Dago García reveló la reacción de Sandra Reyes ante el destino de su personaje en ‘Pedro, el escamoso 2′

Dago García explicó la importancia del último acto de Reyes en la serie - crédito Colprensa

El mundo del entretenimiento colombiano lamenta la pérdida de Sandra Reyes, que falleció el 1 de diciembre de 2024 a causa de un cáncer de seno. La actriz, recordada por su papel como la Dra. Paula Dávila en la popular telenovela Pedro, el escamoso, dejó una marca indeleble en la cultura del país. Dago García, director de cine y televisión, compartió detalles sobre la reacción de Reyes al enterarse del destino de su personaje en la segunda temporada de la serie.

En una conversación con los presentadores del programa matutino Día a día, García relató que cuando los libretistas de Pedro, el escamoso 2 informaron a Reyes que su personaje moriría, ella inicialmente mostró dudas. “Juan Felipe Salamanca escribió esa escena, y juntos ideamos un final que fuera memorable para el personaje de Paula Dávila. Era un desenlace que lo mantenía en lo alto, ligado a los mitos de jóvenes cuya muerte los convierte en leyendas”, mencionó el afamado director en la entrevista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, tras leer los guiones, expresó su deseo de llevar a cabo la escena. García destacó que la actriz encontró en esa escena una forma significativa de despedirse de un personaje que había sido emblemático para los colombianos: “Cuando le contamos a Sandra sobre el desenlace de su personaje, le sentimos algo raro, como que no estaba muy convencida de que quería morirse en la serie, pero cuando leyó los libretos dijo: ‘Quiero hacerlo’”, contó.

Reyes decidió realizar la escena final de su personaje tras revisar el guion - crédito Colprensa

La bogotana, que también participó en producciones como La pena máxima y La mujer del presidente, fue recordada por su talento tanto dentro como fuera del set. De acuerdo con el libretista de la serie La primera vez, de Netflix, Reyes era capaz de interpretar a una actriz española con gran habilidad, imitando perfectamente su acento y aportando un ambiente de diversión al equipo de trabajo.

Además de su carrera actoral, Reyes había compartido en una entrevista con Bravíssimo que sufría de fuertes dolores de ciática, aunque siempre mantuvo una actitud positiva frente a las adversidades. Su fortaleza y enfoque optimista fueron características que la definieron tanto en su vida personal como profesional. La noticia de su fallecimiento ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento, donde su legado perdurará a través de sus memorables interpretaciones y el impacto que tuvo en el público colombiano.

Sandra Reyes decidió no combatir el cáncer: se enteró después de grabar ‘Pedro el escamoso 2′

En paralelo, Sandra Reyes, su coprotagonista, Miguel Varoni, compartió recuerdos emotivos de su tiempo juntos en el set, destacando la personalidad única y el sentido del humor de Reyes. El actor recordó que Reyes descubrió su enfermedad poco después de finalizar las grabaciones de la secuela de la telenovela, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, en octubre de 2023. Durante una entrevista con Noticias Caracol, Varoni mencionó que ella “no sabía lo que estaba pasando” y que se enteró un mes después.

Miguel Varoni recordó la fuerza y el humor de Reyes durante su amistad - crédito @sandrareyesfollowers - @soyvaroni/Instagram -

La actriz optó por no someterse a quimioterapia, aparentemente debido a su filosofía de vida, que estaba profundamente conectada con la naturaleza y la cultura hippie. “Ella vivió siempre a su manera (...). Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (...). Nunca juzgo’”, dijo el actor al medio citado.

Varoni también rememoró el reencuentro con Reyes durante la grabación de la secuela, describiéndolo como un momento especial y emotivo. “Todo el mundo estaba esperando que nos volviéramos a ver, fue muy lindo verla, el abrazo (...). Fue muy especial volverla a ver, volver a trabajar con ella”, expresó Varoni, que destacó la importancia de su amistad y el impacto que Reyes dejó en quienes la conocieron.

Curiosamente, en la secuela de la telenovela, el personaje de la doctora Paula también enfrenta un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a una escena conmovedora de despedida. Varoni aclaró que esta coincidencia fue fortuita, ya que las escenas se grabaron antes de que Reyes conociera su situación médica. “Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar”, menciona el personaje de Reyes en la novela.