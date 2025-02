Gustavo Petro negó haberse reunido dos veces con “Papá Pitufo”: “Exijo su retractación pública”

El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó la devolución de recursos que "Papá Pitufo" quiso aportar a su campaña - crédito Presidencia - suministrada a Infobae

El papel de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, dentro del Gobierno nacional, sigue generando dudas sobre la transparencia de algunos altos funcionarios que habrían tenido nexos con el que sería el “zar del contrabando”. El escándalo se tornó todavía más grave al conocerse las intenciones de “Papá Pitufo” de aportar recursos ilícitos a la campaña del presidente Gustavo Petro.

En medio de las investigaciones que se surten al respecto, surgió información sobre supuestas reuniones que se habrían llevado a cabo entre el primer mandatario y el contrabandista. Así lo afirmó W Radio, indicando que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó la realización de los encuentros en una declaración juramentada que habría brindado a la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el medio citado, el funcionario dio su versión de los hechos ante el fiscal Elkin Ardila, coordinador del Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Ciudadana de la Dirección Especializada contra la Corrupción (Decc).

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó que se reunió en dos oportunidades con "Papá Pitufo". Una de ellas fue para informarle que no podían recibir su millonario aporte para la campaña - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sin embargo, el mismo director de la UNP negó que haya dado esa información y aseguró que el primer mandatario no estuvo presente en los encuentros. “En esas reuniones no estuvo el presidente, estuve yo. Entonces sí hubo dos reuniones que yo tuve con el señor Diego Marín, pero ahí no estuvo el candidato Petro, el senador. Yo tengo pendiente una conversación con la fiscal para aclarar esto. Porque tiene que aclarar”, precisó el servidor público a W Radio.

El primer mandatario se pronunció al respecto, asegurando que, en efecto, la información que surgió en medios de comunicación es falsa. En consecuencia, exigió a la prensa hacer una retractación por la noticia suministrada, que, al parecer, no tendría ningún sustento.

“Por qué razón ayer prestigiosos medios construyeron una calumnia. Le atribuyeron al director de la UNP una frase que nunca dijo; que él había estado en dos entrevistas mías con alias “pitufo”. Dada la gravedad del daño que afirmación periodística hace, les exijo su retractación pública”, escribió el jefe de Estado en X.

El presidente Gustavo Petro criticó desinformación sobre alias "Papá Pitufo" - crédito @petrogustavo/X

Según el director de la UNP, una “mano misteriosa” estaría detrás de la filtración de la información falsa que ahora afecta al presidente. Pues, aunque sí rindió una declaración juramentada ante la Fiscalía, sus afirmaciones sobre las reuniones con el contrabandista habrían sido manipuladas.

De igual manera, explicó que su única fuente de información ha sido, justamente, el “zar del contrabando”, que en algún momento le dijo que había tenido una reunión con el entonces senador de la República, hoy presidente. No obstante, Augusto Rodríguez aseguró que no tiene certeza de que ese encuentro se haya efectuado.

Las dos reuniones con “Papá Pitufo” en las que estuvo el director de la UNP

De acuerdo con su relato, la primera ocasión en la que se reunió con “Papá Pitufo” fue cuando supo que había intentado aportar $500 millones a la campaña del hoy jefe de Estado. De inmediato, solicitó una cita con el contrabandista, para informarle que el dinero no podía ser recibido.

Alias Papá Pitufo intentó inyectar $500 millones a la campaña del presidente Gustavo Petro - crédito Redes sociales

“En ese momento, le advertí: ‘El senador no autorizó recibir plata de particulares y usted puede estar siendo víctima de una estafa’”, indicó el funcionario a “Papá Pitufo”, según el medio citado. Fue entonces cuando Marín Buitrago afirmó haber tenido una corta plática con Gustavo Petro, en la que conversaron sobre el flagelo del contrabando en “los Sanandresitos”. Ahí, el presidente informó que tenía una propuesta para hacer frente a la problemática.

Posteriormente, Augusto Rodríguez volvió a reunirse con el señalado criminal, que está detenido en Portugal y que fue solicitado en extradición por las autoridades colombianas. Sin embargo, en ninguno de ellos habría estado presente el primer mandatario.