Críticas a Petro por tensiones con Estados Unidos

No obstante, varios sectores políticos, empresariales y sociales del país cuestionaron la actitud del presidente Petro frente a la situación con el Gobierno norteamericano.

Una de ellas fue la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien manifestó que el Gobierno Petro quedó “humillado, arrodillado y apaleado” ante dicha situación. “Humillado, arrodillado y apaleado. Así quedó el gobierno de @petrogustavo. Su terquedad, estupidez y vulgaridad dieron pie a uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia”, dijo la dirigente en su cuenta de X.

Ingrid Betancourt lanzó fuertes críticas en contra de Gustavo Petro - crédito @IBetancourtCol

Además, varios congresistas señalaron que fue un episodio que fue calificado como “lamentable y patética”, tal como lo mencionó la representante a la Cámara, Katherine Miranda.

“Lamentable y patética la situación de ayer. Gobierno colombiano terminó aceptando completamente los términos migratorios del Presidente Trump. Conclusión: Trump demuestra que va en serio y Colombia hace el ridículo mundial”, aseveró la legisladora.

De igual manera, la senadora de oposición, María Fernanda Cabal, declaró: “Bendito sea Dios. Esta vez se salvó Colombia. Quedamos notificados de cuál es la clase de indigno que ocupa la Presidencia de un país que se merece un mejor porvenir”.

- crédito @MariaFdaCabal