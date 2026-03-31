Colombia

Ataque con drones en Jamundí deja militares heridos y evidencia escalada de violencia en el suroccidente

El uso de explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas marca una nueva fase del conflicto armado en el país

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Un video revela el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales en Jamundí, Valle del Cauca - crédito Telegram
Disidencias FARC, Jamundí, Grupos Armados Ilegales - crédito Telegram

Dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en Timba, corregimiento de Jamundí, según información obtenida por Revista Semana, en medio de enfrentamientos con grupos armados ilegales en el suroccidente del país.

El hecho ocurre en una zona con fuerte presencia de disidencias de las Farc, lo que ha intensificado las operaciones militares y los combates en la región.

Las autoridades advierten que el uso de drones como arma está transformando el conflicto armado y aumentando el número de víctimas en Colombia.

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Ataque con drones explosivos en Valle del Cauca - crédito Colprensa
Ataque con drones explosivos en Valle del Cauca - crédito Colprensa

Ataque en Jamundí y situación en la zona

El ataque se registró en el corregimiento de Timba, una zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde tropas del Ejército fueron blanco de drones cargados con explosivos.

De acuerdo con fuentes militares, el hecho dejó como saldo dos soldados heridos y provocó enfrentamientos con grupos al margen de la ley que operan en ese territorio.

Las autoridades confirmaron que en esta zona tiene presencia la subestructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, organización que mantiene actividad armada en el suroccidente del país.

La situación en el área ha sido objeto de alertas por parte de entidades como la Defensoría del Pueblo, que han advertido sobre el riesgo para la población civil y la fuerza pública debido a la intensificación del conflicto.

Además, los recientes operativos contra alias Iván Mordisco, cabecilla de estas estructuras, han incrementado la presión militar en varias regiones, lo que ha derivado en respuestas violentas por parte de los grupos ilegales.

Drones explosivos: una nueva amenaza

El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades, debido a su impacto en la dinámica del conflicto armado.

Un informe de inteligencia citado señala que esta modalidad ha crecido de manera acelerada en diferentes zonas del país, siendo utilizada por grupos como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Desde abril de 2024, se han registrado al menos 422 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, lo que evidencia la expansión de esta práctica.

En estos ataques se han lanzado 935 granadas contra instalaciones de la fuerza pública y, en algunos casos, contra áreas cercanas a población civil, lo que incrementa el riesgo para comunidades enteras.

Dones
En estos ataques se han lanzado 935 granadas contra instalaciones de la fuerza pública y, en algunos casos, contra áreas cercanas a población civil, lo que incrementa el riesgo para comunidades enteras

La frecuencia también es un factor de preocupación: según los datos, en promedio se presenta un ataque cada día y cuatro horas en distintas regiones del país.

Este fenómeno ha dejado un saldo de más de 328 personas afectadas, entre muertos y heridos, incluyendo civiles, policías y militares.

Escalada del conflicto y antecedentes recientes

El ataque en Jamundí se suma a una serie de hechos violentos que reflejan la evolución del conflicto armado en Colombia, especialmente en regiones con presencia de grupos ilegales.

Uno de los casos más graves ocurrió en agosto de 2025 en zona rural de Amalfi, Antioquia, donde un dron cargado con explosivos impactó un helicóptero de la Policía Nacional durante un operativo.

Ese ataque dejó 13 uniformados muertos y evidenció el potencial destructivo de esta tecnología en manos de organizaciones armadas, lo que encendió las alertas en las autoridades.

Actualmente, las Fuerzas Militares mantienen operaciones en varias zonas del país para contrarrestar esta amenaza, incluyendo despliegues en áreas rurales y de difícil acceso.

En el caso de Jamundí, los combates continúan mientras las tropas buscan neutralizar a los responsables del ataque y restablecer el control en la zona.

El uso creciente de drones en el conflicto plantea nuevos desafíos para la seguridad y la defensa, en un escenario donde las estrategias de los grupos armados siguen evolucionando y generando impactos en diferentes regiones del país.

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