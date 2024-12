Hanna Rivas reveló cómo ha vivido con un tumor en su cabeza por más de 15 años

La cantante recordó el momento en el que los síntomas de un tumor aparecieron - @hannarivas/Instagram

La cantante de música popular conocida como hannamusik vive en su cabeza con un tumor que ha dificultado su salud durante su carrera profesional. Aunque en su caso esta situación trajo otros problemas en su cuerpo, ella prefirió por no operarse.

En una entrevista para el programa de entretenimiento La Red, la artista reveló cómo ha sido su proceso con un tumor de 10 milímetros dentro de su cabeza y cómo ha batallado con él durante gran parte de su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la actualidad su tumor es de 5 milímetros - @hannarivas/Instagram

Según comentó, todo inició con una afasia que apareció de la nada, precedido de un fuerte dolor de cabeza: “Me empezó a dar un dolor de cabeza muy muy fuerte y empecé a perder el conocimiento, sentí que se me iban las luces y lo que decía no era coherente a lo que estaba hablando con la niña que me atendía en el concesionario y trataba de hablar y no podía, sí hablaba, pero cosas que no me dejaban completar una palabra en sí”.

La cantante indicó que su preocupación por este suceso la llevó a sobre pensar lo que ocurría con ella, porque, “me dije qué le pasó a mi habla y era esa impotencia de sentir de que no podía hablar, no me entendían lo que estaba hablando y me desmayé”. Razón por la que la trasladaron hasta la clínica El Bosque, donde le realizaron un tac, pero le dijeron que había pasado por un episodio de estrés.

La cantante paisa lleva con un tumor en su cabeza por más de 16 años - @hannarivas/Instagram

Sin embargo, ella no quedó conforme con el diagnóstico, y buscó una segunda opción para saber qué era lo que tenía: “Pasaron los días, estaba super bien, pasaron los dolores de cabeza intensos, la migraña y mi médico me dice ‘Esto no me gusta, yo creo que es importante que hagamos una resonancia’”. Después de este proceso médico se dieron cuenta de que la cantante tenía un tumor.

Algunos síntomas de su enfermedad y por qué no se operó

Según comentó en la entrevista realizada por el medio citado, la cantante tuvo diferentes trastornos de salud a causa del tumor en su cabeza. Subirse de peso fue uno de estos, y pese a que “hacía ejercicio en la mañana y en la noche y no bajaba”, llegando, incluso a dejar de comer. Confesó que también se puso un balón para reducir el tamaño de su abdomen.

Por esta razón, decidió ir a un endocrino, quien le recomendó tomar pruebas de cortisona. Rivas aseguró que sus “niveles hormonales se descompusieron”, por lo que el médico afirmó que deberían hacer una operación para evitar el síndrome de cushing.

Optó por someterse a tomar medicamentos para evitar una cirugía - @hannarivas/Instagram

La artista afirmó que se encontraba muy preocupada y que le enviaron medicamentos para evitar el proceso de cirugía, mismo al que ella no quería someterse, puesto que le traía muchos riesgos: “Me dicen que la operación tiene riesgos como quedarme inválida, puedes perder la audición, puedes perder la visión. Pues si es así, si tengo tanto riesgo, yo no me voy a operar”.

Su proceso con los medicamentos le ayudó a evitar la operación, a tal punto de que el médico encargado le aseguró que “Todo está normal, pero hay que tener cuidado, porque el tumor mide 10 milímetros, y si crece un poco más, no sabemos si vaya a quedarse así”. También afirmó que ha viajado al exterior para someterse a estudios de rigor que le ayuden a reducir la masa que apareció en su cabeza.

Durante 16 años, Hanna Rivas se ha cuidado con disciplina, y en la actualidad su tumor se ha reducido a 5 milímetros con una buena alimentación, ejercicio y siguiendo los controles médicos para evitar problemas de salud en el futuro.