Senador conservador negó reunirse con Luis Carlos Reyes: “No conozco a la persona que mencionan como mi recomendado”

En la mañana del martes del 18 de febrero de 2025, Luis Carlos Reyes, actual ministro de Industria y Comercio, publicó un listado en el que da a conocer el nombre de alrededor de 50 políticos y funcionarios que buscaban recomendar conocidos para ubicarlos en cargos importantes con el Estado colombiano.

Según el funcionario, conocido como “Mr. Taxes”, personajes como Roy Barreras, Armando Benedetti o José Antonio Ocampo, así como Juan Fernando Petro o Alfredo Saade habrían mantenido conversaciones con el exdirector de la Dian con el fin de pedir cargos importantes en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Periodistas como Daniel Coronell y Darcy Quin revelaron algunos nombres de congresistas que harían parte de las conversaciones. Y entre estos servidores se encontraría Nicolás Echeverry, senador de la República de Colombia.

Ante esta noticia, el senador decidió publicar un comunicado en el que afirmó no haber tenido contacto alguno con el hoy ministro, así como tampoco conocer a la persona que habría recomendado en su momento.

En el documento, el congresista desde 2015, afirmó que su postura siempre ha sido crítica hacia el mandato de Petro: “Como Senador de la República, mi postura ha sido crítica frente al Gobierno Nacional y sus decisiones”.

Asimismo, confirmó que él ha denunciado irregularidades “como la contratación de pasaportes y cédulas de extranjería, el manejo de la seguridad y el orden público, la ley de paz total”. Para continuar con sus argumentos que demostrarían su postura frente al Gobierno nacional, indicó que ha votado negativo contra las reformas pensional, de salud, laboral y política.

Posteriormente, indicó que las publicaciones hechas por medios de comunicación son infundadas y que él no ha hecho parte de ningún lobby: “Ante las afirmaciones infundadas que han circulado en medios de comunicación sobre mi supuesta participación en un lobby para la asignación de un cargo en la DIAN, rechazo categóricamente dicho señalamiento”.

Luego de rechazar las acusaciones que lo vinculan a este polémico suceso, Echeverry aseguró que no conoce a la “persona que mencionan como mi supuesto recomendado”. También indicó que no se ha “reunido con el entonces director de la entidad, Luis Carlos Reyes, hoy ministro de Comercio”.

Asimismo, afirmó que no ha tenido contacto alguno con “Mr. Taxes”: “Tampoco le he escrito en ningún momento, ni he tramitado nada que no sea oficial y asuntos propios de mi cargo como Senador”.

El senador conservador indicó que estas publicaciones solo se han hecho con el fin de desviar la atención de los “verdaderos problemas” de Colombia, por lo que afirmó que todo se hace con el fin de “desacreditar” a los opositores: “Estas publicaciones buscan desviar la atención de los verdaderos problemas del país mediante una cortina de humo para desacreditar a la oposición”.

Por lo anterior, indicó que él se ha encargado de defender la democracia en el país y fortalecer el tejido social y empresarial: “Mi labor parlamentaria se ha centrado en defender el Estado Social de Derecho, la democracia para la descentralización y el fortalecimiento del tejido social y empresarial”.

Finalmente, el senador Echeverry indicó que se reuniría con sus abogados con el fin de tomar acciones legales contra quienes lo han inculpado con el fin de defender su buen nombre: “Por estas razones, evaluaré con mis abogados las acciones legales necesarias para que mi nombre sea excluido de esta lista infundada y para defender mi buen nombre ante las instancias correspondientes”.

Cabe destacar que, la polémica de las reuniones se registra en medio de diferentes polémicas que rodean al actual Gobierno, como la crisis humanitaria en Chocó y el Catatumbo por acciones violentas contra la población civil y la división política interna en el Gabinete presidencial por la llegada de Armando Benedetti a Presidencia.