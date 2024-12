Miguel Polo Polo volvió a desconocer a las 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’, pese a la primera publicación de la JEP: “Una cifra inventada”

Polo Polo reitera su postura crítica hacia la JEP y promete investigar la autenticidad de los casos reportados - crédito @miguelpolopolo/Instagram - redes sociales - Colprensa

Una semana después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicara el primer listado con 1.934 nombres de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos”, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a desconocer la cifra oficial de esa justicia sobre los 6.402 ciudadanos que presuntamente fueron asesinados y reportados como caídos en combate.

Según comentó en sus redes sociales en la mañana de este miércoles 4 de diciembre, la publicación de la lista de víctimas por parte de la JEP es la confirmación de que no existe la totalidad de los ciudadanos asesinados de manera extrajudicial.

Además, aseguró que las ejecuciones extrajudiciales es una estrategia de la izquierda para manchar la imagen de las instituciones de seguridad del Estado.

“La izquierda insiste en seguir haciendo politiquería con una cifra inventada y que ya está desmentida, nosotros aquí le mostramos cuál cifra sí está soportada y es real!”, señaló el congresista.

Miguel Polo Polo no aceptó listado publicado por la JEP con los nombres de las víctimas de "falsos positivos" - crédito red social X

Además, el representante a la Cámara por la circunscripción afro señaló a la JEP de usar las cifras de víctimas como una excusa para generar una persecución contra adversarios políticos del presidente Gustavo Petro. Incluso, indicó que esa justicia especial no cuenta con todos los nombres de las víctimas, a pesar del anuncio de la JEP sobre una próxima publicación, más extensa, de todos los afectados.

“Es falso. No es real. Fue inventado para hacer politiquería, para perseguir adversarios políticos y para manchar el nombre de nuestra fuerza pública. Hoy la JEP ha revelado que no tiene los 6.402 nombres, sino que solo tiene 1.934 nombres. Hay que ver si entre esos nombres no se encuentra el de guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombre repetidos o que, ni siquiera, pueden ser soportados con números de cédula”, comentó el congresista.

En el material audiovisual compartido por Polo Polo en su cuenta de X, el congresista también se refirió a la cifra de menores que fueron reclutados y vulnerados por las extintas Farc antes de la firma del acuerdo de paz en 2016 y que, según él, sí está debidamente soportado y documentado, basado en fallos publicados por la JEP.

Se trata de los 18.677 casos de menores de 15 años que fueron reclutados entre 1996 y 2016 por ese grupo guerrillero, a los que habrían instrumentalizado para cometer actos delictivos, además de someterlos a posibles crímenes como violencia sexual basada en género, desaparición forzada, homicidio y tortura.

“Este número sí está respaldado, sí está acreditado y sí está verificado. No es un mito como el número aquel (refiriéndose a los 6.402 falsos positivos). Estos fueron 18.677 niños que fueron secuestrados, reclutados, obligados a cargar un arma, en vez de estar jugando a la pelota en sus escuelas, varios de ellos violados y muchos de ellos asesinados por varios miembros que hoy están aquí sentados en el Congreso de la República, y que le quieren dar lecciones de moral a uno que no tiene las manos manchadas de sangre como ellos”, criticó el representante.

Usuarios criticaron la postura de Miguel Polo Polo frente a las ejecuciones extrajudiciales reportadas por la JEP - crédito red social X

Entretanto, en redes sociales criticaron al congresista por referirse a las víctimas como una “mentira”. Incluso, algunos indicaron que, aunque no esté publicada la totalidad de las víctimas, los casos documentados y verificados por la JEP confirmarían las violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de la fuerza pública.

“En que cambian las cosas si son 2mil 3mil o 6mil falsos positivos si un solo falso positivo es la prueba de fuego que demuestra lo criminal he inepto de un presidente y sus seguidores”, y “Usted es un asco de ser humano que juega con el dolor de las victimas del conflicto armado para ver si un videito se le vuelve viral, no tiene escrúpulos y tampoco neuronas porque no fue para leer lo que informó la JEP en sus informes”, fueron algunos de los comentarios en la plataforma X.