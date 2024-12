Aida Victoria volvió a enviarle un mensaje a su exnovio Westcol: “Teníamos un pacto de no volvernos a mencionar, no sé qué pasó”

Aida reveló la razón por la que grabó el video contra Westcol - crédito @aidavictoriam / Instagram

Aida Victoria Merlano ha sido tendencia recientemente después de publicar un contundente video con el que buscaba que su exnovio Westcol la dejara de mencionar en sus transmisiones en vivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el video de un poco más de 12 minutos, la barranquillera decidió responder a cada una de las críticas que el streamer le había hecho en público desde que su relación terminó, por lo que abordó temas económicos e, incluso, reveló que desde que empezó su nueva relación, Westcol ha intentado sabotearla.

Después de que el video se hiciera viral, el paisa reaccionó a las palabras de Aida Victoria, con nuevas declaraciones que despertaron el “odio” de su comunidad hacia la barranquillera, razón por la que ella tuvo que salir de nuevo a enviarle un mensaje.

La barranquillera confesó que los fans de su ex están tratando de sabotear sus pautas - crédito @aidavictoriam / Instagram

“Me volvieron a enviar unos clips tuyos hablando de mí en streaming, cosa que me sorprende porque tú me escribiste a decirme que hiciéramos un pacto que porque tú no me ibas a mencionar. La razón por la que hice el video es porque tú no parabas de mencionarme”, dijo Aida en el nuevo video.

Además, detalló que la comunidad de Westcol se encargó de filtrar su número e, incluso, hicieron varios trámites con sus datos personales. “Me inscribieron al servicio militar, me pusieron como donante de órganos e, incluso, intentaron sacar créditos a nombre mío (sic). Teníamos un pacto de no volvernos a mencionar, no sé qué pasó”, añadió.

Pese a las acciones de los fanáticos del paisa, Aida confesó no tener problemas, porque realmente no la han afectado directamente, sin embargo, aclaró que el odio ha llegado tan lejos que se han metido con los empresarios con los que ella pauta en sus redes sociales.

“El problema que veo aquí es que le están escribiendo a la marca con la que yo estaba trabajando hoy y le están denunciando la cuenta, los están perjudicando y así van a hacer todas las marcas que trabajen conmigo, pero a mí no me van a dejar de pagar pauta”, explicó la barranquillera.

La ‘influencer’ pidió a los seguidores de Westcol que no afectaran a personas que no estaban dentro del problema - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aunque Aida confesó que las marcas no le dejarán de pagar por la publicidad en redes sociales, sí pidió que no reportaran las cuentas, porque se está viendo afectando el trabajo de personas que no están involucradas en la relación.

“El tema es que ellos están afectando a personas que en realidad no tienen nada que ver con el problema, lo que no entiendo es por qué otra vez me mencionan, o sea, ¿qué es lo que tú quieres Luis Villa?, pa’ ponerme entonces a eso”, dijo.

Los mensajes de la comunidad de Westcol para tumbar a Aida

Después de compartir su segundo mensaje para Westcol, la barranquillera posteó una serie de capturas de pantalla en las que se pueden ver algunas publicaciones de la comunidad del paisa con las que piden tumbar las marcas que trabajan con Aida.

“Metanle 100 comentarios más”, dice un seguidor del creador de contenido, refiriéndose a la cantidad de mensajes violentos que han dejado en las publicaciones de las cuentas que trabajan con Aida. “Activos aquí, donde más le duele a esa perra hijueputa, en la plata”, escribió otro.

La comunidad de paisa se encargó de reportar las cuentas con las que pauta Aida - crédito @aidavictoriam / Instagram

“Aquí está el Instagram personal de la duela y el número del negocio que colabora con Aida, manden mensajes bonitos”, “Listo, la cuenta y las publicaciones reportadas”, “empezó la guerra, ellos que dejen de hacer publicidad con esa perra”, fueron otros de los comentarios de los seguidores del streamer.

Los seguidores del paisa también habrían amenazado a los familiares del novio de Aida

En el primer clip compartido por la barranquillera aclaró que, además, los fans de Westcol al parecer arremetieron contra la familia de su novio Juan David Tejada, después de que se conociera que Aida había iniciado la relación.

La barranquillera le pidió a Westcol que la dejara en paz - crédito @aidavictoriam/ Instagram

“Lo que para ti fue un simple reto, fue la excusa que encontró tu comunidad para encontrar el usuario de mis cuñados y de la hija de Juan de 13 años, para ir a molestarlos, esto no es un juego, es una niñería”, dijo la creadora de contenido.