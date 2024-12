Greeicy Rendón sufrió un fuerte golpe en la cabeza: “Estaba inconsciente”

La cantante tuvo un accidente en su hogar - crédito @greeicy/Instagram

La artista caleña Greeicy Rendón sufrió un accidente después de experimentar un mareo que la hizo perder el equilibrio. El incidente ocurrió mientras la actriz se encontraba en su hogar, y aunque el golpe pudo haber sido grave, afortunadamente no pasó a mayores.

El presentador Ariel Osorio, conocido como el Gordo Ariel, del programa La Corona TV, contó que la intérprete de éxitos como Amantes y A veces a besos compartió su experiencia a través de sus redes sociales, detallando el momento que vivió: “A través de sus redes sociales, la artista reveló que se levantó, sintió un pequeño mareo y se cayó”.

Greeicy Rendón cayó inesperadamente debido a un mareo repentino en su hogar - crédito @greeicy/Instagram

El presentador, que antes estaba en el programa Lo sé todo, comentó que Greeicy estuvo a punto de golpearse gravemente la cabeza contra una pared de cemento, lo que pudo haber tenido consecuencias mucho más serias.

“Pero eso no es todo: aseguró que estuvo a punto de golpearse gravemente la cabeza contra una pared de cemento”, añadió el Gordo Ariel. Además, durante la caída, Rendón se sintió débil y perdió la visión.

En sus propias palabras, Rendón expresó que estaba “medio consciente, pero inconsciente”, y que no recuerda si permaneció en el suelo por unos segundos o si se levantó de inmediato. Al día siguiente, al reflexionar sobre lo sucedido, se dio cuenta de la gravedad del accidente, ya que había numerosas esquinas de cemento en la zona donde ocurrió la caída.

La caída de la artista fue compartida por ella a través de sus redes sociales - crédito @greeicy/IG

“Estaba medio consciente, pero inconsciente. Sentí cuando caía, pero no sé si después quedé en el piso por unos segundos o si me levanté enseguida. Ese fragmento no lo recuerdo. Cuando me levanté, me di cuenta. Luego vi con qué me golpeé y no sabes la cantidad de esquinas de cemento que tuve cerca. Yo decía ayer: ‘Siempre esa línea delgada entre que algo pueda ser muy grave o solo fue esto’”, expresó la caleña.

A pesar del accidente, Greeicy Rendón continúa con su gira por Latinoamérica, que comenzó el 16 de noviembre en Santa Cruz, Bolivia, y finalizará el 7 de diciembre en San Salvador, El Salvador. La artista ha mantenido una actitud positiva y sigue cautivando a sus fanáticos en cada presentación.

La gira llamada Greeicy Yeliana world tour no ha estado exenta de accidentes inesperados, como el pequeño golpe que le pasó a la actriz Lina Tejeiro horas antes de acompañar a su amiga en uno de sus conciertos.

Greeicy continúa con su gira a pesar de su golpe en su casa - crédito @greeicy/Instagram

Tejeiro sorprendió a sus seguidores al asistir al concierto de Greeicy en Caracas, Venezuela, a pesar de haber sufrido un accidente en uno de sus dedos, lo que la llevó a recibir atención médica. El incidente ocurrió el 29 de noviembre, horas antes del evento, cuando la actriz compartió en sus redes sociales un video mostrando su dedo anular lesionado.

En el video publicado en Instagram, donde Lina cuenta con más de 10 millones de seguidores, se observa cómo un profesional de la salud limpia y cura la herida en su dedo. Aunque no especificó cómo ocurrió el accidente, la actriz mencionó que el golpe fue “duro” y que la piel de su dedo “se levantó”, lo cual es visible en las imágenes compartidas.

A pesar del percance, la empresaria no dejó que esto le impidiera disfrutar del concierto de Rendón, donde se le vio cantando y disfrutando de éxitos como Más fuerte, Amantes y Destino. Posteriormente, Tejeiro publicó una fotografía de su dedo vendado, asegurando a sus seguidores que se encontraba bien.

Lina Tejeiro y Greeicy tienen una gran amistad de muchos años - crédito @linatejeiro/Instagram

La relación entre Lina y Greeicy es conocida por su cercanía, y Tejeiro describió la experiencia de estar junto a su amiga en el escenario como “mágica”, destacando todo lo que ocurre detrás de las presentaciones: “Vivir de cerca la sinergia de todo un equipo y todo lo que ocurre detrás de un show hecho con tanto amor es mágico 🦋💕 💫”.