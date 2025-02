Camilo y Evaluna celebraron su quinto aniversario casándose otra vez: se trata de una tradición que adoptaron por Ricardo Montaner

La pareja de cantantes se volvió a casar para celebrar su quinto aniversario - crédito @evaluna / Instagram

El cantante colombiano Camilo Echeverry y la artista venezolana Evaluna Montaner decidieron conmemorar su quinto aniversario de bodas de una manera especial: renovando sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima y cargada de simbolismo.

La pareja compartió este significativo momento con sus seguidores a través de un video publicado en su canal de Youtube, donde mostraron los detalles de este evento que marcó un nuevo capítulo en su relación.

Según lo explica la publicación, la ceremonia tomó lugar en Guatemala, país donde decidieron celebrar de nuevo su unión después de cinco años casados, tradición que, según lo explica la cantante, fue heredada por su padre, el también artista Ricardo Montaner.

“¿Cómo te sientes que me copié de ustedes, y que me voy a casar cada cinco años?”, preguntó Evaluna a Ricardo. “No, eso no me parece una copia, me parece un espectáculo, es buenísimo, tengo mucha felicidad”, dijo el intérprete de Tan enamorados.

De acuerdo con las imágenes del video, a ceremonia, que tuvo lugar al aire libre, reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, quienes fueron testigos de cómo los artistas reafirmaron su compromiso mutuo.

Además, ambos lucieron atuendos elegantes que reflejaron su estilo personal, con piezas holgadas y sencillas, esto mientras intercambiaban palabras llenas de amor y gratitud.

Evaluna y Camilo destacaron que esta renovación no respondía a una necesidad, sino a un deseo de fortalecer su unión y celebrar el amor que los ha acompañado durante estos años.

“Han pasado 5 años desde que nos miramos a los ojos y dijimos ‘sí, acepto’. Hoy, con nuestras hijas aquí, con nuestra familia a nuestro lado y con todas las experiencias que nos han cambiado, lo volvimos a hacer. No porque nos haga falta, sino porque nos hace bien. Porque amarnos sigue siendo nuestra elección, y porque sabemos que el amor no es inercia… es esfuerzo, es decisión y es entrega”, expresaron los artistas en un mensaje compartido en el video.

Durante la ceremonia, los invitados tuvieron la oportunidad de dedicar palabras sinceras a la pareja, reflexionando sobre el matrimonio y el amor. Este gesto fue seguido por la lectura de los nuevos votos de Camilo y Evaluna, en los que reafirmaron su compromiso y expresaron lo mucho que valoran la familia que han construido juntos.

El evento no solo estuvo marcado por la emotividad, sino también por los detalles cuidadosamente planeados. Al caer la noche, los asistentes se trasladaron a un espacio decorado especialmente para la ocasión, donde disfrutaron de una cena y del tradicional pastel de bodas.

Este ambiente íntimo y festivo permitió a la pareja celebrar rodeada de sus seres queridos, en un entorno que reflejaba la importancia de este momento en sus vidas.

El éxito de su relación de debe al buen matrimonio de sus padres

En el video, Camilo le pide a los padres de Evaluna que sean ellos quienes ofrezcan la ceremonia para su segundo matrimonio, pues ambos confesaron sentir admiración por la relación que mantienen.

Incluso en el clip, Evaluna explica por qué considera que el matrimonio de sus padres fue un buen inicio para su propia relación. “Siento que tuvimos una ventaja, como que fue un fast pass para saber todo lo que sí se debe hacer en un matrimonio y lo que no, y no todo mundo tiene ese privilegio”, explicó la cantante.

Camilo aclaró que no significa que las personas que no cuenta con padres casados no puedan soñar con una relación estable, pero asegura que sí es una ventaja que toman como un ejemplo en sus vidas. “Me alegra pensar que también estamos sembrando en nuestras hijas un estándar de un amor que se disfruta, un amo bonito”, añadió el colombiano.

Ante los conmovedores videos que compartieron en diferentes redes sociales, los seguidores de la pareja no dudaron en dejar sus reacciones en la caja de comentarios, donde le enviaron buenos deseos a los cantantes, además de demostrar admiración por su relación.

"Hace 5 años vi el video de su boda y decidí que quería encontrar un amor tan bonito como el de ustedes, luego de eso pasó poco tiempo y lo encontré“, ”El 90% de personas en el mundo cree en el amor por ustedes, son el ejemplo a seguir de que mejorar por la persona que amas siempre será el camino", “Viendo el video ahora en la mañana y terminé llorando de emoción y nostalgia. Son un ejemplo a seguir para el mundo”, fueron las reacciones más destacadas.