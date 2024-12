Westcol no se quedó callado y le respondió a Aida Victoria: “Nunca le llegué a pedir nada”

La barranquillera le pidió a Westcol que la dejara en paz - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La polémica entre el streamer Westol y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano siegue en aumento tras un reciente cruce de plabras que han captado la atención de sus seguidores y del mundo del entretenimiento.

Recientemente, la empresaria barranquillera lanzó un mensaje contundente a Luis Villa, nombre de pila del antioquño, tras un desafío viral que involucró a su actual pareja, el también empresario Juan David Tejada. En un video, Merlano expresó su descontento con el streamer, pidiéndole que dejara de mencionarla y revelando detalles sobre su ruptura, que según ella, podrían afectar la relación actual de Westcol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano ha sido objeto de atención mediática desde su inicio, y su ruptura no fue la excepción. Aunque inicialmente se pensó que ambos habían terminado en buenos términos, las declaraciones recientes de ambos han dejado entrever tensiones persistentes. De acuerdo con Merlano, el reto propuesto por Westcol, que consistía en escribirle a su actual pareja, se salió de control, lo que llevó a Tejada a contactar directamente al creador de contenido para detener la situación.

Tras la s declaraciones de Aida Victoria Merlano, Westcol salió a defenderse - crédito montaje @westcol/Instagram @aidavictoriam/Instagram

En su mensaje, Merlano advirtió a Westcol sobre las consecuencias de sus acciones, sugiriendo que podría revelar conversaciones privadas que podrían dañar su relación actual. “Escribirle a la pareja de tu ex no está bien”, afirmó Merlano, añadiendo que mientras él intenta desestabilizar su relación, ella podría hacer lo mismo con la de él.

Además, Merlano instó a Westcol a ser honesto con su actual pareja, Valka, una artista emergente de Medellín. Con base en lo revelado por Merlano, Westcol ha hablado mal de Valka en varias ocasiones, lo que considera una falta de respeto. La situación ha generado un debate en redes sociales, donde seguidores de ambos creadores de contenido han expresado sus opiniones sobre el conflicto.

Westcol asegura que Aida Victoria siempre habla mal de sus exparejas luego de terminar - crédito notifamosoos / Instagram

Ante estas acusaciones, el antioqueño respondió de manera contundente a la afamada influenciadora, argumentando que sus actitudes erán comunes luego de terminar una relación sentimental: “Si yo fuera amigo le escribiría y le diría ‘Usted terminó con Cossio y salió y le tiró mierda a Cossio, usted terminó con este y le tiró a este; usted terminó conmigo y salió y me tiró mierda a mí'. Y así sucesivamente va con todos los novios que ella ha tenido”.

Además, aseguró que las declaraciones de Merlano no eran relevantes y que él seguiría avanzando en sus negocios: “En dos o tres días sigo siendo lo que soy, sigo rompiendo como rompo y eso queda en el pasado (...) Esas son las noticias de Aida, yo no quiero ser parte de eso”.

Es de mencionar que el video compartido por Aida Victoria, esta tocó la parte económica mientras sostenía un vínculo sentimental con Westcol, indicando que cuando se conocieron, porque el streamer expresó: “Todo lo que me dio Aida me lo sacó en cara en ese video”. Villa agradeció la ayuda que le brindó y un viaje a Europa que ella pagó para los dos: “Eso no se olvida, fue un viaje que a ella le nació y yo se lo agradezco mucho. Una cosa no cambia la otra”.

El streamer, aunque agradeció a la barranquillera los detalles bridados durante la relación, la contradijo diciendo que no era tacaño y nunca le cobró nada - crédito notifamosoos / Instagram

Westcol concluyó diciendo: “Todo lo que me dio Aida economicamente me lo sacó en cara en ese video. Yo no soy tacaño, no quiero decir lo que ella está diciendo. Yo creo que ya a Aida se le acabaron las cosas que me dio. Ya tiró lo del viaje y tiró lo de la comida. (...) Nunca le llegué a pedir nada, ni a cobrarle nada”.

Este episodio es el más reciente en una serie de intercambios públicos entre Merlano y Westcol, quienes han mantenido una relación tumultuosa desde su separación. La controversia ha captado la atención de sus seguidores, quienes siguen de cerca cada desarrollo en esta historia.