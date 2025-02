Exsecretaria de Gustavo Petro habló sobre el supuesto chequeo a la avioneta de “Papá Pitufo” en la que viajó el mandatario

Gustavo Petro, Jesusita Quiroz y "Papá Pitufo" - crédito @infopresidencia/X/Policía/Suministrada

Ferney Lozano, diputado del Valle del Cauca, en entrevista con Semana, entregó detalles de la gestión para alquilar la avioneta en la que viajó Gustavo Petro de Cali a Buenaventura, pero que terminó siendo de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo y señalado como el ‘zar del contrabando’.

El diputado aseguró que él no contrató la avioneta, sino que fue la persona que envió la información a la oficina en el Senado de la República de Gustavo Petro, “a la señora Jesusita Quiroz, y allá hicieron los respectivos trámites. Verificaron y la alquilaron”.

“Enviamos la información a la secretaria de la UTL del senador Gustavo Petro, a la señora Jesusita, allí investigaron la avioneta e hicieron el trámite para que él viajara de Cali a Buenaventura”, aseveró Lozano.

Frente a las declaraciones de Lozano, Jesusita Quiroz, que trabajó con Gustavo Petro por más de quince años, dio su versión de lo sucedido con la avioneta que terminó siendo de “Papá Pitufo”.

En entrevista con El Tiempo, Quiroz aseguró que nunca estuvo involucrada en la campaña, precisando que solo recibía las llamadas y posteriormente las pasaba a las personas que correspondiera.

“Yo era asesora del senador Petro en el Congreso en la parte legislativa. Yo nunca estuve en nada de campaña. O sea, si a mí me llamaban y me daban un mensaje, yo se lo daba a él (al entonces senador Gustavo Petro) y él me decía que se lo pasara al tema de campaña o a quien correspondiera”, afirmó al citado medio.