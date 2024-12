Libretista de ‘Pedro el escamoso’ recordó a Sandra Reyes y el final de la ‘Doctora Paula’: “Ella pensó que se podía curar”

Sandra Reyes realizó su último papel en el regreso de 'Pedro el escamoso', en 2024 - crédito Telenovelas Colombianas/Facebook

La televisión colombiana sigue sorprendida y devastada tras conocerse la noticia del fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, ocurrida el pasado primero de diciembre. La bogotana murió a los 49 años luego de una silenciosa batalla contra el cáncer de seno de la cual solo sabían sus familiares y amigos más cercanos, por expresa petición suya en su afán de evitar una atención mediática masiva frente a su caso.

Pero, en los días posteriores a su muerte, las redes sociales no tardaron en hacer notar que la actriz tuvo un final similar al de su personaje más reconocido: la Dra. Paula Dávila, de Pedro el escamoso.

Con el regreso de la historia en 2024 como una coproducción entre Caracol Televisión y Disney +, los televidentes fueron testigos del último papel de Reyes, si bien se trató de una aparición breve pero intensa. Allí, Paula le revela al protagonista Pedro Coral Tavera (interpretado por Miguel Varoni) que padece la enfermedad y ya no tiene intenciones de resistirse a su final.

Lo anterior, generó preguntas entre los televidentes, sobre si en la producción sabían de su estado de salud y lo que hubo detrás de esa escena final, especialmente cuando Dago García comentó en entrevista con Día a Día que la actriz tuvo algunas dudas iniciales de seguir el libreto, pero que al final decidió seguir adelante.

Sobre el tema habló Luis Felipe Salamanca, libretista y cocreador de Pedro el escamoso junto a Dago. En una entrevista con la revista Vea, el escritor contó que la coincidencia entre el final del personaje y el de la actriz lo tomó por sorpresa, pues los libretos se escribieron en un momento en el que ni siquiera se contemplaba la presencia de Sandra Reyes en el regreso del elenco.

“Los escribí [los libretos] a principios del año pasado o finales del 2022. Lo curioso es que inicialmente no estaba contemplada que fuera la doctora Paula en la historia”, contó.

La decisión de incluirla se dio a pesar de la negativa inicial de Dago. “Comencé a escribir la serie sin Paula, pero en un momento yo dije ‘no, Paula tiene que estar de alguna manera’. Ya estaba funcionando todo, ya había preproducción, ya había de todo. Entonces, le digo a Dago: ‘voy a meter a Paula’. Me dijo que no por los presupuestos y esas cosas, pero al final quedamos en que haría la historia, que sería corta para no alterar nada”, relató, remarcando en lo especial que sería el momento para el protagonista, “ya que para Pedro era perder a la mujer que amaba”.

Salamanca sostuvo que ni él ni Sandra sabían de su enfermedad hasta poco antes de grabar la novela. “Cuando grabó ya ella sabía que estaba enferma. Pero tú sabes que ella creía en una cantidad de cosas y de remedios naturales y todo, entonces ella pensó que se podía curar con eso”, afirmó.

El libretista contó que se enteró de la enfermedad de Reyes hace cuatro o cinco meses por un tercero, lo que le tomó por sorpresa. “Yo dije: ‘¿Por Dios, cómo es posible?’ Yo le escribí a ella lo que le iba a pasar, pues, más o menos, su despedida”, dijo.

Cuando la escena en la que se despide de Pedro se emitió, Salamanca recordó: “yo le escribí un chat y le dije ‘Sandra, estoy viendo sus escenas con Pedro y me parecieron extraordinarias, qué buena actuación’. Y me contestó algo así como ‘viniendo de usted, qué honor, muchas gracias’. No dijo más”.

Desde entonces se mantuvieron en contacto, y el escritor recordó el optimismo que tenía la actriz sobre superar el cáncer. “Recuerdo que cuando hablamos de su enfermedad me dijo: ‘Tranquilo Salamanca, que esta vez el final lo escribo yo, voy a estar bien’. Yo creo que ella hasta el último momento pensó que se podía mejorar de alguna manera, pero el cáncer estaba demasiado avanzado, ya se descuidó muchísimo. Si eso lo hubieran cogido a tiempo, estaría hoy viva”, expresó.