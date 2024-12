Julián Arango se despidió de Sandra Reyes con emotiva publicación en sus redes sociales

Julián Arango compartió una serie de fotografías junto a Sandra Reyes - crédito @actorjulian/IG

Julián Arango y Sandra Reyes formaron parte de Rigo, producción del Canal RCN en la que la fallecida actriz con 49 años dio vida a la mamá del pedalista y el también comediante, interpretó a Evaristo Rendón, el encargado de hacerle la vida imposible a la familia Urán. Al enterarse de la noticia del deceso, el actor no dudó en replicar un carrete de fotografías junto a su colega.

La noticia del fallecimiento de la actriz tomó por sorpresa a varios colegas del gremio, quienes no dudaron en dedicar un sentido mensaje en sus publicaciones de redes sociales, lamentando lo ocurrido. La actriz de Clase Aparte falleció a raíz de un cáncer de seno, del que tomó la decisión de no someterse a tratamiento.

Los actores, al parecer, son primos en la vida real, un hecho que pocos conocían de ellos - crédito @actorjulian/IG

Entre las reacciones de los famosos que trabajaron con la actriz, destaca la de Julián Arango, que a través de su cuenta de Instagram compartió un carrete de fotografías de algunos de los proyectos en los que ambos compartieron set. Sin embargo, llamó la atención el hecho de que la publicación del actor no llevara ningún pie de foto, sino que acompañó exclusivamente con el sencillo Sea, de la argentina Mercedes Sosa.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente varios dejaron sus opiniones con mensajes como: “Un abrazo enorme mi Juli”, escribió el actor Manolo Cardona, mientras que otros decían “actores que marcaron varias generaciones en la televisión”; “gracias Julián por este simple, pero emotivo homenaje por quien fue maravillosa mujer y actriz”; “qué dolor el saber que se fue tan joven y el mensaje que nos dejó a todos”, entre otros.

Los actores formaron parte de la serie 'El cartel de los sapos' - crédito @actorjulian/IG

En otra de las instantáneas que replicó el actor, se puede ver el comentario de uno de sus seguidores en la que decía que “el primero que publica algo coherente, ya que los demás hablan después de que falleció”, mientras ella aparecía sonriente a la cámara sin importarle sus arrugas o el color de sus dientes. Otro de los interrogantes que surgió sobre la publicación del actor, tiene que ver con la cercanía de los famosos, quienes se preguntan si eran familia.

Emmanuel Restrepo también reaccionó a la muerte de Sandra Reyes

El joven actor compartió un video de Reyes bailando con Julián Arango - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

A través de sus InstaStories, el actor Emmanuel Restrepo que también trabajó en la producción de Rigo, no dudó en reaccionar al fallecimiento de la actriz Sandra Reyes. Con un emotivo video a blanco y negro, en el que se veía a la protagonista realizando un baile con Julián Arango, conmovió a los seguidores del joven actor debido a la cercanía que tuvo con los dos personajes durante las grabaciones de la novela.

Con esta publicación, Restrepo quiso recordar a la mujer de 49 años como siempre fue durante el tiempo que compartieron grabaciones, como una mujer alegre, desparpajada y que a pesar de las dificultades siempre tuvo una energía sin igual en las grabaciones.

Así fueron los últimos días de la actriz

Reyes había tomado la decisión de alejarse de las cámaras en los últimos años, debido a una transformación que aseguró estaba viviendo, según dio a conocer el medio Red+. Según dijeron en el especial dedicado a su carrera en el mundo de la actuación, esto la llevó a tener una vida mucho más espiritual, por lo que s enfocó en esparcir sus conocimientos sobre los extraterrestres.

Durante sus experiencias, Reyes aseguró haber sido llevada a un lugar a través de un pasaje similar a un túnel. Aunque no tiene consciencia plena de lo ocurrido en ese sitio: “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo que pasó ahí, no lo tengo consciente”.