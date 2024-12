Andrea Valdiri dividió opiniones en redes tras obra bénefica con niños: “Para tapar lo que hizo”

La influencer se enfrenta a opiniones contradictorias por su vínculo con Westcol y su aporte a una fundación que lucha contra la pobreza en Colombia - crédito emfuror / Instagram

Andrea Valdiri, la conocida creadora de contenido digital y bailarina barranquillera, es objeto de críticas y a su vez de elogios tras realizar una acción benéfica para niños de escasos recursos. En medio de una reciente polémica con otras influenciadoras, Valdiri decidió colaborar con una fundación que lleva más de 15 años trabajando para mitigar la pobreza en varias ciudades de Colombia. Según compartió en sus redes sociales, la empresaria organizó un evento especial para los niños, que incluyó actividades recreativas como cine y juegos, además de atención en salud bucal y psicológica.

La controversia que rodea a Andrea Valdiri se intensificó tras su colaboración con Westcol, el exnovio de Aida Victoria Merlano, lo que generó críticas de varios sectores. La situación se complicó aún más cuando La Jesuu, otra amiga del círculo de influenciadoras, expresó su desacuerdo con la manera en que Valdiri manejó la situación, afirmando que no apoyaría decisiones que consideraba perjudiciales.

A pesar de las críticas, Valdiri continuó con su labor social, entregando juguetes a los niños para brindarles una experiencia navideña auténtica. Sin embargo, su gesto fue interpretado de diversas maneras en las redes sociales. Mientras algunos aplauden su iniciativa, otros la acusan de utilizar estas acciones para mejorar su imagen pública.

“La caridad debe ser anónima, de lo contrario es vanidad”; “Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”; “Limpiando el nombre”; “Como siempre utilizando a los pobres o niños para que dar bien después de la polémica”; “Para tapar lo que hizo”; “Aunque hace felices esos niños no se le quita lo desleal, no es buena amiga y punto”; “Por lo menos su intención de marketing hizo feliz algunos niños, igual todos sabemos que es para lavar su imagen”; Sea como sea hizo felices a esos niños”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

La división de opiniones en torno a Andrea Valdiri refleja un fenómeno común en el mundo de las redes sociales, donde las acciones de figuras públicas son constantemente escrutadas y debatidas. La influencer, que cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram, sigue siendo un tema de conversación tanto por sus proyectos personales como por las controversias que la rodean.

En medio de la controversia, Lina Tejeiro captó la atención de sus seguidores con un video que muchos interpretan como una supuesta indirecta a la disputa entre Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri. La polémica surgió cuando Valdiri colaboró en una campaña publicitaria con Westcol, expareja de Merlano, lo que llevó a una ruptura en su amistad. De hecho, Merlano decidió terminar la relación debido a la falta de sinceridad de Valdiri y los comentarios negativos sobre Westcol.

En este contexto, Tejeiro, que no ha emitido declaraciones directas sobre el conflicto, publicó un video en sus historias de Instagram que muchos consideran una indirecta. En el clip, se ve a la actriz junto a su amiga Greeicy Rendón en un avión, donde, en tono humorístico, comenta que “las cosas se pueden arreglar por WhatsApp”, lo que sus seguidores interpretaron como una alusión a la disputa pública entre Merlano y Valdiri.

La controversia no solo ha involucrado a estas figuras, también ha visto a otras personalidades del mundo digital tomar partido. Yina Calderón, por ejemplo, criticó a Merlano por su enojo hacia Valdiri, recordándole su participación en un video musical de Andy Rivera, expareja de Tejeiro. Además, figuras como Epa Colombia y La Jesuu expresaron su desacuerdo con Valdiri, alineándose con Merlano en este conflicto.