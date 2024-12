Él es Gerónimo, el hijo de Sandra Reyes que la actriz poco mostró en redes sociales: así luce en la actualidad

Él es Gerónimo Parada, el único hijo de la fallecida actriz Sandra Reyes - crédito @geronimo_parada_reyes_/Instagram y cortesía Caracol Televisión

Sandra Reyes enlutó la televisión y el entretenimiento nacional luego de que un cáncer de seno que decidió no combatir, causara su muerte el primero de diciembre, y dejara una huella imborrable en las pantallas donde conquistó al público con su larga carrera de más de 20 años, desde que debutó en 1994 en la serie juvenil Clase aparte.

La también pintora pasó sus últimos días en su finca ubicada en Ubaté, Cundinamarca, en donde falleció. Allí quiso alejarse de las cámaras y la prensa para llevar un día a día más tranquilo, siempre acompañada de su hijo Gerónimo Parada Reyes, al que poco mostró en redes sociales.

De acuerdo con su cuenta oficial de Instagram, Gerónimo heredó de su madre la vena artística y el gusto por la naturaleza, pues allí únicamente publica la imágenes captura como fotógrafo aficionado, además, de presumir las cosechas que cultivaba y recolectaba junto a la actriz Sandra Reyes quien producía sus propios alimentos.

Gerónimo Parada, hijo de Sandra Reyes compartió con la fallecida actriz el gusto por la naturaleza y la fotografía - crédito @geronimo_parada_reyes_/Instagram

La también pintora bogotana que murió a sus 49 años de edad y que en 2024 realizó uno de sus personajes más destacados interpretando a Aracely, madre del ciclista colombiano Rigoberto Urán en la serie Rigo que narró la vida del deportista paisa, se autodenominó hippie, ya que sus prácticas austeras se quiso salir del molde social.

El amor y apoyo de su hijo de 15 años fue clave para ella, pues el joven se adaptó fácilmente a la vida en el campo de la que se siente orgullos, así lo deja saber en las pocas publicaciones que realiza en redes sociales en donde los paisajes, animales y plantas son los protagonistas de su retratos.

La actriz Sandra Reyes quien era poco activa en redes sociales expresó el amor por su hijo en una de las publicaciones del joven artista que también compartió su gusto por las esculturas y la talla de madera. Un “te amo” fue el último mensaje que la fallecida pintora le dejó a su hijo en Instagram.

Sandra Reyes no fue muy activa en redes sociales, pero compartió el amor que tenía por su hijos Gerónimo Parada Reyes - crédito @geronimo_parada_reyes_/Instagram

El vínculo con su hijo era muy fuerte. Aunque ella no solía compartir muchas fotografías de él, en las pocas publicaciones donde sí lo hizo se evidenciaba el cariño que se tenían y la cercanía que existía entre ambos.

De hecho, en algunas conversaciones, la artista confirmó que el menor había heredado su amor por los animales, el arte o el deporte. Junto a su madre, el menor solía cultivar sus alimentos y convivir con las mascotas que les rodeaban en esta zona rural en la que vivían.

¿De qué murió Sandra Reyes?

La actriz que reactivó su carrera en 2023 cuando hizo parte del elenco de Ventino: el precio de la gloria de Caracol Televisión luego de una pausa voluntaria en la que se dedicó a su espiritualidad murió en su residencia rodeada por sus seres queridos, así lo compartió su familia a Noticias RCN.

La famosa actriz es recordada por su talento y también por sus creencias - crédito Colprensa

Después de haber sido diagnosticada con cáncer de seno, Reyes optó por no luchar con los métodos tradicionales contra esta enfermedad y prefirió seguir su proceso en silencio.

La decisión de no someterse a quimioterapia, respondió aparentemente debido a su filosofía de vida, que estaba profundamente conectada con la naturaleza y la cultura hippie. “Ella vivió siempre a su manera (...). Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (...). Nunca juzgo’”, dijo el actor al medio citado.

La muerte de la actriz tiene una especial conexión con el fin que se le dio a su personaje de Paula Dávila en la secuela de Pedro el escamoso, pues en esta segunda entrega que tuvo la serie el personaje de la doctora Paula también enfrenta un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a una escena conmovedora de despedida. Varoni aclaró que esta coincidencia fue fortuita, ya que las escenas se grabaron antes de que Reyes conociera su situación médica. “Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar”, menciona el personaje de Reyes en la novela.